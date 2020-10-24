Как правильно хранить продукты в холодильнике: 5 полезных советов

Если холодильник постоянно забит продуктами, а кажется, что есть-то и нечего, стоит задуматься и пересмотреть свои привычки. Грамотная организация хранения не только продлит срок годности пищи, но и поможет делать более здоровый выбор. Если в доме всегда есть свежие овощи и фрукты, желание перекусить чем-нибудь вредным будет гораздо меньше. Эти пять советов помогут дольше сохранить вкус и полезные свойства продуктов.

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Контейнеры и отдельные пакеты

Если хранить продукты вместе, да ещё и без упаковки, они могут быстрее портиться. Стоит одному яблоку или помидору начать гнить, как бактерии тут же перекинуться и на соседние фрукты и овощи. К тому же, так запахи смешиваются, и из холодильника неприятно пахнет.

Фото: istockphoto.com

Решить эту проблему можно с помощью специальных контейнеров. Сегодня в магазинах представлен большой выбор: пластиковые, стеклянные и даже деревянные. Также подойдут герметичные пакеты на застёжке. Они занимают меньше места, чем контейнеры, и стоят дешевле.

Однако некоторые продукты хранить в пакетах не стоит. Мясо, курицу, рыбу и сыры лучше перекладывать в контейнеры или заворачивать в фольгу.

Зелень, овощи и фрукты вместе с бумагой

Многие овощи и фрукты в холодильнике быстро сгнивают. Это происходит из-за повышенного уровня влажности, поскольку не все холодильники предусматривают специальную зону для хранения этих продуктов. Поэтому чтобы продлить их свежесть, можно положить к ним бумажные салфетки или же и вовсе хранить зелень, овощи и фрукты в бумажных пакетах. Они впитают конденсат и не позволят скапливаться влаге.

Также овощи и фрукты при возможности следует хранить раздельно. Многие фрукты (яблоки, груши, персики и др.) выделяют газ этилен, который ускоряет порчу овощей. Особенно чувствительны к нему морковь, брокколи, спаржа и салат.

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Отдельные зоны для разных продуктов

Немногие задумываются о том, что температура внутри холодильника отличается и для разных продуктов предусмотрены разные зоны. Так, самое тёплое место – дверца. Хотя некоторые привыкли хранить молоко и сметану именно здесь, лучше так не делать. Оставьте дверцу для соков, соусов, джемов и консервов – для сохранения свежести им не требуется особенно низкая температура.

Фото: istockphoto.com

На верхних полках также достаточно тепло. Здесь следует хранить продукты, которые уже готовы к употреблению – например, масло или йогурты – и остатки приготовленной пищи. Средние полки подойдут для молока, творога, сыров и яиц. Нижние полки, как правило, наиболее холодные: здесь лучше хранить мясо, рыбу, курицу и другие скоропортящиеся продукты, однако они обязательно должны быть запакованы.

Кроме того, многие современные холодильники оснащены так называемой нулевой зоной. Она предназначена специально для хранения фруктов, овощей, зелени и свежих трав.

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Регулярная «ревизия» и уборка

Если вы предпочитаете покупать продукты впрок и загружать холодильник, например, раз в неделю, стоит регулярно проводить «ревизию». Проверяйте не только срок годности, но и состояние пищи: иногда она может испортиться, даже если дата на упаковке говорит об обратном.

Фото: istockphoto.com

Также не забывайте тщательно мыть холодильник. Так продукты будут дольше оставаться свежими, а само устройство – лучше поддерживать температуру и потреблять меньше электроэнергии.

Не для холодильника

Казалось бы, срок годности любых продуктов увеличивается, если хранить их в холодильнике. Однако это не совсем так. Некоторые, напротив, лучше сохраняют вкусовые качества и свежесть, если их держать при комнатной температуре. К их числу относятся картофель, арбузы, дыни, чеснок, лук, а также шоколад, чай и кофе. Кроме того, без холодильника можно хранить яблоки и неспелые фрукты – так они смогут дозреть уже после покупки.

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Если правильно хранить продукты и приготовленную здоровую пищу, соблазн съесть какую-нибудь вредность будет появляться реже. Ведь когда в холодильнике есть вкусная и полезная еда, нарушать режим питания ради жирной булочки или чипсов уже не захочется.