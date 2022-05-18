Почему не получится сесть на шпагат за три дня? 5 главных ошибок на занятиях по растяжке

Вера Бирюкова олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Какие ошибки часто допускают новички при желании сесть на шпагат и как это исправить?

Шпагат — это предмет гордости тех, кто им обладает, и предмет зависти у тех, кто не может на него сесть. Многие пытаются всё сделать по-быстрому, однако нужно понимать, что стретчинг — это очень большая работа. И не только ног, но и всего тела.

Правильный и здоровый шпагат – это, прежде всего, растяжка фасций. Это своеобразные «футляры» наших мышц, соединительная ткань, которая защищает их и позволяет лучше взаимодействовать с другими мышечными группами. Фасции должны быть эластичными, чтобы позволять нашему телу правильно двигаться. От их здорового состояния зависят наши гибкость и сила, выносливость и работоспособность.

Самая большая ошибка новых членов клуба «шпагатунцев» — это желание сесть на шпагат за три дня. Думаете, я преувеличиваю и в мире не существует людей с такой мечтой? Поверьте, есть! Они точно знают, что не пластилиновые, но их ни на грамм не смущают порванные связки.

Фото: Из личного архива Веры Бирюковой

5 главных ошибок при достижении шпагата

Тянуться как попало, не разобравшись в правильности самого алгоритма. Таким образом вы не только сядете на шпагат позже, чем хотели, но и испортите себе здоровье. Растягиваться на одну сторону/ногу — это нарушение симметрии тела. Как бы абсурдно для новичков это ни звучало, но такая растяжка — это «здравствуй, инвалидность». Нарушение баланса в теле потянет за собой не только позвоночник, тазовые кости, колени, но и внутренние органы. Так уж устроен человек: у нас всё работает в связке. Зажиматься от боли и не дышать. Если человек, мечтающий о шпагате, сожмётся, скукожится, наберёт побольше воздуха и, преодолевая себя, начнёт растяжку, ничего из этого не выйдет. Мечту о шпагате можно отпустить в свободное плавание или отдать её кому-то другому. Дыхание — важная составляющая этого действия, и дышать, растягиваясь, нужно правильно. Нездоровое питание. Разговоры о правильном рационе уже всем надоели, но не бойтесь, буквально один секрет! Новички клуба «шпагатунцев», питающиеся хлебобулочными изделиями, конечно, в итоге сядут на шпагат. Но процесс пойдёт в три, а то и в пять раз быстрее, если меню будут дополнять продукты, содержащие серу. Все знают про Омегу-3 и Омегу-6, а про такой секрет большинство и не слышало. Неразогретое тело. Нет разминки для всего тела — нет здорового шпагата. Нет здорового шпагата — нет хорошего самочувствия. По-моему, всё предельно просто.

Не допускайте этих ошибок, и тогда вы сядете на шпагат ещё быстрее. Самое главное – знать во всём меру и слышать своё тело.

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