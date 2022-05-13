Как полюбить растяжку, если тянуться больно. 6 советов от олимпийской чемпионки

Каждый, кто хотя бы раз был на занятиях по стретчингу, сталкивался с неприятными ощущениями в мышцах. Некоторые новички, которые впервые приходят на тренировку и сталкиваются с болью, не готовы её терпеть и отодвигают занятия растяжкой на задний план. Или вовсе перестают на неё ходить – зачем тянуться, если больно?

На самом деле, лёгкая тянущая боль во время растяжки — это вполне нормально, мышцы работают, как и на любых других тренировках. Но если она превращается в нестерпимую, не реагировать на неё нельзя. Помните, нужно знать меру. А если вы боитесь даже лёгкой боли от работы мышц, Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике — объяснит, как преодолеть этот страх и полюбить растяжку.

Вера Бирюкова олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Рассказывает, как не бояться боли во время растяжки.

Ставьте чёткую цель

Все достижения человека идут через преодоления. Жизненные препятствия, физические недуги, психологические факторы и обманы мозга — со всем можно справиться, если есть цель. В нашем случае это сесть на шпагат.

Фото: Из личного архива Веры Бирюковой

Попробуйте разобраться и ответить себе на вопрос, для чего вам это нужно? Как только получите честный ответ и поймёте, что есть огромное желание и мечта, уверяю вас, на растяжке физическая боль станет гораздо меньше. Пробуйте!

Выбирайте правильную одежду

Тепло всегда делает связки и мышцы мягче. Опытные спортсмены разогреваются в правильной одежде — ноги должны быть закрыты. Форма держит тепло, выработанное при разминке перед растяжкой. Этот простой способ поможет снять боль и неприятные ощущения.

Тренируйтесь с тренером или в группе

Работа с опытным специалистом — также один из способов принять боль во время занятий. Профессионал точно знает, как облегчить вам тренировку.

Фото: Из личного архива Веры Бирюковой

Работа на растяжку в коллективе — психологический фактор, который также отвлечёт от неприятных ощущений, переключив внимание на достигаторов рядом. Если могут они, сможете и вы.

Правильно восстанавливайтесь

После тренировки хорошо сходить в баню, сауну или хаммам. Если такой возможности нет, отлично подойдёт ванна с морской солью и содой. Соду обязательно нужно запарить, а не просто растворить в ванне. Такие ванны снимут боль, и на следующий день тянуться будет гораздо легче. Не будет отторжения растяжки.

Про массаж, пожалуй, знают все, поэтому на нём останавливаться не буду. Просто напомню о том, что он прекрасно расслабляет мышцы.

Занимайтесь регулярно

Чтобы сократить болевые ощущения во время растяжки, не забывайте, что нужно тянуться каждый день. Любой длительный пропуск делает их сильнее. Больше практики — меньше боли.

Фото: Из личного архива Веры Бирюковой

Отслеживайте прогресс

Ну и самое, пожалуй, главное, — это видимые результаты. Любое «продвижение к полу» делает боль всё менее и менее заметной для вашего мозга. Он уже втянулся в эту азартную игру, и ему интересно, что будет дальше. Оттого, что цель близка, боль уходит на задний план, а это значит, что вы справились — ещё одна мечта достигнута.

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