5 мотивирующих книг, которые стоит прочитать, если ничего не хочется

Счастье в наших руках. За этой расхожей фразой стоит чëткое указание на нашу свободу делать со своей жизнью всё что угодно. Но как преумножать своих успехи и победы? Вместе с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес мы сделали подборку книг, которые помогут избавиться от внутренних конфликтов и освоить техники самопродуктивности.
редактор нон-фикшен направления ГК ЛитРес
Знает всё о книгах, которые замотивируют любого.
«Препятствие как путь», Райан Холидей
Заглавие этого произведения отсылает к афоризму Марка Аврелия: «И продвигает в деле самая помеха делу, и ведёт по пути трудность пути».
Фото: mann-ivanov-ferber.ru
Как и римский император, автор книги убеждён, что наше восприятие может быть источником как безграничной силы, так и колоссальной слабости. Всё зависит лишь от того, как мы относимся к собственной жизни и испытаниям, которые она нам посылает.
Как трудности могут способствовать достижению успеха? В этом вопросе поможет опыт великих людей прошлого. Таких как Александр Македонский, уже упомянутый Марк Аврелий и даже Стив Джобс. Опираясь на их высказывания и жизнеописания, Райан Холидей сформулировал правила, которые научат уверенно преодолевать сложности.
В отдельной подборке собрали семь книг, которые стоит прочитать до 30 лет.
«Принципы. Жизнь и работа», Рэй Далио
Рэй Далио входит в рейтинги 100 самых влиятельных и богатых людей мира. Его называют «Стивом Джобсом инвестирования», потому что основанная им в 26 лет фирма Bridgewater Associates стала пятой по важности частной компанией в США.
Фото: mann-ivanov-ferber.ru
Сам Далио не склонен связывать свои успехи с удачей и случайностью, он считает, что секрет его постоянного роста – в принципах, которых он придерживается всю свою жизнь. С её течением они выкристаллизовались в универсальные правила. Ими бизнесмен и делится в этой книге, адресованной всем, кто хочет, чтобы побед было больше, чем поражений.
«Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности», Максим Дорофеев
Знаменитый специалист по продуктивности Максим Дорофеев считает, что задача каждого – самостоятельно создать свой рецепт успеха. Для этого автор предлагает проводить эксперименты над собой и своей жизнью. Эта книга – о том, как это сделать.
Фото: mann-ivanov-ferber.ru
При помощи особых инструментов самонаблюдения и конструирования формулы успеха: мыслей, однократных действий-«вакцин», регулярных практик и индикаторов. Максим полагает, что в результате получится уникальный метод продуктивности, который позволит стать настоящим джедаем собственной жизни.
«Будет сделано!», Никита Маклахов
Автор этой книги – известный и общепризнанный специалист по личной эффективности. Он предлагает читателям достигать целей и добиваться лучших результатов, не прилагая больших усилий, не мучаясь и не жертвуя личным временем.
Фото: mann-ivanov-ferber.ru
Материалом для книги послужили собственные наработки, а также истории гостей одноимённого подкаста. Никита Маклахов структурировал свой и чужой опыт, сделал из него ясные выводы и сформулировал техники, которые легко использовать в повседневной жизни.
«От самосаботажа к саморазвитию. Как победить негативные внутренние установки на пути к счастью», Брианна Уист
Для автора этой книги очевидно, что самосаботаж – одно из главных препятствий на пути к саморазвитию. Поэтому Брианна Уист предлагает исследовать это явление и описывает способы его преодоления.
Фото: mann-ivanov-ferber.ru
Откуда появляется самосаботаж, почему мы ему поддаёмся и как навсегда перестать это делать? Уист считает, что такое деструктивное поведение – результат внутреннего конфликта интересов.
Избавиться от него она предлагает при помощи развития эмоционального интеллекта, который позволит лучше понять сигналы психики и тела. Книга рекомендована всем, кто попал в ловушку саморазрушения, но хочет улучшить свою жизнь.