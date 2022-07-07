6 пар белых кроссовок на каждый день, которые сейчас стоят меньше 5000 рублей

Белые кроссовки — давно признанная стилистами база для любого гардероба. Но особенно летом они становятся ещё более актуальны. Мы собрали шесть пар белых кроссовок, которые можно приобрести сейчас по цене меньше чем 5000 рублей.

FILA Regen

Силуэт кроссовок необоснованно претендует на звание самой универсальной пары в вашем арсенале — нейтральная расцветка и минимальное количество элементов делают модель подходящей буквально к любому гардеробу.

Фото: sportmaster.ru

Сочетайте эти кроссовки с джинсами или текстильными шортами, а также светлой футболкой или поло. Если вы решите надеть такие кроссовки, чтобы разбавить деловой костюм, под пиджак наденьте не рубашку, а белую футболку.

Купить.

adidas Advantage Base

Одна из самых популярных и базовых моделей в теннисном стиле для casual-гардероба. Кроссовки сделаны из экокожи, однако в них не будет жарко даже в летний вечер благодаря отличной системе перфорации.

Фото: adidas.com

Кроссовки дополнят любой образ, но наиболее выигрышно будут смотреться со светлыми джинсами и поло.

Купить.

Anta MIX 3.0

Китайская компания в последние годы набирает популярность в нашей стране. Ещё весной бренд расширил партнёрство с российскими компаниями и мультибрендовыми магазинами, поэтому найти такие кроссовки не составит труда.

Фото: anta-sport.ru

Модель отлично подойдёт как для длительных прогулок, так и для офисного дня. Дополните кроссовки однотонным образом в одежде, и они станут отличной яркой деталью летнего гардероба.

Купить.

Demix Serena 2

Помимо отличного минималистичного дизайна, кроссовки обладают подошвой Memory Foam, которая принимает форму стопы.

Фото: sportmaster.ru

Такие кроссовки можно сочетать с яркими платьями, а также со спортивными вещами в цвет или разноцветными образами.

О том, как обновить гардероб, не покупая новые вещи, читайте в нашем материале.

Купить.

Ralf Ringer KROS

Благодаря сочетанию натуральной кожи и текстильных вставок кроссовки обещают стать настоящим мастхэвом летнего гардероба.

Фото: ralf.ru

Такая модель особенно удачно визуально уменьшает ногу и добавляет образу утончённости. Кроме этого, в кроссовках не страшно отправиться и в дальний путь — производители позаботились об эргономичности модели.

Купить.

Patrol

Модель выполнена из искусственной кожи с текстильными вставками. Именно они позволяют воздуху циркулировать по поверхности стопы. Таким образом, кроссовки станут отличным вариантом и для лета, и для ранней осени.

Фото: patrol.ru

Купить.