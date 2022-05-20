Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Чем завтракать при правильном питании — тест, как выбрать завтрак

Как выбрать полезный завтрак, если привычные блюда надоели. Поможет тест «Чемпионата»
Алия Нургалеева
Как выбрать полезный завтрак. Тест
Комментарии
Скрембл, блинчики или каша — вам больше не придётся ломать голову.

Завтрак, пожалуй, самый важный приём пищи, который помогает запустить организм, контролирует «приступы» голода в течение дня, даёт заряд энергии и бодрости. Полноценный утренний рацион состоит из цельных, необработанных продуктов — это злаки, которые содержат клетчатку (овсянка), сложные углеводы (фрукты, овощи), белковые (яичница) и молочные продукты (йогурт без сахара).

Нутрициолог назвала 5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае Нутрициолог назвала 5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае
7 продуктов, богатых витамином E. Где его искать, рассказала нутрициолог 7 продуктов, богатых витамином E. Где его искать, рассказала нутрициолог

Как правило, традиционные блюда вроде овсянки или омлета быстро надоедают. А поиск всех необходимых ингредиентов для чего-нибудь особенного отнимает время и может испортить настроение. Специально для тех, кто каждое утро ломает голову, чем бы вкусным и полезным позавтракать, мы подготовили тест. Найдите своё идеальное блюдо, ответив на шесть простых вопросов.

Стоит только разнообразить свой утренний рацион, как день станет более продуктивным. Вдохновляйтесь нашими рецептами — они просты в исполнении и не требуют сложных ингредиентов.

Завтракать или нет? Так ли важен первый приём пищи, рассказывает магистр нутрициологии Завтракать или нет? Так ли важен первый приём пищи, рассказывает магистр нутрициологии
Как правильно заваривать чай из трав и ягод. 4 полезных рецепта Как правильно заваривать чай из трав и ягод. 4 полезных рецепта

В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай бесплатную тренировку по сквошу! Победителей объявим 25 мая.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
Почему сложно начать вести здоровый образ жизни? 3 оправдания, которые мешают это сделать
Почему сложно начать вести здоровый образ жизни? 3 оправдания, которые мешают это сделать
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022