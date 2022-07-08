Как защитить пальцы и ногти на ногах во время бега. Cоветы марафонца

Что делать, если во время бега болят пальцы?



Разбираемся вместе с бегуном-марафонцем.

Многие бегуны, особенно начинающие, часто сталкиваются с неприятными последствиями бега — мозолями, натёртостями, натоптышами, травмированием зоны в области кутикулы. Если вы не хотите бросать из-за этого тренировки и не готовы терпеть неудобства, следуйте нашим советам.

Владимир Кузьмин PRO-эксперт Спортмастер PRO, марафонец Как избежать повреждений при беге?

Подберите правильные носки

Большинство проблем начинающих бегунов возникает совсем не из-за неправильной техники бега или слишком долгих тренировок. Новички часто пренебрегают покупкой хороших спортивных носков, и это приводит к неприятным последствиям. Вещи, которые по большей части состоят из хлопка, не выводят влагу. А накапливают в одном месте, где во время бега образуются заломы и складки, которые обязательно будут натирать.

Тем, кто готовится к марафону или просто часто бегает для себя, необходимо приобрести специальные носки. Они должны быть сделаны из качественной синтетики, например, из полиамида, который хорошо отводит влагу. В таких носках сократится трение ткани о влажную от пота кожу.

Тренируйтесь в обуви на полразмера больше

Во время бега пятка должна быть надёжно зафиксирована, чтобы пальцы не бились о верх кроссовки с каждым шагом. При недостаточной фиксации пятки стопа во время бега может сдвигаться внутри кроссовки вперёд — в этом случае пальцы упираются в мыс. Трение поначалу может быть едва ощутимым, но на длинной дистанции последствия обязательно дадут о себе знать. Кстати, о том, как правильно увеличивать расстояние во время бега, рассказали в нашей статье.

При выборе обуви обращайте внимание на два момента:

пятка должна быть зафиксирована. Проверить это можно так: завяжите плотно шнурки, уприте ногу носком в пол и пошевелите ей. Если чувствуете, что пятка начинает ёрзать туда-сюда, значит, в этом ботинке пяточный стакан слишком большой для вас;

Проверить это можно так: завяжите плотно шнурки, уприте ногу носком в пол и пошевелите ей. Если чувствуете, что пятка начинает ёрзать туда-сюда, значит, в этом ботинке пяточный стакан слишком большой для вас; в мыске должно быть свободное пространство для пальцев. Так они не будут тереться о верх обуви и друг о друга. Это важно ещё и потому, что во время длительного кросса нога отекает. И в обуви, которая изначально сидела плотно, со временем станет невыносимо бежать.

Выбирайте обувь на полразмера или даже на размер больше. Проследите, чтобы большой палец и мизинец не были зажаты по бокам, а ногти не упирались в мыс кроссовки.

Купите тейпы, пластыри и мази

Даже в идеально подобранной обуви ногти могут ударяться о верх из-за особенностей движения стопы во время бега. Чем тогда защитить их? Оптимальный вариант — наклеить сверху кусочек тейпа или пластыря, который смягчит возможные удары.

Что касается пальцев, эксперты рекомендуют защитный увлажняющий крем. Его можно наносить прямо на пальцы, он имеет антибактериальное действие и бережёт кожу от повреждений. Можно попробовать и другие средства, например, обычную присыпку или вазелин. В целом всё индивидуально, и пользоваться нужно тем, что подойдёт именно вам и не будет раздражать кожу.

Если вы бегаете с конкретной целью — похудеть, нужно знать несколько правил, чтобы добиться желаемого эффекта.