Прочь из моей головы: как избавиться от негативных мыслей

Так или иначе, волноваться свойственно всем. У каждого внутри есть такие переживания, с которыми он не может ничего поделать. И это нормально. Важно уметь справляться со своими эмоциями, заниматься «психогигиеной» и освобождаться от лишнего. Как побороть и остановить угнетающие мысли, расскажет психолог Надежда Пожарова.

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Откуда берутся негативные мысли?

Когда у человека возникает поток угнетающих мыслей, происходить это может по самым разным причинам. Такое часто случается на фоне стресса или эмоционального выгорания. Очень важно обращать внимание на такие переживания. Дело не столько в том, чтобы сдержать негативные эмоции, сколько в том, чтобы осознать их, заметить. Как только вы это сделаете, их станет гораздо меньше.

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А бороться с назойливыми мыслями можно разными способами. Расскажем подробнее о некоторых из них.

Практические упражнения

Существует несколько упражнений, помогающих сконцентрироваться и освободиться от негатива. Попробуйте взять лист бумаги, нарисовать на нём точку и смотреть на неё в течение минуты. Сначала это может показаться раздражающим, но если сосредоточиться, упражнение действительно помогает.

Также можно концентрироваться на точках в теле. Например, положив ладонь на сердце, надо попытаться удержать внимание на его стуке. Такие медитативные практики очень удобны, потому что их можно выполнять в любом месте, если чувствуете, что плохие мысли не отпускают.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, помогают различные дыхательные упражнения и медитация. Тут всё зависит от желания. Если заставлять себя что-то делать, лишь бы высвободить разум от дурных мыслей, то это, наоборот, даст исключительно негативный результат.

Когда охватывают негативные мысли, важно переключиться и начать действовать. Можно прогуляться или поесть. Да-да, поесть, а если точнее — пожевать. Организм должен понять, что всё в порядке.

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Психолог также советует выполнять письменные практики, например, выписывать всё, что происходит в голове, чтобы разгрузить сознание. Позже страницы можно разорвать или сжечь — буквально выкинуть ненужные мысли. В то же время, эксперт крайне не рекомендует дополнительно нагружать себя. Если в голове много переживаний, не стоит ещё и читать об этом литературу — так только больше загоните себя.

Работа со стихией

Огонь, вода, воздух и земля тоже помогают бороться со стрессом. Сажать и поливать цветы и растения, жарить что-то на костре (разумеется, не в городских условиях) или зажечь аромасвечи, принять ванную — всё это эффективные методы борьбы с хандрой.

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Творческие техники

Ещё один способ очистки сознания — рисование с закрытыми глазами или непривычной для вас рукой. Если вы правша, попробуйте рисовать, держа карандаш в левой руке, если левша — наоборот. Также можно попробовать создать картину с помощью пальцев или стоп.

Фото: istockphoto.com

Петь, танцевать, читать стихотворения (можно выбрать под настроение и прочитать вслух) – всё это может помочь избавиться от дурных мыслей.

Еда как эмоциональный помощник

Некоторая пища может изменять психоэмоциональное состояние. Так, лёгкая еда придаёт силу, энергию и бодрость, а более тяжёлая может «заземлить». Также важно получать достаточное количество витаминов из овощей, фруктов и зелени.