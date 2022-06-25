Как вкусно приготовить брокколи на гарнир: простой пошаговый рецепт

Для этого потребуется не больше 15 минут.

Брокколи представляет собой подвид цветной капуты. В кулинарии его используют по-разному. Можно вкусно приготовить как гарнир и подать, например, к стейку, приготовить диетический крем-суп из него, вегетарианские котлеты и даже запеканку.

Брокколи — достаточно питательный овощ, содержащий множество полезных веществ. Поэтому диетологи советуют добавлять его в рацион для соблюдения сбалансированного питания.

Вкусно приготовить брокколи — несложно и достаточно быстро.

Вам понадобятся:

брокколи — 500 г;

чеснок — 1 зубчик;

лук — 1 шт.;

оливковое масло — 20 г;

лимон — 1/2 шт.;

соль — 1/4 ч. л.

Сначала хорошо промываем брокколи и нарезаем их на соцветия. Далее мелко режем лук и чеснок. В сковороду добавляем каплю масла, далее лук и чеснок. Жарим на сильном огне три-четыре минуты, постоянно перемешивая, чтобы ингредиенты не пригорели. Далее кладём капусту и продолжаем жарить ещё пять минут. Брокколи приготовится до состояния al dente, что в переводе с итальянского значит «на зубок». Обильно поливаем соком лимона, солим и снимаем с огня. Готово!