Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Весенние перемены, что сделать весной для здоровья

Что стоит сделать для своего организма в весенний период? Разбираемся с экспертами
Анна Берсенева Ирина Юзуп
,
Что сделать весной для помощи организму?
Комментарии
Весна — лучшее время, чтобы привести в порядок тело и разум.

В весенний сезон важно составить программу действий, которые дадут заряд энергии, укрепят здоровье, улучшат физическое и духовное состояние вашего тела, избавят от недосыпов и плохого настроения. Сделать это крайне важно, потому что в период межсезонья организм уязвим, подвержен апатии и метеозависимоти, а поэтому и нуждается в витаминной подзарядке и физической активности.

Вместе с экспертами рассказываем, как укрепить организм после зимы и подготовить его к лету.

Откажитесь от вредной пищи

Весной нужно минимизировать потребление фастфуда, калорийных напитков, жирных молочных продуктов, кондитерских изделий, соусов, орехов и сухофруктов. Эти продукты добавят тяжести из-за своей калорийности.

Фото: unsplash.com/@ellaolsson

Лучше составьте рацион из сезонных овощей и фруктов, рекомендованных экспертами по питанию.

<a href="https://www.championat.com/authors/4007/1.html">Анна Берсенева</a>
Анна Берсенева
нутрициолог

Обязательно включите в рацион зелень (особенно – укроп, кинзу, шпинат, петрушку, рукколу), овощи (особенно – морковь, болгарский перец, томаты, брокколи, свеклу), яйца (и никаких белковых омлетов, желток обязателен), бобовые и цитрусовые. Также весной поддержать наше здоровье и красоту помогут ценные растительные масла: масло зародышей пшеницы, конопляное масло, облепиховое масло. Эти масла очень концентрированные, их можно добавлять по половине чайной ложки в кашу утром или в салат на обед.

Весной мы сталкиваемся с дефицитом витаминов D, A (ретинола), РР, В1, В2. А также очень рекомендуется дополнить список витаминов, на которые следует обратить особое внимание, фолиевой кислотой. Приём качественных витаминных комплексов и биологических добавок может дать отличный эффект только в сочетании с правильным питанием.

Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов

Проводите больше времени на свежем воздухе

Время, проведённое на свежем воздухе, даст вам заряд физической и умственной бодрости. Достаточно несколько минут погулять на природе, чтобы ощутить подъём, избавиться от усталости, вдохновиться на новые творческие достижения и поднять себе настроение.

Фото: unsplash.com/@madrabbittattoo

Если вы очень заняты на работе, то проведите встречу или поговорите по телефону во время прогулки или посидите на веранде в обеденный перерыв. Весна – самый подходящий сезон для пробежек. Оптимальная температура воздуха сопровождается длительностью светового дня. Остальные физические занятия также можно перенести в парк или на уличные площадки.

Наладьте режим сна

Весной крайне важно придерживаться режима сна. Ложитесь спать в одно и то же время, отложите электронные устройства подальше от кровати, расслабьтесь за 30‑60 минут до того, как уснуть. Это поможет очистить разум, погрузиться в себя и закончить день на позитивной ноте.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Не забудьте проветрить помещение перед сном. Сомнологи утверждают, что идеальная температура для засыпания и сна варьируется между 18 и 21°С. Перед сном также можно помедитировать, составить планы на следующий день и вспомнить, что вы уже успели сделать.

Пропейте курс витаминов

Иногда весной могут появиться депрессия и апатия. Метеозависимые люди начинают испытывать частые головные боли, перепады настроения, боль в мышцах и суставах, а также страдать от скачков давления. Наладить нормальный процесс работы организма помогают витамины.

<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины

Для тех, кто проживает в средней полосе, заметнее всего дефицит витаминов проявляется, как правило, весной, когда организм за долгую зиму растратил накопленные за прошлое лето витамины, минералы, микроэлементы и пр.
Поэтому необходимо узнать, какие витамины несовместимы между собой, и только после этого приобретать поливитаминный препарат, предварительно заглянув в описание его состава.

Каких сочетаний стоит избегать в поливитаминных комплексах:

  • В1 не сочетается с B12: ионы кобальта в цианокобаламине разрушают тиамин;
  • В2 не сочетается с B12: рибофлавин способствует окислению тиамина;
  • B6 не сочетается с B1: разрушение витамина B6 приводит к накоплению кобальта;
  • B12 не сочетается с витамином E и B9 (фолиевой кислотой), так как они имеют различную pH. В12 не сочетается с С и РР: одновременный приём приводит к их разрушению;
  • Витамин А не стоит сочетать с витамином С: это нарушит обмен аскорбиновой кислоты;
  • Витамин А не сочетается с витамином D: они взаимно нейтрализуют друг друга;
  • Витамин D не сочетается с витамином Е: при одновременном приёме витамин Е окисляется.

По словам Ирины, независимо от того, какие добавки вы принимаете, вместе с пищей или натощак, запивать их нужно стаканом воды, чтобы они не задерживались в пищеводе, вызывая раздражение. Во избежание изжоги не следует принимать горизонтальное положение сразу после того, как вы запили средство водой.

Важно помнить, что, даже принимая витамины, нужно следить за рационом питания и не употреблять вредную пищу.

6 продуктов, которые повышают гормоны счастья, но не портят фигуру 6 продуктов, которые повышают гормоны счастья, но не портят фигуру
В каких продуктах есть витамин B? Рассказывает врач В каких продуктах есть витамин B? Рассказывает врач

Займитесь йогой

Йога – психофизиологическая активность, которая развивает выносливость, повышает тонус мышц, делает человека более гибким, улучшает осанку и избавляет от стресса. Весной заниматься йогой и медитацией можно на свежем воздухе. Для это нужно взять коврик и найти укромное место в парке.

Фото: unsplash.com/@danewett

Кроме того, что занятия держат тело в тонусе, за пределами дома они могут помочь развить организованность и самодисциплину.

Найдите новое хобби

Весной обновляется не только природа вокруг, но и сам человек. Поэтому это отличное время, чтобы попробовать себя в новой сфере. После осенне-зимнего периода многие могут столкнуться с сезонным аффективным расстройством. Оно возникает из-за нехватки солнечного света и повышенной выработки мелатонина в зимнее время.

Фото: unsplash.com/@tikkho

Весной начинает светлеть, а солнце выходит немного чаще, поэтому депрессивные симптомы полностью подавляются и возникает желание перемен. Этим нужно пользоваться. Запишитесь на танцы, начните ездить на велосипеде, отправьтесь в небольшое путешествие, попробуйте себя в рисовании или приготовлении полезных блюд. Это только расширит ваш кругозор и добавит мотивации.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022