Нутрициолог назвала болезни, при которых нельзя пить молоко

В каких случаях лучше отказаться от молока и чем его заменить?
Молочные продукты входят в ежедневный рацион большинства. Каши на молоке, бутерброды с маслом, творог и йогурты, пожалуй, самые популярные блюда для завтрака. Но некоторым молоко приносит больше вреда, чем пользы. С чем это связано?
Молоко и молочные продукты — натуральный источник полноценного легкоусваиваемого белка. В молочном жире содержатся:
- незаменимые жирные кислоты;
- моно- и полиненасыщенные жиры;
- жирорастворимые витамины А, Е и D;
- кальций и фосфор, которые необходимы для полноценного метаболизма.
Молоко, творог, сметана, сыры и сливочное масло обладают несколькими полезными свойствами:
- снимают симптомы изжоги;
- улучшают сон и успокаивают нервную систему благодаря содержанию в них триптофана;
- укрепляют кости и защищают от кариеса.
Фото: istockphoto.com
Причины непереносимости цельного молока и молочных продуктов:
- лактазная недостаточность;
- аллергия на белок цельного молока — казеин;
- мочекаменная болезнь;
- ожирение и проблемы с обменом веществ;
- желчнокаменная болезнь.
Людям с перечисленными проблемами необходимо исключить молоко из рациона или ограничить его употребление.
Лактазная недостаточность
Лактазная недостаточность связана с дефицитом лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. В таком случае весь объём молочного жира не расщепляется и не может усвоиться в тонком кишечнике. Нерасщеплённые углеводы попадают в толстый кишечник, где с участием бактерий происходит реакция брожения с выделением газов. Это приводит к появлению таких симптомов:
- вздутие кишечника;
- дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта;
- диарея;
- боли в животе.
Фото: istockphoto.com
Аллергия на молочный белок
Аллергия на белок коровьего молока — вторая по популярности причина для исключения молочных продуктов из рациона. Аллергическая реакция возникает не только на коровье молоко, но и на молоко козы, овцы, кобылы.
Типичные проявления непереносимости:
- пищеварительные расстройства — запоры, диарея, рвота;
- кожная сыпь, крапивница, экзема;
- респираторные проявления — насморк, чихание, кашель, хрипы.
Аллергия проявляется не только на цельное молоко, но и на те продукты, где белок молока не ферментирован и не расщеплён:
- сливки;
- плавленый сыр и брынза;
- топлёное и сгущённое молоко.
Фото: istockphoto.com
Мочекаменная болезнь и нефропатия
При патологиях почек употреблять молочные продукты необходимо с осторожностью.
Кисломолочные напитки имеют повышенное содержание кальция и фосфора, чем провоцируют образование камней. В таком случае кефир из рациона нужно исключить.
Высокобелковые молочные продукты (твёрдый сыр и творог) также опасны для почек из-за высокого содержания белка. Избыточная белковая нагрузка усугубляет состояние: провоцирует воспаления, развитие мочекаменной болезни.
Фото: unsplash.com/@rumeyysaben
Употребление молочных продуктов высокой жирности (сметана более 20% жирности, сливки и жирные сорта сыра) необходимо сократить также людям с ожирением и склонностью к избыточному весу.
Чем заменить молоко и молочные продукты
Альтернативой станут растительные заменители:
- сыр тофу вместо обычных сыров;
- соевое, рисовое, миндальное или кокосовое молоко;
- кокосовый или соевый йогурт;
- кокосовое масло.
Фото: unsplash.com/@dhanya22
Растительные продукты не раздражают пищеварительную систему, не перегружают почки, хорошо усваиваются и помогают восстановить микрофлору кишечника.
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