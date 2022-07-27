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6 полезных дел, которые вы успеете сделать всего за одну минуту

6 полезных вещей, которые можно сделать за минуту
Валентина Аношина
6 полезных вещей, которые можно сделать за минуту
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Для тех, кто всегда торопится.

Иногда мы даже не задумываемся, сколько полезных дел можно сделать за очень короткий срок. Даже минуту своей жизни можно провести со смыслом, а не просто листать ленту в соцсетях. Собрали список полезных действий, которые можно сделать всего за 60 секунд.

Выпить стакан воды с утра

Простая и полезная привычка, которая поможет вашему организму окончательно проснуться и наладить работу желудка и кишечника.

Сделать дыхательную гимнастику

Полноценно расслабиться за минуту можно, если у вас большая практика расслабления. Менее опытные «игроки» за одну минуту войдут в правильный ритм. Около 20-25 полноценных дыхательных циклов, которые вы сделаете за 60 секунд, окажут заметное влияние на организм. Технику правильного дыхания ищите в нашем предыдущем материале.

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Вымыть руки

Если вы зашли куда-то или собираетесь перекусить дома, обязательно помойте руки перед едой. Многие из нас пропускают этот полезный ритуал. Все моют руки после улицы, но не перед приёмом пищи. Это не излишняя чистоплотность, а защита от микробов.

Постоять в планке

Планка – важная часть тренировки. Многим очень сложно даётся упражнение, но это совершенно не повод её пропускать. Всего минута укрепит ваши мышцы, насытит их кровью и улучшит выносливость.

Поговорить с человеком

Первое впечатление складывается как раз за минуту общения. Характер взгляда, выражение вашего лица, имидж, тон голоса, жесты, приветственные слова – всё это инструменты оказания влияния на человека. Использовать их и добиться хорошего результата вы сможете за первые 60 секунд.

Прибраться в комнате

Уборка небольшой территории в течение минуты хорошо отвлекает от проблем и упорядочивает мысли. Также это отличный способ изменить характер движения глаз, которые перенапряжены и неподвижны при привычной работе за монитором. Это изменение ведёт к сбросу психического напряжения. Так что порядок вокруг вас помогает равновесию психики.

Вот ещё другие полезные привычки, которые не потребуют много усилий и времени.

4 полезные привычки, которые не потребуют много усилий 4 полезные привычки, которые не потребуют много усилий
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