Что надеть, чтобы не кусали комары. Цвет имеет значение

Исследования учёных из Вашингтонского университета показали, что комары выбирают жертву, ориентируясь на запах и цветовой спектр. Авторы работы пришли к выводу, что некоторые оттенки привлекают насекомых больше остальных. Но обо всём по порядку.

Николай Дубинин санитарный врач, врач-дезинфектолог Рассказывает, помогает ли одежда определённого цвета защититься от комаров.

Какой цвет и запах привлекает комаров

В поисках «жертвы» комары ориентируются в первую очередь на обоняние. Насекомых привлекает наличие в воздухе углекислого газа, запах которого они чувствуют на большом расстоянии от источника. Подобравшись ближе, комары ориентируются уже на органы зрения. Сигналом к действию на этом этапе как раз и выступают определённые цвета: красный, оранжевый, чёрный, голубой. При этом комары избегают таких оттенков, как фиолетовый, зелёный, белый и синий.

Николай: Независимо от пигмента, человеческая кожа излучает яркий красно-оранжевый свет для насекомых, его-то и распознают комары. Сквозь одни цвета этот сигнал видно лучше, сквозь другие – хуже. Главное — при выборе защитной одежды от кровососущих насекомых стараться максимально прикрыть тело. Хорошо подходят скользкие ткани, например, плащёвка или брезент. Сквозь них комару будет сложно до вас добраться. Другие плотные непросвечивающие материалы тоже подойдут.

Комаров также привлекает сильный запах парфюма, поэтому не стоит душиться, собираясь на природу. Насекомые обращают внимание и на запахи активного обмена веществ. Так, например, часто кусают беременных и тренирующихся (из-за высокой температуры тела), людей в состоянии алкогольного опьянения (из-за алкогольных паров).

Что делать, чтобы защититься от комаров

Как оказалось, не всех людей комары «любят» кусать. Да и не все вообще кусают людей. Кровь пьют только самки, и только чтобы отложить яйца. В обычное время питаются они, как и самцы, нектаром растений.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Комары предпочитают детей, людей с тонкой кожей и обильно потеющих. Чтобы защититься от укусов на природе, необходимо надевать одежду, закрывающую максимальную площадь тела, лучше из плотных светлых тканей. Для защиты помещений необходимы москитные сетки.



Если вы направляетесь на природу, в места скопления этих насекомых, не забудьте взять средства защиты и противоаллергенные препараты.

Есть множество синтетических спреев, мазей и таблеток против комариных укусов. Но такие средства могут вызвать отравление, часто небезопасны для детей и аллергиков.

Ирина: Можно использовать натуральные вещества. Эфирные масла (ванилина, кедра, гвоздики, аниса, эвкалипта) помогут окурить дом. Также ими можно смазать открытые участки тела. Обработать поверхность кожи можно отваром пырея и можжевеловым маслом.

Комары — не единственная неприятность, с которой можно столкнуться на природе. О том, как защититься от укусов клещей, читайте в статье по ссылке.