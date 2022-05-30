Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Кому нельзя пить молоко: болезни и диагнозы, когда молоко противопоказано

Нутрициолог назвала болезни, при которых нельзя пить молоко
Ната Гончар
Названы болезни, при которых нельзя пить молоко
Комментарии
В некоторых случаях лучше полностью отказаться от молочных продуктов, чтобы не навредить здоровью.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

В каких случаях лучше отказаться от молока и чем его заменить?

Молочные продукты входят в ежедневный рацион большинства. Каши на молоке, бутерброды с маслом, творог и йогурты, пожалуй, самые популярные блюда для завтрака. Но некоторым молоко приносит больше вреда, чем пользы. С чем это связано?

Какое сливочное масло полезнее — с 82,5% или 72,5% жирности Какое сливочное масло полезнее — с 82,5% или 72,5% жирности
Нутрициолог рассказала, почему нам хочется солёного. 3 возможные причины Нутрициолог рассказала, почему нам хочется солёного. 3 возможные причины

Молоко и молочные продукты — натуральный источник полноценного легкоусваиваемого белка. В молочном жире содержатся:

  • незаменимые жирные кислоты;
  • моно- и полиненасыщенные жиры;
  • жирорастворимые витамины А, Е и D;
  • кальций и фосфор, которые необходимы для полноценного метаболизма.

Молоко, творог, сметана, сыры и сливочное масло обладают несколькими полезными свойствами:

  • снимают симптомы изжоги;
  • улучшают сон и успокаивают нервную систему благодаря содержанию в них триптофана;
  • укрепляют кости и защищают от кариеса.

Фото: istockphoto.com

Причины непереносимости цельного молока и молочных продуктов:

  • лактазная недостаточность;
  • аллергия на белок цельного молока — казеин;
  • мочекаменная болезнь;
  • ожирение и проблемы с обменом веществ;
  • желчнокаменная болезнь.

Людям с перечисленными проблемами необходимо исключить молоко из рациона или ограничить его употребление.

Лактазная недостаточность

Лактазная недостаточность связана с дефицитом лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. В таком случае весь объём молочного жира не расщепляется и не может усвоиться в тонком кишечнике. Нерасщеплённые углеводы попадают в толстый кишечник, где с участием бактерий происходит реакция брожения с выделением газов. Это приводит к появлению таких симптомов:

  • вздутие кишечника;
  • дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта;
  • диарея;
  • боли в животе.

Фото: istockphoto.com

Аллергия на молочный белок

Аллергия на белок коровьего молока — вторая по популярности причина для исключения молочных продуктов из рациона. Аллергическая реакция возникает не только на коровье молоко, но и на молоко козы, овцы, кобылы.

Типичные проявления непереносимости:

  • пищеварительные расстройства — запоры, диарея, рвота;
  • кожная сыпь, крапивница, экзема;
  • респираторные проявления — насморк, чихание, кашель, хрипы.

Аллергия проявляется не только на цельное молоко, но и на те продукты, где белок молока не ферментирован и не расщеплён:

  • сливки;
  • плавленый сыр и брынза;
  • топлёное и сгущённое молоко.

Фото: istockphoto.com

Мочекаменная болезнь и нефропатия

При патологиях почек употреблять молочные продукты необходимо с осторожностью.

Кисломолочные напитки имеют повышенное содержание кальция и фосфора, чем провоцируют образование камней. В таком случае кефир из рациона нужно исключить.

Высокобелковые молочные продукты (твёрдый сыр и творог) также опасны для почек из-за высокого содержания белка. Избыточная белковая нагрузка усугубляет состояние: провоцирует воспаления, развитие мочекаменной болезни.

Фото: unsplash.com/@rumeyysaben

Употребление молочных продуктов высокой жирности (сметана более 20% жирности, сливки и жирные сорта сыра) необходимо сократить также людям с ожирением и склонностью к избыточному весу.

Чем заменить молоко и молочные продукты

Альтернативой станут растительные заменители:

  • сыр тофу вместо обычных сыров;
  • соевое, рисовое, миндальное или кокосовое молоко;
  • кокосовый или соевый йогурт;
  • кокосовое масло.

Фото: unsplash.com/@dhanya22

Растительные продукты не раздражают пищеварительную систему, не перегружают почки, хорошо усваиваются и помогают восстановить микрофлору кишечника.

Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог
Как выбрать полезный завтрак, если привычные блюда надоели. Поможет тест «Чемпионата» Как выбрать полезный завтрак, если привычные блюда надоели. Поможет тест «Чемпионата»

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог
Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог
Как увеличивать количество отжиманий с каждым днём. 3 лайфхака от тренера
Как увеличивать количество отжиманий с каждым днём. 3 лайфхака от тренера
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022