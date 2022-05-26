Нутрициолог рассказала, почему нам хочется солёного. 3 возможные причины

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Почему может хотеться солёной еды?

Тяга к солёному не всегда признак беременности. Если у вас появилось желание есть солёные огурцы с селёдкой или обильно посыпать блюда солью, возможно, организм сигнализирует о проблемах.

Соль — белая смерть, так гласит известная поговорка. Но именно соль занимает первое место среди продуктов в ежедневном рационе. В состав входят хлорид натрия и калий, которые регулируют водный баланс в организме. Поэтому соль необходима для его полноценного функционирования. Рекомендую употреблять пищевую соль в безопасном количестве: 4-6 г (что соответствует 1/2 чайной ложки) в день для взрослого человека.

Фото: istockphoto.com

Нехватка соли, как и её избыток, может нанести вред. Соль поддерживает артериальное давление в норме, контролирует объём крови, поступающей к нервам и мышцам. При нехватке соли в организме нарушаются соотношение воды и натрия в крови и кислотно-щелочной баланс. А от этих процессов зависят передача нервных импульсов и работа мышц. Избыток соли, наоборот, повышает артериальное давление, провоцирует задержку жидкости в тканях и отёки.

Поваренную соль можно заменить полезными аналогами, например, розовой и чёрной солью:

розовая соль (гималайская, крымская, перуанская, гавайская, австралийская) — уникальный источник минимум 25 полезных микроэлементов;

чёрная соль улучшает пищеварение и аппетит, усиливает перистальтику кишечника, избавляет от вздутия и газообразования.

Фото: istockphoto.com

Тяга к соли может быть признаком ряда заболеваний и дефицитов. Не стоит игнорировать тот факт, что у вас внезапно увеличилось количество соли в привычных блюдах, а на столе появились сильно солёные продукты, включая снеки и фастфуд. Есть несколько причин, из-за которых усиливается желание съесть что-то солёное.

Обезвоживание

Человек на 80% состоит из воды, и для нормальной работы всех органов необходимо поддерживать нужный уровень жидкости. У каждого он индивидуальный в зависимости от веса и роста. Если этот уровень понижается, начинается обезвоживание и появляется тяга к соли. Солёные продукты провоцируют употребление жидкости.

Чтобы избежать обезвоживания, не забывайте о соблюдении водного режима. Рассчитать норму потребления воды можно так: 30-40 мл на 1 кг веса.

Фото: unsplash.com/@paradox21

К другим симптомам обезвоживания относятся:

липкая и холодная кожа;

ощущение головокружения;

головные боли и постоянная жажда;

перепады настроения;

учащённое сердцебиение и спазмы в мышцах.

Синдром усталых надпочечников

При синдроме усталых надпочечников снижается артериальное давление, норма которого поддерживается солью. Поэтому тяга к солёному возрастает.

Фото: istockphoto.com

У синдрома усталых надпочечников кроме тяги к солёному есть и другие признаки:

нехватка энергии и сильная усталость;

бледный цвет кожи и её липкость;

сниженное артериальное давление;

отсутствие аппетита и потеря веса;

диарея;

появление тёмных пятен на лице;

появление ранок на внутренней части щеки.

Если вы заметили у себя эти признаки, не откладывайте визит к врачу. На первой стадии заболевания вы испытываете усталость и раздражительность, а третья приводит к дисбалансу гормональной системы и депрессии.

Фото: unsplash.com/@emsmith

Правильное питание и работа со стрессом помогут в борьбе с синдромом:

исключите сладости, рафинированные продукты, быстрые углеводы — сахар, сладкие фрукты, пшеничную муку, маргарин и прочие трансжиры, сведите к минимуму глютеносодержащие продукты;

не пропускайте приемы пищи! Организуйте дробное питание с перекусами и постепенно переходите на трёхразовое, чтобы сбалансировать уровень гормонов инсулина и кортизола и стабилизировать выработку лептина — гормона сытости;

каждый приём пищи должен быть полноценным — содержать белки, жиры и сложные углеводы;

пейте воду;

наладьте режим сна — ложитесь спать не позже 23:00 и спите 7-8 часов полноценно, без ночных пробуждений;

займитесь йогой, пилатесом и чаще гуляйте в парках.

Беременность

Солёные огурцы и беременная женщина — известное сочетание, которое обосновано изменениями в организме. Во время беременности женщины испытывают токсикоз — это частые приступы рвоты и диарея, которые обезвоживают организм. Из-за нехватки жидкости и минералов организм требует соли, которая содержит натрий и калий.

Фото: unsplash.com/@allwithzest

Тяга к соли и солёной пище не всегда вызвана заболеваниями, возможно, вы давно не ели любимую рыбу или переели сладкого. Но если тяга усиливается и становится ежедневной, следует обратить внимание на другие признаки и оценить состояние своего здоровья.

В первую очередь проверьте состояние почек и щитовидной железы. Важно пересмотреть образ жизни, возможно, вы много работаете физически, усиленно занимаетесь спортом или живёте с повышенным уровнем стресса — всё это влияет на биохимические процессы и приводит к желанию съесть солёное.

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