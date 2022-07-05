И можно ли спасти продукт, который уже начал портиться.

Что произойдёт с организмом, если съесть плесень. Объясняет нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем может быть опасна плесень?

Пищевая плесень — зрелище неаппетитное, а употребление заплесневелых продуктов угрожает здоровью. Плесень и грибок способны вызвать пищевое отравление, аллергию, ухудшить течение хронических болезней.

Плесень растёт на любых продуктах: хлеб, молоко и йогурты, овощи и фрукты, мясо и даже консервы.

Употребление заплесневелых продуктов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем:

отравлению средней и тяжёлой степени;

аллергическим реакциям;

расстройству пищеварения из-за попадания бактерий в кишечник;

рвоте;

головокружению и тошноте;

острой и режущей боли в животе;

необратимым или сложнообратимым повреждениям печени;

заражению паразитами.

Подробнее рассказываем, чем опасна плесень.

Риск сальмонеллеза

В загнивших и заплесневелых продуктах размножаются болезнетворные бактерии и токсичные вещества, способные вызвать пищевое отравление. В просроченных продуктах могут активизироваться возбудители сальмонеллеза, очень неприятного заболевания со множеством побочных эффектов.

Отравление токсинами

Испорченные молочные продукты, мясо и домашние консервы содержат токсин Clostridium botulinum, который провоцирует ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание. Заплесневелые продукты глубоко поражены грибком, поэтому срезание испорченных частей с овощей, фруктов, сыра или хлеба не защитит от риска отравления.

Нарушения в работе желудка, почек и других органов

Длительное воздействие плесени может привести к внутреннему кровотечению в желудке, нарушениям в работе почек, печени и лёгких.

Некоторые овощи опасны, не только когда начинают портиться. Многие из них вообще не рекомендуется есть сырыми — неважно, насколько они свежие. Рассказали о таких овощах в материале.

Можно ли спасти продукт, который начал плесневеть

Отмечу, что болезнетворные бактерии плесени не погибают при тепловой обработке, а некоторые виды микотоксинов, наоборот, растут в тёплой среде. Поэтому не пытайтесь спасти продукты с небольшой плесенью или признаками затхлости. Например, мясо и рыба — самые «благоприятные» продукты для развития и размножения многих видов паразитов, особенно гельминтов. При варке или жарке продукта самые опасные и живучие возбудители инфекций не погибают и попадают в организм с едой.

Плесневые грибы производят ядовитые микотоксины, которые преимущественно развиваются на овощах и фруктах. Попадая в организм человека, они могут вызывать разнообразные заболевания — как хронические, так и развивающиеся сравнительно быстро, при этом смертельно опасные. Микотоксин дезоксиниваленол поражает печень, а также слизистую желудка. Будучи иммунодепрессантом, он может вызывать нарушение работы почек.

При употреблении в пищу заражённых зерновых (хлеб, крупы, выпечка) человек испытывает тошноту.

Кукурузу, овёс, ячмень, орехи, бананы и чёрный перец поражает зеараленон. Этот микотоксин вызывает заболевания молочных желёз и половых гормонов, так как действует аналогично гормону эстрогену.

Любая плесень несёт угрозу здоровью, за исключением благородной плесени полезных грибковых культур Penicillium и Botrytis cinerea, которые придают вкус сырам, салями, вину и другим продуктам. Эти виды плесени нормализуют работу кишечника и снижают риск сердечно-сосудистых патологий, выполняют функцию естественного консерватора продуктов.

Не пытайтесь сохранить испорченный продукт, даже если плесень только появилась. Из-за своих микроскопических размеров плесень распространяет споры на весь продукт, проникая глубоко внутрь хлеба или овоща, а зелёные островки — лишь видимые участки разросшихся колоний.

Ни в коем случае нельзя давать просроченные продукты детям. Риск отравления, интоксикационного синдрома и даже летального исхода очень высок.

А о том, как правильно приучать ребёнка к здоровому питанию, рассказываем в нашей статье.

Как предотвратить появление плесени

Соблюдайте правила хранения:

хлеб храните отдельно от других продуктов, желательно в сухой и хорошо проветриваемой хлебнице;

закрывайте банки крышками, а еду упаковывайте в целлофановые пакеты или пищевую плёнку, перед тем как положить в холодильник или шкаф;

не реже одного раза в месяц мойте холодильник и кухонные шкафы слабым раствором соды (2-3 чайные ложки пищевой соды на литр воды).