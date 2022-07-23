7 видов манипуляции и как им противостоять. Беспроигрышные психологические приёмы

Вам кажется, что злобные манипуляторы, психопатические личности и коллеги нарциссического склада характера попадаются лишь в сериалах и кино? Увы, реальность в разы интереснее Голливуда. Не исключено, что с вами на лестничной площадке живёт абьюзер дядя Вася, от которого нет прохода не только жене и детям, но и соседке снизу.

С родительскими манипуляциями так или иначе сталкивался каждый второй. А уж людей, которые назовут чёрное белым и белое чёрным, полным-полно и на вашей любимой работе. Тем не менее этим процессам можно и нужно противостоять, особенно во взрослом возрасте.

Павел Раков психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» Главное, знать «классику жанра» в лицо и быть морально готовыми. Помните, не стыдно попасться на крючок манипулятора. На свете живут настоящие виртуозы этого дела, и даже самый умный и просвещённый человек может внезапно оказаться в сетях этой странной и болезненной игры. Важнее всего, что выбраться из этой ямы можно самостоятельно или же с помощью близких друзей, которые обладают стойкостью к манипуляциям извне.

Вид первый: давление на чувство вины

Так или иначе, но с этой манипуляцией вы наверняка сталкивались с детства. «Вот доведёшь мать до инфаркта!» — кричала вам вслед бабушка. Или же отец возмущался незаправленной постели: «И тебе не стыдно?» И, разумеется, в ход шли ремарки по поводу принесённых из школы отметок.

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Вы давно выросли, но давление на чувство вины продолжается. Почему-то вы резко начинаете «мало зарабатывать», не то что другие. Оказывается, вы ещё не заботитесь о родителях и вообще плохой родитель, раз ребёнок шкодит во дворе. Фактически манипулятор надевает маску невинной овечки и жертвы, не стараясь даже разобраться в ситуации.

Что делать? Гнуть свою линию. В сложной ситуации обратиться к психотерапевту, который поможет снять с вас груз этой вины.

Вид второй: газлайтинг

Очень тонкая, почти незаметная манипуляция, основанная на фразе: «Да тебе показалось!» Это только кажется, что партнёр непунктуальный. На самом деле это вы не умеете назначать правильно время свидания. Это только кажется, что супруг флиртовал с кем-то из бухгалтерии на корпоративе. Всему виной ваша ревность и близорукость.

О других ситуациях, когда нужно противостоять манипуляциям, читайте в нашем предыдущем материале.

Так постепенно вы начинаете сомневаться в себе и реальности, потихоньку сходя с ума.

Что делать? В случае газлайтинга помогает ведение дневника с полным описанием действий, а также подключение к проблеме человека, который трезво оценит ситуацию. Все разговоры с газлайтером желательно записывать на диктофон или скринить переписку, чтобы у вас остались железобетонные доказательства.

Вид третий: проецирование себя на других

Да, приписывать свои качества другим – любимое занятие манипуляторов. Таким образом они обделяют себя, но оговаривают других. Это вы ничего не понимаете в проекте, потому его и запороли, хотя последнее слово было за коллегой.

Что делать? Это вы ревнуете к чужому успеху, сплетничаете и вообще ведёте себя как стандартный голливудский злодей. Готовьтесь! Выводить такого хитреца на чистую воду придётся долго. Но если вы соберёте все доказательства его нечистоплотности, то мяч перейдёт на вашу сторону. Помогут в этом те же методы, что и во втором пункте – записи разговоров, скрины переписок.

Вид четвёртый: выдёргивание из контекста

Представьте, что, обсуждая новый проект с коллегами, вы сказали, что, скорее всего, катастрофы с проектом не миновать, если не переделать презентацию. Но буквально через пять минут вас вызывают на ковёр к начальству на допрос. Шефу донесли, что вы назвали весь проект катастрофой… Именно так и работает выдёргивание из контекста. Достаточно яркого, негативно окрашенного слова – и манипулятор на коне.

Что делать? Да, придётся доказывать, что вы не слон. А для этого необходимо помнить, что, когда и кому вы говорили. И обязательно заручитесь объективным свидетелем, который подтвердит правдивость ваших слов.

Вид пятый: взять на слабо

Один из распространённых видов манипуляций, характерный не только для офисов. Встречается в компаниях друзей, в парах, среди близких родственников. «А тебе слабо поехать не в Турцию, а в Сочи?» — задаёт вопрос манипулятор и… В итоге вы соглашаетесь поехать туда, куда и не собирались. Или сделать то, что никогда бы не пообещали. Как быть в таких ситуациях?

Фото: unsplash.com/@gahramanovteymur

Что делать? Придётся немного поумерить пыл, сдерживая себя от подобных споров. Твёрдо стойте на своём: раз решили, то не отступайте ни на йоту. Но это касается тех дел, на которые не влияют обстоятельства непреодолимой силы. В нашем мире, к сожалению, даже пандемия может сломать все списки дел и запланированные события. И ей даже брать на слабо никого не надо.

Вид шестой: странные шутки

Чувство юмора у манипуляторов очень странное, а порой и вовсе отсутствует как класс. Но чаще всего под маской шуток у таких людей припасены обесценивание и газлайтинг. Именно в такой связке. Сначала вам выдают шутку про внешность, возраст или ваши когнитивные способности. А когда вы расстраиваетесь, обижаетесь или пытаетесь прервать поток этого невнятного сарказма с привкусом детства, ваш токсичный приятель заявляет: «Да это же шутка! У тебя что, чувства юмора нет?»

О том, как выйти из неловкой ситуации с достоинством, писали здесь.

Что делать? Умейте в такой ситуации прямо и с достоинством ответить: «С чувством юмора у меня всё в порядке. Потому заявляю, это была отвратительная шутка». Придётся так делать регулярно, пока «юмористу» не надоест вас подкалывать.

Вид седьмой: уход от темы

Когда манипулятора припирают к стенке вескими доказательствами или просят объяснить, что происходит, он обычно уходит от темы. Переключает ваше внимание на другую проблему, на погоду за окном или бросает: «Я не могу сейчас объяснить. Давай потом?» Но это «потом» никогда не наступает. Есть ещё одна фраза, которая показывает слабость манипулятора: «Я не могу сейчас объяснить, ты не поймёшь»

Что делать? В общении с таким человеком продолжайте настаивать на внятном обосновании его слов и поступков. Аргументируйте тем, что любой профи может объяснить новичку простыми словами что угодно. А если он не может, значит, не такой уж он и профи. И как только ваш собеседник соскакивает с темы, становитесь занудой, раз за разом возвращая его к главным вопросам.