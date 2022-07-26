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Самые неубиваемые и прочные кроссовки для повседневной ходьбы: модели, фирмы, цены

Как выбрать самые прочные и «неубиваемые» кроссовки
Антон Карпов Наида Саидова
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Как выбрать самые прочные кроссовки
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Эти советы помогут при выборе и тренировочной, и повседневной обуви.

Рынок кроссовок в последние годы достиг небывалого масштаба, но как сделать правильный выбор в пользу пары, которая будет служить верой и правдой долго? Рассказываем, на что обращать внимание при выборе.

Антон Карпов
Антон Карпов
эксперт магазина «Спортмастер», амбассадор забегов «Неоткрытые края»

Давайте сразу начну с шоковой истории: неубиваемые кроссовки — это миф. «А сколько они будут служить?» — такой вопрос я часто слышу от покупателей. Есть несколько вещей, которые определяют «жизнь» кроссовок.

Ваш вес. Какими бы крутыми ни были кроссовки, под тяжестью 100+ кг они начнут проседать. В этом случае я советую специальную стельку, которая продлит срок их службы. Если ваш вес 50-60 кг, вы можете пробежать в кроссовках гораздо больше их нормы — все 2000 км, и им мало что будет.

Погодные условия и поверхность. Понятно, что чем чаще вы бегаете в дождь и слякоть, тем больше вероятность, что обувь придёт в негодность быстрее. Что можно сделать в этом случае?

  • Как вариант — используйте специальные гамаши от грязи, очистительные средства, водоотталкивающую пропитку. Наносите их сразу после прогулки.
  • Выбирайте кроссовки по сезону: есть специальные зимние модели, например, которые имеют более плотный материал.

Уход за обувью. У меня самого дома есть пропитка, шампунь/спрей для очистки, очищающие салфетки и специальная щёточка. Стирайте обувь в машинке только в том случае, если это рекомендовано производителем.

Как правильно выбрать кроссовки для бега, тренировок и повседневной жизни

Неубиваемые кроссовки для бега могут выглядеть так: вставки из искусственной кожи в носочной и пяточной части, сетчатый верх (для вентиляции) и обхват стопы при помощи специальных вставок в области шнуровки (для стабилизации). Использование нескольких слоёв разного пеноматериала в подошве — для лучшего гашения ударной нагрузки. И хороший слой резины в подмётке для защиты от истирания подошвы.

Присмотритесь к моделям Hoka Bondi, Hoka Gaviota, Mizuno Wave Rider, Saucony Ride.

Если у вас задача найти неубиваемые кроссовки для тренировок, выбирайте модель под конкретный вид спорта. Так как фитнес или lifestyle-модели не подходят для спорта: вы можете травмироваться. Риск травм останется, если вы выберете «среднюю» модель.

Главное правило кроссовок для тренировок – это стабилизация или фиксация стопы. Поэтому выбирайте обувь с фиксирующими элементами, но на тонкой подошве без амортизации. А вставки из искусственной кожи дополнительно поддержат стопу. Чтобы было проще сделать выбор, загляните в наш предыдущий материал с подборкой удобных моделей для спорта.

5 брендов обуви для тренировок, на которые стоит обратить внимание 5 брендов обуви для тренировок, на которые стоит обратить внимание

Неубиваемые кроссовки для повседневной носки можно найти среди трекинговой обуви. Они соответствуют всем нужным параметрам, так как предназначены для длительных многодневных походов: чтобы не промокать и защищать ваши ноги от зацепов по камням. Их главный минус — большой вес, что может быть неудобно для тех, кто активно ходит по городу. Ещё их нельзя стирать в обычной стиральной машине, и они долго сохнут.

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