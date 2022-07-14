5 мотивирующих книг, которые стоит прочитать, если ничего не хочется

Счастье в наших руках. За этой расхожей фразой стоит чëткое указание на нашу свободу делать со своей жизнью всё что угодно. Но как преумножать своих успехи и победы? Вместе с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес мы сделали подборку книг, которые помогут избавиться от внутренних конфликтов и освоить техники самопродуктивности.

Лена Тарасова редактор нон-фикшен направления ГК ЛитРес Знает всё о книгах, которые замотивируют любого.

«Препятствие как путь», Райан Холидей

Заглавие этого произведения отсылает к афоризму Марка Аврелия: «И продвигает в деле самая помеха делу, и ведёт по пути трудность пути».

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Как и римский император, автор книги убеждён, что наше восприятие может быть источником как безграничной силы, так и колоссальной слабости. Всё зависит лишь от того, как мы относимся к собственной жизни и испытаниям, которые она нам посылает.

Как трудности могут способствовать достижению успеха? В этом вопросе поможет опыт великих людей прошлого. Таких как Александр Македонский, уже упомянутый Марк Аврелий и даже Стив Джобс. Опираясь на их высказывания и жизнеописания, Райан Холидей сформулировал правила, которые научат уверенно преодолевать сложности.

В отдельной подборке собрали семь книг, которые стоит прочитать до 30 лет.

«Принципы. Жизнь и работа», Рэй Далио

Рэй Далио входит в рейтинги 100 самых влиятельных и богатых людей мира. Его называют «Стивом Джобсом инвестирования», потому что основанная им в 26 лет фирма Bridgewater Associates стала пятой по важности частной компанией в США.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Сам Далио не склонен связывать свои успехи с удачей и случайностью, он считает, что секрет его постоянного роста – в принципах, которых он придерживается всю свою жизнь. С её течением они выкристаллизовались в универсальные правила. Ими бизнесмен и делится в этой книге, адресованной всем, кто хочет, чтобы побед было больше, чем поражений.

«Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности», Максим Дорофеев

Знаменитый специалист по продуктивности Максим Дорофеев считает, что задача каждого – самостоятельно создать свой рецепт успеха. Для этого автор предлагает проводить эксперименты над собой и своей жизнью. Эта книга – о том, как это сделать.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

При помощи особых инструментов самонаблюдения и конструирования формулы успеха: мыслей, однократных действий-«вакцин», регулярных практик и индикаторов. Максим полагает, что в результате получится уникальный метод продуктивности, который позволит стать настоящим джедаем собственной жизни.

«Будет сделано!», Никита Маклахов

Автор этой книги – известный и общепризнанный специалист по личной эффективности. Он предлагает читателям достигать целей и добиваться лучших результатов, не прилагая больших усилий, не мучаясь и не жертвуя личным временем.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Материалом для книги послужили собственные наработки, а также истории гостей одноимённого подкаста. Никита Маклахов структурировал свой и чужой опыт, сделал из него ясные выводы и сформулировал техники, которые легко использовать в повседневной жизни.

«От самосаботажа к саморазвитию. Как победить негативные внутренние установки на пути к счастью», Брианна Уист

Для автора этой книги очевидно, что самосаботаж – одно из главных препятствий на пути к саморазвитию. Поэтому Брианна Уист предлагает исследовать это явление и описывает способы его преодоления.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Откуда появляется самосаботаж, почему мы ему поддаёмся и как навсегда перестать это делать? Уист считает, что такое деструктивное поведение – результат внутреннего конфликта интересов.

Избавиться от него она предлагает при помощи развития эмоционального интеллекта, который позволит лучше понять сигналы психики и тела. Книга рекомендована всем, кто попал в ловушку саморазрушения, но хочет улучшить свою жизнь.