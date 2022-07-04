5 известных спортсменов, которые делали пластические операции

На какие перемены во внешности решились знаменитые спортсмены?



Рассказываем вместе с пластическим хирургом.

Услугами современной пластической хирургии пользуются не только представительницы женского пола. Мужчинам тоже хочется выглядеть лучше и привлекательнее. Среди известных спортсменов таких примеров много, но о не все о них знают. Разбираемся, кто из звёздных мужчин предпочёл не афишировать свои визиты к пластическому хирургу, но выдал себя из-за старых фото.

Олег Снигирь пластический хирург Иногда причиной хирургического вмешательства становится травма.

Роналдо

Бразилец считается одним из лучших футболистов мира. Несмотря на головокружительную карьеру, тренировки и профессиональную дисциплину, ему не удалось сохранить спортивную форму. Ближе к 30 годам он сильно поправился, чем вызвал критику в свой адрес.

В молодости После набора веса

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Чтобы вернуть себе атлетичный вид, в 2009 году Роналдо решился на пластическую операцию по удалению жира на животе. Но недостаточное внимание спортсмена к собственной реабилитации после липосакции и несоблюдение рекомендаций врачей вынудили его повторить процедуру через год.

Златан Ибрагимович

Ринопластика (операция по изменению формы носа) тоже весьма популярна у всемирно известных спортсменов. На такое вмешательство зачастую решаются, не столько чтобы избавиться от эстетических неудобств, сколько чтобы решить проблемы с дыханием.

До После

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На операцию решился всемирно известный нападающий из Швеции Златан Ибрагимович — один из самых виртуозных игроков своего поколения. Фанаты и журналисты наградили спортсмена не только пристальным вниманием, признанием спортивных достижений, но и колким прозвищем Пиноккио. Кличка не нравилась талантливому шведу, и в 2013 году он решился на ринопластику. Операция ничуть не испортила внешность футболиста — нос стал более прямым и аккуратным, а черты лица сохранили изюминку.

Серхио Рамос

Защитник клуба «ПСЖ» и сборной Испании Серхио Рамос долгое время страдал от проблем с дыханием из-за травмы. Нос чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы деформировался, из-за чего футболист мог дышать только ртом. Это мешало не только спортивной карьере, но и личной жизни — его супруга часто жаловалась на громкий храп благоверного.

До После

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Ринопластика решила проблему Рамоса, подкорректировала форму носу и вернула возможность полноценно дышать.

Криштиану Роналду

Португальский футболист с мировым именем известен своим стремлением преображаться и внимательно следить за внешностью. В целом многие спортсмены уделяют особое внимание своему внешнему виду. Почему это так важно, рассказали в нашей статье.

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» — активный пользователь услуг мужской косметологии. Из пластических операций ему приписывают множество хирургических вмешательств. Сам спортсмен отрицает это, но, если взглянуть на его старые фото, перемены во внешности станут очевидными.

До После

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На более ранних снимках форма носа заметно шире, поэтому не исключено, что он сделал коррекцию спинки. Также на фото видно, как сильно преобразилась верхняя часть лица. Вероятно, Криштиану сделал подтяжку лба, объёмные скулы и скорректировал овал лица.

Диего Марадона

Спортивный идол, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в молодости привлекал миллионы поклонников по всему миру. Обратиться к услугам пластической хирургии его побудили возрастные изменения. Спортсмен стремился выглядеть моложе своих лет.

До После

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Немаловажным фактором было то, что разница в возрасте звезды футбола с его возлюбленной, моделью Росио Оливой, составляла 30 лет. Окружающие воспринимали их как отца и дочь, а не как пару. Поэтому, чтобы соответствовать цветущему образу своей возлюбленной, Диего решился на смелый шаг. Судя по фото, спортсмен сделал подтяжку лица и увеличил губы. На снимках заметно, что у него исчезли глубокие морщины, а овал лица стал более очерченным.

А вы бы решились на пластику, чтобы избавиться от недостатков внешности?