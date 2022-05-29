Как правильно выбрать свои первые ролики. Гайд для новичков

Для начала определитесь, хотите ли вы просто кататься в парках ради удовольствия или серьёзно заниматься спортом.

Если вы не поклонник катания боком, как это происходит на скейтбордах, вам определённо стоит попробовать ролики. Там и стойка «нормальная», да и катание зачастую осваивается интуитивно. Начнём с основ — будем выбирать свои первые роликовые коньки.

Несмотря на свою простоту внешнего вида и конструкции в целом, у большинства присутствует мнение, что подобрать себе ролики для катания — это просто. Это лишь отчасти так, хотя есть множество нюансов, на которые надо обратить своё внимание в магазине.

Разные ролики для разных целей

Все ролики делятся в зависимости от типа катания — для отдыха, фитнеса и агрессивного (спортивного) катания. На деле всё чуть сложнее, поскольку на разных роликах можно сочетать разные стили. Естественно, у каждой категории свои нюансы.

Ролики для отдыха и фитнеса — простые и демократичные по цене. Подходят начинающим, тем, кто катается в медленном темпе и кто больше выбирает комфорт и лёгкость, а не скорость. Для таких роликов следует выбирать мягкие колёса небольшого диаметра.

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Агрессивные ролики — в эту категорию попадает несколько видов катания:

спидскейтинг — скоростное катание;

фристайл или фрискейт — быстрая езда, прыжки и слайды;

слалом — красивая и манёвренная езда вокруг конусов;

агрессив-ролики — уличное катание по перилам и выполнение амплитудных прыжков с различными захватами;

оффроуд-ролики — езда по пересечённой местности.

У каждого подвида есть свои характерные особенности. Но их объединяет то, что они имеют прочную конструкцию, жёсткую раму и обладают хорошей боковой поддержкой стопы и голеностопа.

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Во время выбора

Игорь Аникин инструктор по фрискейту школы Rollerline Первое, о чём надо задуматься перед покупкой роликов — насколько серьёзно вы будете кататься. Например, если вы планируете просто кататься в парках, вдоль речки, вам подойдут обычные фитнес-ролики с мягким ботинком из ткани. Если же вы планируете прогрессировать, кататься вокруг конусов и прыгать — вам нужны ролики с пластиковым ботинком, так называемые Hard Boot.

Нужно помнить, что стопа не должна болтаться в роликах. Нога должна сидеть плотно и не ходить вправо и влево, но и не быть сильно передавлена так, что через 5-10 минут вы перестанете её чувствовать. Ориентируйтесь на относительный комфорт. Новые ролики в любом случае будут немного давить — это нормально. Когда мы покупаем новые кроссовки, они нам тоже немного давят, а потом разнашиваются. Поэтому во время покупки смотрите, чтобы ролики немного давили, но без сильного дискомфорта и болевых ощущений. В таком случае они вам подойдут.

Фото: istockphoto.com

Что нужно ещё

Помимо самих роликов, надо задуматься и о покупке защиты – во время обучения вы будете падать. Чтобы желание кататься не пропало, нужно приобрести наколенники, налокотники и «кисти».

У «кистей» должно быть две полосы жёсткости, пластик должен быть и сверху, и снизу. Очень часто защита кистей закрывает только ладонь и спасает от царапин, а сам лучезапястный сустав не фиксируется, и, по сути, защита становится практически бесполезной. Также рекомендуем приобрести шлем, вне зависимости, обычное у вас катание или серьёзные прыжки, трюки и скольжения.

Фото: unsplash.com/@tonnnyj

Нелишним будет на первое время нанять инструктора. Он объяснит вам правильную технику катания, расскажет нюансы и поможет определиться со стилем катания в будущем.