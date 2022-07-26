Как выбрать самые прочные и «неубиваемые» кроссовки

Рынок кроссовок в последние годы достиг небывалого масштаба, но как сделать правильный выбор в пользу пары, которая будет служить верой и правдой долго? Рассказываем, на что обращать внимание при выборе.

Антон Карпов эксперт магазина «Спортмастер», амбассадор забегов «Неоткрытые края» Давайте сразу начну с шоковой истории: неубиваемые кроссовки — это миф. «А сколько они будут служить?» — такой вопрос я часто слышу от покупателей. Есть несколько вещей, которые определяют «жизнь» кроссовок.

Ваш вес. Какими бы крутыми ни были кроссовки, под тяжестью 100+ кг они начнут проседать. В этом случае я советую специальную стельку, которая продлит срок их службы. Если ваш вес 50-60 кг, вы можете пробежать в кроссовках гораздо больше их нормы — все 2000 км, и им мало что будет.

Погодные условия и поверхность. Понятно, что чем чаще вы бегаете в дождь и слякоть, тем больше вероятность, что обувь придёт в негодность быстрее. Что можно сделать в этом случае?

Как вариант — используйте специальные гамаши от грязи, очистительные средства, водоотталкивающую пропитку. Наносите их сразу после прогулки.

Выбирайте кроссовки по сезону: есть специальные зимние модели, например, которые имеют более плотный материал.

Уход за обувью. У меня самого дома есть пропитка, шампунь/спрей для очистки, очищающие салфетки и специальная щёточка. Стирайте обувь в машинке только в том случае, если это рекомендовано производителем.

Как правильно выбрать кроссовки для бега, тренировок и повседневной жизни

Неубиваемые кроссовки для бега могут выглядеть так: вставки из искусственной кожи в носочной и пяточной части, сетчатый верх (для вентиляции) и обхват стопы при помощи специальных вставок в области шнуровки (для стабилизации). Использование нескольких слоёв разного пеноматериала в подошве — для лучшего гашения ударной нагрузки. И хороший слой резины в подмётке для защиты от истирания подошвы.

Присмотритесь к моделям Hoka Bondi, Hoka Gaviota, Mizuno Wave Rider, Saucony Ride.

Если у вас задача найти неубиваемые кроссовки для тренировок, выбирайте модель под конкретный вид спорта. Так как фитнес или lifestyle-модели не подходят для спорта: вы можете травмироваться. Риск травм останется, если вы выберете «среднюю» модель.

Главное правило кроссовок для тренировок – это стабилизация или фиксация стопы. Поэтому выбирайте обувь с фиксирующими элементами, но на тонкой подошве без амортизации. А вставки из искусственной кожи дополнительно поддержат стопу. Чтобы было проще сделать выбор, загляните в наш предыдущий материал с подборкой удобных моделей для спорта.

Неубиваемые кроссовки для повседневной носки можно найти среди трекинговой обуви. Они соответствуют всем нужным параметрам, так как предназначены для длительных многодневных походов: чтобы не промокать и защищать ваши ноги от зацепов по камням. Их главный минус — большой вес, что может быть неудобно для тех, кто активно ходит по городу. Ещё их нельзя стирать в обычной стиральной машине, и они долго сохнут.