6 утренних ритуалов, которые наполнят вас энергией на целый день

Что нужно делать утром, чтобы обеспечить себе хорошее настроение на весь день?



Отвечает эксперт.

Хочется иметь нескончаемый запас энергии, быть всегда на позитиве, делиться положительными эмоциями и никогда не уставать. Собрали важные ритуалы, которые помогут проснуться утром в отличном настроении.

Ольга Вайсберг фитнес-инструктор, специалист по питанию, член сообщества «Диетологи России» Утро должно вызывать не стресс, а предвкушение нового прекрасного дня. Хороший утренний настрой будет влиять на дневную продуктивность.

Сборы без спешки

Проснитесь заранее и выделите себе достаточно времени, чтобы не собираться на работу впопыхах. Примите душ, приготовьте вкусный завтрак, помедитируйте, красиво оденьтесь, а дальше выходите по делам с отличным настроением.

Совет: позаботьтесь о необходимых вещах с вечера. Соберите сумку, вытащите из шкафа одежду, которую собираетесь надеть. Это сэкономит вам время утром.

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Вкусный и полезный завтрак

Если у вас есть привычка завтракать, приготовьте утром что-нибудь вкусненькое. Помните, что приём пищи должен быть сбалансированным. Завтрак должен включать сложные углеводы, белки и жиры. Например, скрэмбл с авокадо или тост из цельнозернового хлеба – отличный вариант, чтобы начать утро. И чашечка любимого чая или кофе будет не лишней.

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Контрастный душ

Хороший утренний ритуал, который бодрит и тело, и мозг. Но не стоит сразу целиком вставать под ледяной душ. Начните со стоп и постепенно поднимайтесь выше.

Такая привычка улучшит ваше здоровье, а ещё немного скорректирует целлюлит. Для начала, пяти минут будет достаточно. Бодрое утро вам будет обеспечено в любом случае.

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Короткая зарядка

10-15 минут спорта поднимут уровень эндорфинов, серотонина и окситоцина – гормонов счастья и радости. Позволят держать мышцы в тонусе и улучшат мобильность суставов.

Приобщайте к зарядке и близких. Проводите время вместе приятно и полезно. Не забывайте про любимую музыку. Можно устроить утренние танцы, это здорово поднимет настроение и разнообразит утро.

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Дыхательные практики

Они помогают снять напряжение и тревогу. Сядьте поудобнее и спокойно подышите, делая паузы во время вдохов и выдохов. К примеру: делайте вдох на четыре счёта, задержите дыхание и выдохните на четыре счёта. Можно усложнить практику и считать до шести или восьми.

Дыхание поможет в стрессовых ситуациях, например, перед экзаменом или собеседованием. Практики сразу после пробуждения положительно скажутся на сердечно-сосудистой и пищеварительной системах, а также на психологическом состоянии.

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Благодарности

Когда мы благодарим кого-то или что-то, мы чувствуем спокойствие, а на душе становится очень тепло. Попробуйте каждое утро уделять 10 минут благодарностям. Говорить спасибо всегда очень приятно. Например, если предыдущий день прошёл отлично, можно поблагодарить его за это. Или похвалить питомца, который хорошо себя вёл вчера. Каждое, даже маленькое, приятное событие будет иметь значение. Можно записывать благодарности в блокнот, это будет иметь ещё больший положительный эффект.

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Утро задаёт настрой предстоящего дня, так почему бы не сделать его прекрасным?