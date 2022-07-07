8 неадекватных видов спорта, о которых вы могли не знать

Все привыкли, что спорт в обычном понимании — это абсолютная серьёзность. Постоянная работа над собой, боль, слёзы, пот, усталость, токсичная атмосфера и скандалы (нужное подчеркнуть). Чтобы взойти на олимпийский пьедестал, доказать всем, что время потрачено не зря — приходиться попыхтеть.

Но, как и в любом деле, у спорта есть и обратная сторона. Такая абсурдная, непонятная и до коликов смешная. В спорт можно превратить всё что угодно. Скажете, что нет? Вот наши доказательства.

Культуры стран мира настолько же разные, как немецкая овчарка и галапагосская черепаха. И, естественно, это отражается на том, в чём люди начали соревноваться. Бьёмся об заклад, что про некоторые виды спорта вы точно где-то и что-то слышали, а об остальных узнаете только сейчас.

Гребля на тыквах

О том, что по воде можно ходить, люди узнали ещё 2022 года назад, ну примерно. Потом они узнали, что можно сделать так, чтобы стопы оставались сухими, и начали строить лодки.

Уже в 2000-х годах люди осознали, что лодку можно не построить, а вырастить. И что мы видим? Правильно, гонки на тыквах.

Гребля на гигантских тыквах — всемирно признана водным видом спорта.

Вот вам пара фактов, переварите информацию:

гонки ежегодно проводятся в США и Канаде;

среднестатистический плод для регаты весит примерно 350 килограммов.

Армрестлинг ногами

Один из популярных и захватывающих видов спорта — армрестлинг, иными словами борьба на руках. За специальным столом встречаются люди и доказывают, у кого руки развиты лучше. Если отбросить в сторону хи-хи и ха-ха, то этот спорт — один из тяжелейших в мире, а ещё там надо быть хорошим аналитиком.

Фото: worldtoewrestlingfederation.co.uk

Но если есть борьба на руках, то почему нельзя бороться на ногах? Можно. Как говорит летопись, в 1976 году владелец одного паба в английском Девоншире придумал бороться стопами. Британцам это понравилось так сильно, что на ряду с «файв о‘клок» эта забава стала национальным спортом в Великобритании и Северной Ирландии.

Правила проще, чем съесть авокадо. Атлеты цепляются друг за друга большими пальцами, а ноги располагают между двух дощечек. Побеждает тот, кому выпала удача прижать ногу соперника к дощечке.

Люди придумали два варианта поединков: когда ноги в носках и без. Вторая разновидность наиболее популярна, по ней проводятся чемпионаты на постоянной основе уже более 40 лет.

Куперсхилдская сырная гонка

Название этого соревнования можно использовать в качестве тренировки вашей дикции. Ежегодно соревнование проводится на склоне холма Купера, что вблизи аглицкого города Глостер.

Суть заключается в том, что с вершины холма скатывают головку сыра Глостер, а участники обязаны его догнать, скатываясь так же, как и головка.

Во время соревнования сырная голова может развить скорость около 112,5 км/ч.

Чемпионом становится тот, кто первым пересечёт финишную черту. Главный приз — тот же самый сыр. И занимательный факт — соревнование проводят уже около 200 лет.

Подробнее об этом виде спорта, который стремительно набирает популярность, писали в материале.

Прыжки в воду на живот

Можно предположить, что большинство абсурдных видов спорта начинались со слов: «А спорим, что я...». История об этом умалчивает, но к этому виду спорта она очень подходит. Прыжки в воду на живот можно отнести к экстремальным видам спорта. В качестве приятного бонуса — солидное вознаграждение.

Фото: James Ram/Getty Images

Главная задача заключается в изящном, неповторимом и максимально затяжном прыжке животом в воду, а в кульминационный момент необходимо сгруппироваться и войти в воду. Иначе вы сломаете себе спину, а может, и ещё что-нибудь из повреждений после обнаружит фельдшер скорой помощи.

Соревнование по удержанию хорька в штанах на время

Хорёчки, думаете вы, такие муси-пуси, но лишь до того момента пока не окажутся внутри штанов. То, ради чего борются профессиональные спортсмены в этом спорте — рекорд времени удержания зверей в штанах («в страхе». — Прим. ред).

Например, мировой рекорд — 5 часов и 26 минут, который был поставлен без наличия нижнего белья. Методика тренировок не раскрывается. Но вы захватите поп-корн, это стоит посмотреть.

Боссабол

На этот раз это больше претендует на полноценный и адекватный вид спорта. Квинтэссенция футбола, акробатики и волейбола.

Этот безумный вид спорта изобрели в Испании, а после он покорил и другие страны мира.

Игра командная и происходит на гигантском надувном батуте, который делит на две половинки сетка для волейбола.

По мячу разрешено бить любой частью тела. У игроков есть право совершить пять касаний, после которых мяч обязан перелететь на поле к соперникам. Это если коротко рассказывать.

Квиддич

Интересно, как отреагировала одна известная писательница, когда узнала, что её фантазия материализовалась. Этим спортом занимаются не только фанаты Гарри Поттера, но и обычные люди.

Говорят, самый первый матч прошёл в 2005 году, в американском колледже Миддлбери. Спустя два года фанаты Поттера организовали там полноценный Кубок США среди нескольких колледжей. В 2010-м Межстуденческая ассоциация квиддича обрела статус «международной».

«Это серьёзный вид спорта с установленным регламентом. У нас есть долгосрочная цель, чтобы попытаться сделать его более серьёзным, что может означать и попадание на Олимпиаду», — говорит Томас Фиск, представитель Ассоциации квиддича Великобритании.

Стоит отбросить предрассудки, поскольку вид спорта определённо серьёзный. Новым зрителям он будет обязательно напоминать сочетание регби, вышибал и салок. Из экипировки доступны мячи и мётлы.

Соревнование по метанию тунца

Вишенкой на нашем абсурдном торте будет необычный вид спорта, который заключается в метании замороженного тунца и обладает целым чемпионатом.

Корни уходят в 1979 год, в тот момент организаторы «Тунарамы» думали о том, какой особый символ дать фестивалю, да такой, который бы прославил Порт-Линкольн. И придумали, подсмотрев за тем, как рыбаки скидывали пойманную рыбу со своих лодок в порту. Так родилась идея чемпионата по метанию тунца.

Никакая специальная экипировка не нужна. Самое главное — закинуть рыбину как можно дальше. Специально готовиться не стоит. Принять участие в чемпионате может любой желающий и тот, кто не пропускал «рыбный день» в школе.