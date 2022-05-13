Как полюбить растяжку, если тянуться больно. 6 советов от олимпийской чемпионки

Каждый, кто хотя бы раз был на занятиях по стретчингу, сталкивался с неприятными ощущениями в мышцах. Некоторые новички, которые впервые приходят на тренировку и сталкиваются с болью, не готовы её терпеть и отодвигают занятия растяжкой на задний план. Или вовсе перестают на неё ходить – зачем тянуться, если больно?
На самом деле, лёгкая тянущая боль во время растяжки — это вполне нормально, мышцы работают, как и на любых других тренировках. Но если она превращается в нестерпимую, не реагировать на неё нельзя. Помните, нужно знать меру. А если вы боитесь даже лёгкой боли от работы мышц, Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике — объяснит, как преодолеть этот страх и полюбить растяжку.
Рассказывает, как не бояться боли во время растяжки.
Ставьте чёткую цель
Все достижения человека идут через преодоления. Жизненные препятствия, физические недуги, психологические факторы и обманы мозга — со всем можно справиться, если есть цель. В нашем случае это сесть на шпагат.
Фото: Из личного архива Веры Бирюковой
Попробуйте разобраться и ответить себе на вопрос, для чего вам это нужно? Как только получите честный ответ и поймёте, что есть огромное желание и мечта, уверяю вас, на растяжке физическая боль станет гораздо меньше. Пробуйте!
Выбирайте правильную одежду
Тепло всегда делает связки и мышцы мягче. Опытные спортсмены разогреваются в правильной одежде — ноги должны быть закрыты. Форма держит тепло, выработанное при разминке перед растяжкой. Этот простой способ поможет снять боль и неприятные ощущения.
Тренируйтесь с тренером или в группе
Работа с опытным специалистом — также один из способов принять боль во время занятий. Профессионал точно знает, как облегчить вам тренировку.
Фото: Из личного архива Веры Бирюковой
Работа на растяжку в коллективе — психологический фактор, который также отвлечёт от неприятных ощущений, переключив внимание на достигаторов рядом. Если могут они, сможете и вы.
Правильно восстанавливайтесь
После тренировки хорошо сходить в баню, сауну или хаммам. Если такой возможности нет, отлично подойдёт ванна с морской солью и содой. Соду обязательно нужно запарить, а не просто растворить в ванне. Такие ванны снимут боль, и на следующий день тянуться будет гораздо легче. Не будет отторжения растяжки.
Про массаж, пожалуй, знают все, поэтому на нём останавливаться не буду. Просто напомню о том, что он прекрасно расслабляет мышцы.
Занимайтесь регулярно
Чтобы сократить болевые ощущения во время растяжки, не забывайте, что нужно тянуться каждый день. Любой длительный пропуск делает их сильнее. Больше практики — меньше боли.
Фото: Из личного архива Веры Бирюковой
Отслеживайте прогресс
Ну и самое, пожалуй, главное, — это видимые результаты. Любое «продвижение к полу» делает боль всё менее и менее заметной для вашего мозга. Он уже втянулся в эту азартную игру, и ему интересно, что будет дальше. Оттого, что цель близка, боль уходит на задний план, а это значит, что вы справились — ещё одна мечта достигнута.
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