3 вопроса, которые нужно задать себе после провала

Спорт — это не только победы, но и поражения. Чтобы двигаться дальше, первое, что нужно сделать — это перестать называть провал провалом. Что бы ни случилось, какая бы ситуация ни произошла — это просто опыт. Он может быть позитивным или негативным — всё зависит от вашего отношения к ситуации. Для этого важно задавать себе правильные вопросы — об этом и поговорим.

Григорий Бахин психолог, специалист в экологичном построении карьеры и жизни, ментальный коуч Если в вашей жизни случилась неприятная ситуация, задайте себе эти вопросы. Они помогут взглянуть на провал по-новому.

Представьте, что вы не забили пенальти в финале чемпионата мира по футболу — да, обидно. Но это спорт. На вашем месте мог быть другой спортсмен, дошедший до финала. Но, возможно, этот опыт станет драйвером для какой-то другой ситуации, изменит вас.

Фото: unsplash.com/@alliancefc

Или этот момент изменит чью-то жизнь, или, например, через год-два вы станете тренером и замотивируете команду забить все пенальти уже в другом финале.

Наша жизнь состоит из взлетов и падений. Мы не можем всегда быть на коне. Если мы посмотрим на истории великих спортсменов, то увидим, что у многих были достаточно жёсткие провалы в биографии.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Например, знаменитый лыжник Александр Легков три или четыре раза ломал палку на заключительных этапах гонки и останавливался в шаге от пьедестала. Но итогом всего этого стала легендарная гонка и победа на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Спортсмен не устраивал трагедии, а двигался вперёд шаг за шагом.

Мы не знаем, что может с нами произойти в тот или иной момент, можем лишь потратить силы на подготовку, а дальше уже отпустить ситуацию. Если в вашей жизни случилась неприятная ситуация или провал, надо отключить эмоции, спокойно сесть и провести анализ. Вот какие вопросы стоит себе задать:

1. В какой момент что-то пошло не так? Как я себя чувствовал перед этим? Какое у меня было состояние, о чём я думал? Возможно, перед важным моментом пришла какая-то мысль или возникла картинка в голове, появилась неуверенность, скованность. Здесь уже можно работать самостоятельно или со специалистом, в зависимости от важности события.

Фото: кадр из сериала «Триггер»

Тут как иллюстрация мне вспоминается российский сериал «Триггер», где в одной из серий в детстве на героя в хоккейной секции накричал тренер. Потом в ответственные моменты он постоянно вспоминал его лицо и крик, в результате чего не мог полноценно играть.

После того как он разобрался с этой детской психотравмой, снова смог полноценно жить.

2. Что было сделано хорошо? Как это можно улучшить? Не надо гнобить себя за провал, важно разобрать плюсы и минусы, понять, всё ли было сделано с вашей стороны. Может быть, вы где-то поберегли себя, может, не выложились по максимуму или, наоборот, сделали всё возможное, но всё равно проиграли.

3. Как мне подготовиться в следующий раз? Надо составить план подготовки и следовать по нему маленькими шагами. Важно работать над своей ментальностью и растить в себе победителя. Если опять-таки мы посмотрим на великих спортсменов — Лионеля Месси, Майкла Джордана, Тайгера Вудса и других — мы увидим, что у них есть психология победителей.

Даже если они проигрывают, всё равно продолжают работать над собой и прогрессировать, чтобы в следующий раз в трудной ситуации их организм, разум и психика работали на победу. Когда мы находимся на грани важности событий, в нас начинают происходить автоматические процессы, мы не сможем что-то проконтролировать, и даже на осознание не будет времени.

Фото: unsplash.com/@japhethmast

Например, Максим Михайлов, волейболист сборной России, не реализовал матчбол в полуфинале с США на Олимпиаде-2008 в пятом сете. Но затем, уже через четыре года, внёс огромный вклад в общую победу сборной России, неоднократно выигрывая важные мячи.

Фото: РИА Новости

Поэтому только работа над собой и воспитание в себе духа победителя и позитивной стратегии позволяют меньше сталкиваться с провалами, а если и сталкиваться, то подпрыгивать после них, словно с трамплина.

По этой теме есть очень хорошая книга «Момент истины» Бейлока Сайена, которая демонстрирует, как наша психология реагирует на важные события и почему одни проходят их легко, а другие испытывают колоссальный стресс.