Как выбрать полезный завтрак, если привычные блюда надоели. Поможет тест «Чемпионата»

Скрембл, блинчики или каша — вам больше не придётся ломать голову.

Завтрак, пожалуй, самый важный приём пищи, который помогает запустить организм, контролирует «приступы» голода в течение дня, даёт заряд энергии и бодрости. Полноценный утренний рацион состоит из цельных, необработанных продуктов — это злаки, которые содержат клетчатку (овсянка), сложные углеводы (фрукты, овощи), белковые (яичница) и молочные продукты (йогурт без сахара).

Как правило, традиционные блюда вроде овсянки или омлета быстро надоедают. А поиск всех необходимых ингредиентов для чего-нибудь особенного отнимает время и может испортить настроение. Специально для тех, кто каждое утро ломает голову, чем бы вкусным и полезным позавтракать, мы подготовили тест. Найдите своё идеальное блюдо, ответив на шесть простых вопросов.

Стоит только разнообразить свой утренний рацион, как день станет более продуктивным. Вдохновляйтесь нашими рецептами — они просты в исполнении и не требуют сложных ингредиентов.

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