Весна — лучшее время, чтобы привести в порядок тело и разум.

Что стоит сделать для своего организма в весенний период? Разбираемся с экспертами

В весенний сезон важно составить программу действий, которые дадут заряд энергии, укрепят здоровье, улучшат физическое и духовное состояние вашего тела, избавят от недосыпов и плохого настроения. Сделать это крайне важно, потому что в период межсезонья организм уязвим, подвержен апатии и метеозависимоти, а поэтому и нуждается в витаминной подзарядке и физической активности.

Вместе с экспертами рассказываем, как укрепить организм после зимы и подготовить его к лету.

Откажитесь от вредной пищи

Весной нужно минимизировать потребление фастфуда, калорийных напитков, жирных молочных продуктов, кондитерских изделий, соусов, орехов и сухофруктов. Эти продукты добавят тяжести из-за своей калорийности.

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Лучше составьте рацион из сезонных овощей и фруктов, рекомендованных экспертами по питанию.

Анна Берсенева нутрициолог Обязательно включите в рацион зелень (особенно – укроп, кинзу, шпинат, петрушку, рукколу), овощи (особенно – морковь, болгарский перец, томаты, брокколи, свеклу), яйца (и никаких белковых омлетов, желток обязателен), бобовые и цитрусовые. Также весной поддержать наше здоровье и красоту помогут ценные растительные масла: масло зародышей пшеницы, конопляное масло, облепиховое масло. Эти масла очень концентрированные, их можно добавлять по половине чайной ложки в кашу утром или в салат на обед.

Весной мы сталкиваемся с дефицитом витаминов D, A (ретинола), РР, В1, В2. А также очень рекомендуется дополнить список витаминов, на которые следует обратить особое внимание, фолиевой кислотой. Приём качественных витаминных комплексов и биологических добавок может дать отличный эффект только в сочетании с правильным питанием.

Проводите больше времени на свежем воздухе

Время, проведённое на свежем воздухе, даст вам заряд физической и умственной бодрости. Достаточно несколько минут погулять на природе, чтобы ощутить подъём, избавиться от усталости, вдохновиться на новые творческие достижения и поднять себе настроение.

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Если вы очень заняты на работе, то проведите встречу или поговорите по телефону во время прогулки или посидите на веранде в обеденный перерыв. Весна – самый подходящий сезон для пробежек. Оптимальная температура воздуха сопровождается длительностью светового дня. Остальные физические занятия также можно перенести в парк или на уличные площадки.

Наладьте режим сна

Весной крайне важно придерживаться режима сна. Ложитесь спать в одно и то же время, отложите электронные устройства подальше от кровати, расслабьтесь за 30‑60 минут до того, как уснуть. Это поможет очистить разум, погрузиться в себя и закончить день на позитивной ноте.

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Не забудьте проветрить помещение перед сном. Сомнологи утверждают, что идеальная температура для засыпания и сна варьируется между 18 и 21°С. Перед сном также можно помедитировать, составить планы на следующий день и вспомнить, что вы уже успели сделать.

Пропейте курс витаминов

Иногда весной могут появиться депрессия и апатия. Метеозависимые люди начинают испытывать частые головные боли, перепады настроения, боль в мышцах и суставах, а также страдать от скачков давления. Наладить нормальный процесс работы организма помогают витамины.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Для тех, кто проживает в средней полосе, заметнее всего дефицит витаминов проявляется, как правило, весной, когда организм за долгую зиму растратил накопленные за прошлое лето витамины, минералы, микроэлементы и пр.

Поэтому необходимо узнать, какие витамины несовместимы между собой, и только после этого приобретать поливитаминный препарат, предварительно заглянув в описание его состава.





Каких сочетаний стоит избегать в поливитаминных комплексах:

В1 не сочетается с B12: ионы кобальта в цианокобаламине разрушают тиамин;

В2 не сочетается с B12: рибофлавин способствует окислению тиамина;

B6 не сочетается с B1: разрушение витамина B6 приводит к накоплению кобальта;

B12 не сочетается с витамином E и B9 (фолиевой кислотой), так как они имеют различную pH. В12 не сочетается с С и РР: одновременный приём приводит к их разрушению;

Витамин А не стоит сочетать с витамином С: это нарушит обмен аскорбиновой кислоты;

Витамин А не сочетается с витамином D: они взаимно нейтрализуют друг друга;

Витамин D не сочетается с витамином Е: при одновременном приёме витамин Е окисляется.

По словам Ирины, независимо от того, какие добавки вы принимаете, вместе с пищей или натощак, запивать их нужно стаканом воды, чтобы они не задерживались в пищеводе, вызывая раздражение. Во избежание изжоги не следует принимать горизонтальное положение сразу после того, как вы запили средство водой.

Важно помнить, что, даже принимая витамины, нужно следить за рационом питания и не употреблять вредную пищу.

Займитесь йогой

Йога – психофизиологическая активность, которая развивает выносливость, повышает тонус мышц, делает человека более гибким, улучшает осанку и избавляет от стресса. Весной заниматься йогой и медитацией можно на свежем воздухе. Для это нужно взять коврик и найти укромное место в парке.

Фото: unsplash.com/@danewett

Кроме того, что занятия держат тело в тонусе, за пределами дома они могут помочь развить организованность и самодисциплину.

Найдите новое хобби

Весной обновляется не только природа вокруг, но и сам человек. Поэтому это отличное время, чтобы попробовать себя в новой сфере. После осенне-зимнего периода многие могут столкнуться с сезонным аффективным расстройством. Оно возникает из-за нехватки солнечного света и повышенной выработки мелатонина в зимнее время.

Фото: unsplash.com/@tikkho

Весной начинает светлеть, а солнце выходит немного чаще, поэтому депрессивные симптомы полностью подавляются и возникает желание перемен. Этим нужно пользоваться. Запишитесь на танцы, начните ездить на велосипеде, отправьтесь в небольшое путешествие, попробуйте себя в рисовании или приготовлении полезных блюд. Это только расширит ваш кругозор и добавит мотивации.