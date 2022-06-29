Рассказываем, как отстоять свою позицию и не рассориться.

Что делать, если у вас разные вкусы в еде: 5 способов найти компромисс с партнёром

Что делать, если вам с партнёром нравится разная еда?



Рассказываем вместе с психологом и нутрициологом.

Даже такая незначительная деталь, как предпочтения в еде, может испортить отношения с любимым человеком и стать поводом для разногласий. Как быть, если партнёр не разделяет с вами стремление к здоровому образу жизни?

Ольга Матвеева нутрициолог, специалист по пищевому поведению и психологии веса Если вы решили питаться правильно, а ваш партнёр не хочет менять свои предпочтения в еде, стоит обсудить правила, которые устроят обоих. В большинстве случаев можно договориться.

Что делать, если партнёр не поддерживает ваш выбор

На самом деле, в том, что у вас с партнёром разные предпочтения в еде, нет ничего страшного. Во-первых, нужно признать, что все разные и это нормально. Каждый имеет право придерживаться выбранных взглядов, тем более если это касается вкусовых предпочтений.

Аделина Борзова психолог, преподаватель факультета психологии университета «Синергия» Главное — не замалчивать, всё нужно обсуждать. То есть ситуация, когда один втихаря выбрасывает еду, делая вид, что всё было вкусно, рано или поздно приведёт к обидам и желанию расстаться. Также нельзя друг друга заставлять что-то любить и навязывать своё мнение.



Сначала мы обозначаем проблему, делимся своим предпочтениями, не пытаясь переубедить друг друга. Далее ищем пути решения ситуации, обсуждаем, на какие уступки готов пойти каждый из вас, очерчиваем свои границы и договариваемся.

Помните, что изначально разные предпочтения в еде не являются проблемой. Вопрос только в том, насколько вы готовы быть честными друг с другом и работать над отношениями, пытаясь понять и принять интересы партнёра.

Советы нутрициолога

Поделите полки в холодильнике. Одну или две выделите под свои продукты. Поговорите со своей половинкой, объясните, почему для вас важно питаться правильно. Что это даст вашему партнёру? Например, вам нужно привести здоровье в порядок или вы хотите сбросить или набрать вес.

О том, как правильно хранить продукты в холодильнике, рассказали в материале.

Заинтересуйте партнёра. Ищите преимущества, которые позволят вашему партнёру быть заинтересованным в вашем образе жизни. Кстати, в большинстве случаев любимый человек со временем подтягивается. Особенно если вы демонстрируете хорошее самочувствие и видимые результаты.

Договоритесь заранее. Попросите вашего партнёра по возможности не приносить «вредную» еду в дом. Или приносить только то количество, что он съест за раз. Пусть не делает запасов впрок. Или хранит их в закрытой таре. Очень сложно придерживаться правильного питания, когда вас отвлекают запретными вкусностями.

Ищите точки соприкосновения. Все мы разные и любим разные продукты. Готовьте себе своё, партнёру — его любимое. Пробуйте новые рецепты, блюда, продукты. Возможно, вы найдёте что-то, что понравится вам обоим.

Например, вкусный и полезный вариант гарнира на ужин — брокколи. Как правильно его приготовить, рассказали в статье.

Ищите компромисс. Договаривайтесь заранее, что, например, сегодня вы едите своё любимое блюдо, а завтра то, что любит партнёр. Это, кстати, повод сходить вместе в ресторан и продегустировать новые блюда. Заодно вы покажете любимому человеку, что вам важны его вкусы и вы готовы идти на компромисс. Это отлично сближает.

Как видите, в вопросе питания важно научиться договариваться и понимать партнёра.