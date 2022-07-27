6 полезных вещей, которые можно сделать за минуту

Для тех, кто всегда торопится.

Иногда мы даже не задумываемся, сколько полезных дел можно сделать за очень короткий срок. Даже минуту своей жизни можно провести со смыслом, а не просто листать ленту в соцсетях. Собрали список полезных действий, которые можно сделать всего за 60 секунд.

Выпить стакан воды с утра

Простая и полезная привычка, которая поможет вашему организму окончательно проснуться и наладить работу желудка и кишечника.

Сделать дыхательную гимнастику

Полноценно расслабиться за минуту можно, если у вас большая практика расслабления. Менее опытные «игроки» за одну минуту войдут в правильный ритм. Около 20-25 полноценных дыхательных циклов, которые вы сделаете за 60 секунд, окажут заметное влияние на организм. Технику правильного дыхания ищите в нашем предыдущем материале.

Вымыть руки

Если вы зашли куда-то или собираетесь перекусить дома, обязательно помойте руки перед едой. Многие из нас пропускают этот полезный ритуал. Все моют руки после улицы, но не перед приёмом пищи. Это не излишняя чистоплотность, а защита от микробов.

Постоять в планке

Планка – важная часть тренировки. Многим очень сложно даётся упражнение, но это совершенно не повод её пропускать. Всего минута укрепит ваши мышцы, насытит их кровью и улучшит выносливость.

Поговорить с человеком

Первое впечатление складывается как раз за минуту общения. Характер взгляда, выражение вашего лица, имидж, тон голоса, жесты, приветственные слова – всё это инструменты оказания влияния на человека. Использовать их и добиться хорошего результата вы сможете за первые 60 секунд.

Прибраться в комнате

Уборка небольшой территории в течение минуты хорошо отвлекает от проблем и упорядочивает мысли. Также это отличный способ изменить характер движения глаз, которые перенапряжены и неподвижны при привычной работе за монитором. Это изменение ведёт к сбросу психического напряжения. Так что порядок вокруг вас помогает равновесию психики.

Вот ещё другие полезные привычки, которые не потребуют много усилий и времени.