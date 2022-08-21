Как научиться кататься на роликах с нуля, если вам не 10 лет

На роликовых коньках нравится кататься не всем. Причин и отговорок множество: от банальных «это сложно» до более интересных «я не люблю ролики, потому что на них неудобно в метро ездить». Вероятнее всему, виной детские страхи и ушибы с ссадинами, которые вы получили во время первых попыток.

Давайте уйдём от психоанализа и выясним, как встать на ролики, когда за плечами работа, кредиты и пара детей.

Шаг 1: Подтяните физическую форму

Самым правильным перед тем, как вы пробуете новую активность, будет подтянуть физическую форму. Абсолютно неважно, занимаетесь вы спортом сейчас или нет. Когда перед вами стоит задача освоить новый двигательный навык, это всегда необычно и нестандартно.

Катание на роликах вполне можно назвать сложнокоординационной активностью. Это значит, что на первых порах придётся сделать упор на тренировку вестибулярного аппарата и концентрироваться на разноимённых движениях или упражнениях на подвижной опоре.

Пропускать этот шаг не рекомендуем.

Шаг 2: Выберите экипировку

Всё, чем бы вы ни занимались, должно дарить исключительно позитивные эмоции. Начните с похода в магазин и позвольте себе выбрать ту экипировку: красивую, удобную и приятную на ощупь. Смех смехом, но тактильность очень важна в занятиях спортом и активным отдыхом. Помните, что вы хотите кататься для себя, а не для других. Поэтому повышенное внимание к собственным предпочтениям обязательно на этом этапе. Главное — не забывайте про шлем и защиту локтей и коленей. Она будет необходима.

Подробнее о том, как выбрать роликовые коньки, читайте в статье по ссылке.

Шаг 3: Потренируйтесь дома

Для кого-то это может прозвучать смешно, но пока вы не подобрали себе тренера (это будет следующим шагом, подождите), неплохим способом борьбы с самим собой и неуверенностью в катании будет домашняя роллер-тренировка. «Что это?» — спросите вы. А мы подскажем: надеваете ваши крутые коньки, стоя на ковре или коврике для йоги, и пытаетесь сначала просто стоять, а потом делать короткие шаги. Дальше пробуете приседать и отрывать ноги от пола.

Александр Shambler Кудреватых руководитель школы по фрискейту Rollerline Да, имеет смысл так делать, потому что это интересно. Вы купили ролики, немного «не утерпели» и попробовали дома. На самом деле тут важно, на какой поверхности вы будете пробовать: скользкой (пол или асфальт) или нет (ковёр или трава на улице).



Лучше сначала попробовать дома на коврике, а потом уже выходить на нормальную поверхность.

Так внутренний страх будет уходить, а уверенность в движениях – расти.

Шаг 4: Найдите тренера

И вот вы почти готовы бороздить просторы асфальта и плитки вашего города, но подождите, пока рано.

Для лучшего прогресса, укрепления уверенности и абсолютной безопасности вам придётся найти себе коуча, ментора, учителя (нужное подчеркнуть). Никакие туториалы, мануалы, инструкции по применению и прочая вспомогательная литература не помогут. Только слово мастера, его подсказки и секреты дадут вам ответы на все вопросы и станут основой правильной техники катания.

Александр: Конечно, можно обойтись без тренера, но, если вам уже давно не 10 лет, проще, быстрее и безопаснее будет с ним. Во-первых, тренер вас подстрахует на упражнениях. Во-вторых, покажет правильную технику, чтобы вы себе ничего не повредили. Он знает, в каком порядке нужно изучать упражнения, чтобы это было безопасно. Помимо прочего, это ещё и интересно. То есть вы вышли на роликах, покатались «вперёд», не упали, потом доехали «от стенки до стенки». И что дальше, знаете? А вот инструктор знает, что есть ещё «фонарик», «самокат», «разножка», «полубаланс».Что можно на ступеньки пойти, а можно съехать с горочки. Так катание на роликах превращается в увлекательное приключение.

Кроме того, сенсей сможет проанализировать ваши ошибки, заснять успехи на камеру, а ещё подсказать пути дальнейшего развития.

Шаг 5: Практикуйтесь

Вы, скорее всего, скажете, что предыдущий шаг был последним, но позвольте. Ещё великий Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто изучает 10 тыс. различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тыс. раз».

Вам остаётся только практиковаться. Ездить везде и каждый день, надевать и снимать ролики постоянно, брать их с собой в поездку и к бабуле в деревню (да, там тоже есть дорожки, особенно если она живёт в Калифорнии). Соберите друзей, поставьте их на ролики, тем более вы уже знаете методику.

Фото: istockphoto.com

Самое главное — это желание. Тогда и возраст не будет играть большой роли. Как только вы попробуете встать на ролики и начнёте делать первые успехи, всё пойдёт своим чередом. Много катайтесь, радуйтесь солнцу и собирайте заряд положительных эмоций. А может, и взгляды прохожих, которые будут оборачиваться вам вслед, чтобы рассмотреть ваши классные ролики.