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3 дыхательных упражнения, как правильно дышать, чтобы успокоиться?

Как правильно дышать, чтобы успокоиться. 3 упражнения от врача
Елизавета Сидоренко
Как правильно дышать, чтобы успокоиться
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Прийти в себя помогут всего пять минут.
<a href="https://www.championat.com/authors/5595/1.html">Елизавета Сидоренко</a>
Елизавета Сидоренко
врач ЛФК, эксперт wellness-платформы level3mind

Какие дыхательные упражнения помогут успокоиться?

Существует немало дыхательных техник и практик, чтобы найти внутреннее равновесие, избавиться от беспокойства и прийти в себя. Рассмотрим некоторые из них.

Упражнение №1

Цель — увеличить концентрацию углекислого газа в организме. Может показаться странным, но он обладает успокаивающим эффектом. Также дополнительная концентрация на дыхании и изменение привычного «шаблона» активирует префронтальную часть коры головного мозга. Она, в свою очередь, снижает активность центра, отвечающего за страх. При этом ощущение нехватки воздуха не должно быть сильным и вызывать существенный дискомфорт.

Фото: unsplash.com/@aleromophotography

Нужно чередовать обычное дыхание с задержками.

  • 10 секунд дышите в обычном режиме.
  • Выдохните и задержите дыхание на пять секунд.
  • Снова дышите 10 секунд, как обычно.
  • Затем опять выдохните и задержите дыхание на пять секунд.

В таком ритме продолжайте примерно пять минут. Дышать нужно через нос.

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Если задержка в пять секунд даётся слишком тяжело, сократить её до 2-3 секунд. В течение дня выполнять упражнение рекомендуется не более шести раз.

Упражнение №2

Если при выполнении первой практики не получается добиться нужного эффекта, попробуйте другой вариант.

Во время этого упражнения нужно дышать очень медленно и плавно.

Фото: unsplash.com/@kat_vagary

  • Сядьте и вытяните макушку вверх, но не задирайте подбородок.
  • Руки положите на бёдра.
  • Почувствуйте, как на вдохе рёбра и живот расширяются, как воздух проходит через ноздри. На выдохе же расслабьтесь.
  • После нескольких таких вдохов-выдохов начните дышать максимально плавно, чтобы практически не чувствовать, как воздух проходит через нос.

В процессе должно возникнуть лёгкое ощущение нехватки воздуха. Если ничего не происходит, вдыхайте меньше воздуха. Дышать нужно только через нос.

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Упражнение №3

Ещё одна техника — плавное и глубокое дыхание. Его цель — активировать дыхательные центры в головном мозге. Когда они задействованы, включается и антистресс-система, которая среди прочего снижает уровень боли в организме.

Фото: istockphoto.com

  • Примите удобное положение: расправьте спину, не зажимайтесь, чтобы лёгким ничего не препятствовало.
  • Начните с обычных вдохов-выдохов и постепенно увеличивайте амплитуду: плавно, медленно делайте глубокий вдох, а затем так же медленно — выдох. Почувствуйте, как на вдохе лёгкие расширяются до предела, а после выдоха в них совсем не остаётся воздуха.
  • Во время упражнения концентрируйтесь на дыхании.
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