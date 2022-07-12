Обучиться им можно и в России.

5 профессий для тех, кто любит спорт и не любит офисную работу

Спорт — это огромная индустрия, которая включает множество направлений и профессий. Некоторые, такие как профессиональный спортсмен, тренер, спортивный врач, нам хорошо знакомы. Но есть совершенно необычные позиции. Сегодня мы о них расскажем.

Гринкипер

Гринкипер — этоспециалист, который холит и лелеет зелёные поля для гольфа, футбола, тенниса и всех видов спорта, которые проходят на траве. Обучиться этой профессии можно даже в России, но работающих специалистов чаще всего отправляют на стажировки в зарубежные школы гринкиперов.

Фото: unsplash.com/@mattywordup

В обязанности гринкипера входит подбор посевного материала, подсаживание кусков дёрна на повреждённые участки, полив, удобрение и стрижка травы. Для работы на позиции нужно получить знания в ландшафтном дизайне и луговодстве.

Берейтор

Речь идёт о специалисте, занимающемся дрессировкой и воспитанием лошадей. В конном спорте эта профессия очень востребована и престижна. Нуждаются в берейторах и правоохранительные органы, и труппы цирка.

Человек этой специальности должен разбираться в психологии лошадей и хорошо чувствовать их. В этой профессии есть свои специализации: берейтор-спортсмен сам участвует в соревнованиях; берейтор-тренер помогает и владельцам лошадей освоить верховую езду, правильно общаться с питомцем; в обязанности берейтора-коневода, кроме тренировок, входит уход за лошадьми в конюшне.

Про самые необычные виды спорта читайте в нашем материале.

Стрингер

Это специалист, который перетягивает струны на ракетках во всех ракеточных видах спорта. Само слово произошло от английского «string» — струна. Чаще всего это смежная профессия в теннисе, бадминтоне или сквоше.

Фото: unsplash.com/@hprobotic

Ракетки для игры время от времени выходят из строя из-за разрыва струн, тогда их приходится перенатягивать. Самое важное в профессии — знание техники натяжки, особенностей струны и ракетки. В мире даже существуют ассоциации стрингеров, которые обучают специалистов, сертифицируют их и разрабатывают рекомендации по выбору и обслуживанию ракеток.

Катмен

Катмен — необходимый специалист в боевых видах спорта. Например, в боксе он делает всё возможное, чтобы боксёр мог продолжить поединок при наличии рассечения или после нокдауна.

Фото: unsplash.com/@dan__burton

Кроме этого, катмен готовит бойца к поединку: занимается повышением эластичности кожи, снижением чувствительности отдельных частей лица и тела. Катмен должен понимать, какие места нуждаются в особой защите, какая рука сильнее, когда необходимо прибегнуть к помощи эластичных бинтов или закончить поединок.

Чертёжник лыжных трасс

Пожалуй, самая редкая профессия из нашего списка. Специалист вылетает на место, фотографирует горы и холмы с вертолёта, затем работает с топографическими картами и создаёт инфографику, которая послужит основой техническим чертежам.

Важно отметить, что это не просто рисунок трассы, а технически отлаженная схема, учитывающая природные данные и цели будущей трассы.