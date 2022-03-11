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Как начинающему взрослому сесть на шпагат, как сесть на шпагат с нуля, советы

Можно ли сесть на шпагат с нуля во взрослом возрасте? Отвечает тренер по растяжке
Мария Андрианова Екатерина Ишина
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Мария Андрианова
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С возрастом мышцы утрачивают былые функции, и это неудивительно.
Есть ли возрастные ограничения у шпагата? Что важно знать о растяжке, если вы – взрослый?

Отвечает тренер по стретчингу.

Существует много опасений по поводу шпагата во взрослом возрасте. Организм стареет, а это значит, что шпагат становится юношеской мечтой, которой вы так и не достигли. Узнали у тренера по стретчингу о том, можно ли сесть на шпагат взрослому и как возраст влияет на гибкость.

<a href="https://www.championat.com/authors/4671/1.html">Мария Андрианова</a>
Мария Андрианова
тренер по растяжке и сертифицированный персональный фитнес-тренер

Начнём с того, что без подготовки вообще ничего не делается, и это касается любого вида спорта. Желание сесть на шпагат не исключение.

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Запаситесь терпением

В растяжке неприемлема спешка, иначе есть вероятность получить серьёзные травмы, которые только отсрочат поставленную цель. Наши связки и сухожилия не предназначены для растяжки, поэтому в стретчинге так важна аккуратность. При резких движениях или при переоценке своих возможностей можно получить растяжение связок или надрыв сухожилий.

Мария: Связки защищают суставы от вывихов и травм, а также скрепляют кости между собой. Они имеют небольшую длину, в отличие от сухожилий, которые, в свою очередь, важны для соединения между собой костей и мышц.

Фото: instagram.com/mm_andrianova

Что может помочь или помешать сесть на шпагат

Снижение функций мышц

В случае с готовностью тела во взрослом возрасте перестраиваться в сторону большей гибкости и эластичности не всё так просто.

Мария: С возрастом мышцы утрачивают былые функции, и это неудивительно. Мы всё-таки стареем. Так, снижается эластичность мышечного и связочного аппарата (они становятся более жёсткими), происходят изменения суставного хряща.

К сожалению, мы не в силах предотвратить эти изменения, но их можно замедлить. Для этого необходимо заниматься спортом и выстроить здоровый рацион питания. В таком случае мышцы не потеряют эластичность.

Фото: istockphoto.com

Генетика

Свойства мышц во многом зависят от генетики. Есть очень гибкие от природы люди, и они более склонны к растяжке. А есть и те, кому стретчинг даётся тяжело. И в этом случае возраст не имеет никакого значения.

Мария: Невозможно всех сравнивать между собой. Может оказаться, что человек в возрасте будет более гибок, чем молодой.

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Ограничения по здоровью

Мария: У шпагатов нет возрастных ограничений, поэтому сесть можно в любом возрасте, если нет никаких противопоказаний. Всё-таки это специфический элемент для нашего тела.

Одними из главных противопоказаний к шпагату являются:

  • остеохондроз;
  • недавние переломы;
  • восстановительный период после болезни;
  • первый триместр беременности;
  • сердечно-сосудистые и хронические заболевания (нужна консультация врача).

Фото: istockphoto.com

Прислушивайтесь к своему телу. Обращайте внимание на общее состояние и комфорт при выполнении упражнений на растяжку. Адской боли быть не должно. Если она есть, это сигнал организма о том, что что-то идёт не так.

Возраст не помеха

Если вы ранее не занимались растяжкой, это не помешает вам заняться ей сейчас и достичь результатов. Конечно, мышцы теряют свою форму, однако при грамотном рационе и регулярной физической нагрузке вы будете чувствовать себя отлично.

Мария: Главное – регулярность и осознанный подход к тренировкам.

Фото: istockphoto.com

Тело – волшебный механизм. Мы в силах с каждым днём делать его лучше, здоровее и сильнее. Всё зависит от желания и мотивации. Даже во взрослом возрасте человек способен на многое, и если ваша мечта – сесть на шпагат, дерзайте!

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