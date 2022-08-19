5 звёздных спортивных образов, которые стоит повторить

Мода действительно циклична, и чтобы сегодня выглядеть стильно и актуально, можно разобрать гардероб мамы или старшей сестры. Вместе со стилистами выбрали пять образов прошлого, которые актуальны и сейчас, а также собрали подобные луки из современных коллекций.

Анна Орлова персональный стилист Мода циклична, и, хотя никогда не возвращается на 100%, тем не менее текущий тренд на стиль начала 2000-х заставляет нас обратить внимание на образы IT-girls того времени. И удивиться, что их луки практически в неизменном виде мы можем повторить и в сегодняшнем гардеробе.

Минималистичный образ с платьем-комбинацией, надетой на белую футболку, как у Дженнифер Энистон, толстовка с велосипедками, как у Леди Ди, кроп-топ и джинсовые шорты, как на Синди Кроуфорд, — несмотря на прошедшие десятилетия, эти сочетания выглядят свежо и современно.

Дженифер Энистон

Нельзя не влюбиться в хулиганский образ актрисы Дженнифер Энистон на площадке фильма «Идеальная картинка» во время съёмок на улицах Нью-Йорка.

Фото: Анна Орлова

Не все могут себе позволить носить платья на тонких бретелях, однако такой вариант с надетой вниз контрастной футболкой сделает образ более повседневным и не менее ярким.

Принцесса Диана

Это фото Леди Ди было сделано в 1995 году, но как будто сегодня. Велосипедки уже не первый год находятся на пике популярности и становятся основой гардероба любой активной девушки. Подобное сочетание со свитшотом и высокими носками сделают из вас college girl и придадут уверенности в себе. К тому же вам будет комфортно.

Фото: Анна Орлова

Миксуйте велосипедки с любым oversize-верхом. Это позволит сделать ноги ещё более стройными и создаст спортивный фактурный образ.

Рианна

В 2005 году Рианна посетила открытие Открытого чемпионата США по теннису и для этого мероприятия выбрала смелый образ, который олицетворяет стиль 2000-х: широкие джинсы на низкой посадке и яркие аксессуары.

Фото: Анна Орлова

Такой лук не может не привлечь внимание и в 2022 году, когда эти элементы гардероба снова стали хитом.

Ума Турман

На красной дорожке фильма «Французский поцелуй» в 1995 году актриса появилась в лёгком льняном костюме, который остаётся актуальным и в этом сезоне. Такой комплект в монохромном стиле можно сочетать как с мюлями, так и с кроссовками, если хочется сделать образ более спортивным.

Фото: Анна Орлова

Не бойтесь светлых тонов, особенно летом — в сочетании с контрастными аксессуарами костюм точно не оставит вас без внимания.

Синди Кроуфорд

Этот образ модель выбрала для одного из спортивных мероприятий в 1995 году. Сегодня комплект с шортами и кроп-топом можно использовать для прогулки с друзьями или для посещения футбольного матча любимой команды.

Фото: Анна Орлова

Если для вас сочетание коротких шорт и топа неприемлемо, замените топ на свободную футболку. Это позволит вам чувствовать себя комфортнее.