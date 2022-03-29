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Дешевые кроссовки, какие недорогие кроссовки купить для тренировок?

5 брендов обуви для тренировок, на которые стоит обратить внимание
Наида Саидова
5 интересных брендов обуви для тренировок
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Отличное качество и стильный дизайн можно уместить в достаточно небольшой бюджет.

Если перед вами стоит вопрос покупки новой пары обуви для тренировок, советуем присмотреться к этим брендам. Возможно, они проигрывают в популярности большим компаниям, но сочетание цены и качества вас не расстроит.

Xiaomi

В списке продукции китайского бренда с недавних пор не только высококачественная техника, но и одежда и функциональная обувь.

Фото: mijia-shop.ru

Это — умные кроссовки. Они комфортные, устойчивые, упругие и мягкие. В обуви пять слоёв из разных материалов, между ними проходит тонкая полиуретановая плёнка, а верх сделан из прочного бесшовного материала грубой вязки. Модель не боится влаги и различных деформаций. Информации о наличии какого-либо датчика внутри в официальных источниках нет, хотя предыдущая версия кроссовок имела собственный «умный блок».

Кроссовки бренда обойдутся в 5-8 тысяч рублей за пару.

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Li-Ning

Ещё один китайский бренд, наступающий на пятки Nike и adidas (а где-то даже перегнавший старших соперников), предлагает большой выбор тренировочной обуви.

Фото: vk.com/liningofficial

В 2020 году Li-Ning взяли курс на расширение ассортимента и успешно продвинули сразу несколько новых направлений. Сегодня марка предлагает качественную и стильную обувь для бега, баскетбола и волейбола, тенниса и лайфстайла.

Кроссовки бренда обойдутся в 6-15 тысяч рублей за пару.

Mizuno

Японская марка хорошо известна любителям футбола и волейбола.

Фото: vk.com/mizuno_rus

Компания специализируется на производстве высокотехнологичных товаров для спорта и имеет немало поклонников: бренд отличается качеством и вариативностью. Для исследований и новых технологичных разработок Mizuno открыла специализированную студию, которая занимается высокоскоростными видеоанализами движений спортсменов во время занятий различными видами спорта. Это помогает производить действительно инновационную продукцию.

Кроссовки бренда обойдутся в 7-15 тысяч рублей за пару.

Demix

Хорошо известный нам российский бренд с огромным выбором продукции и богатой историей.

Фото: vk.com/demix_russia

Совместно с учёными из Сингапура производители создают высокотехнологичные материалы для своих продуктов, упор делается на инновационную и функциональную экипировку для занятий спортом.

Кроссовки бренда обойдутся в 2-8 тысяч рублей за пару.

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Fila

В ассортименте марки можно найти много лёгких и универсальных кроссовок для занятий спортом.

Фото: lamoda.ru

Почти все модели тренировочного типа имеют облегчённую конструкцию и подойдут как для бега, так и для занятий в тренажёрном зале. Все беговые модели имеют промежуточную подошву с технологией Energized, которая обеспечивает оптимальную амортизацию.

Кроссовки бренда обойдутся в 5-9 тысяч рублей за пару.

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