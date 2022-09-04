3 ситуации, когда татуировка — это не прихоть, а необходимость

Ирина Дворкина врач общей практики Сразу оговоримся, этот материал — не сборник важных причин набить татуировку, с которым можно прийти к родителям.

Татуировка — мероприятие, травмирующее кожу, самый большой орган в человеческом теле. Она состоит из трёх слоёв: эпидермиса, дермы и гиподермы. Чтобы рисунок был стойким, мастера тату повреждают эпидермис иглой, а сама краска вводится в дерму. Тогда при обновлении поверхностного слоя кожи рисунок не исчезнет, но и не останется рубцов и нечёткости, как если бы пигмент вводился более глубоко. Процесс нанесения рисунка мастером должен происходить в соответствующих для этого помещениях с помощью одноразовых стерильных инструментов.

Вообще, татуировки — это чистый декор и дело вкуса каждого, но есть случаи, когда рисунок на коже появляется по другой важной причине, кроме желания его приобрести.

Медицинские тату могут спасти человеку жизнь

Жетоны, браслеты, нашивки — все эти опознавательные знаки можно забыть, потерять или сорвать с человека, а вместе с ними теряются и жизненно важные сведения о состоянии здоровья пациента. В этом случае по согласованию с врачом люди прибегают к нанесению медицинских татуировок. Информация о наличии сахарного диабета, анафилактической реакции на аллергены, других хронических заболеваний может спасти человеку жизнь.

По тату прохожий может понять, что человеку надо вызвать скорую, а врач, увидев рисунок, сразу проверит, например, уровень сахара, чтобы оказать эффективную помощь в неотложной ситуации. На организм тату не влияет, а вот на скорость оказания помощи — может, и существенно.

Поговорим сразу и о минусах. Курьёзно, но татуировка для людей с тяжёлой аллергией может быть невозможна из-за реакции организма на сам пигмент.

Если речь идёт о диабете, в силу особенностей метаболизма пациенты с диабетом имеют проблемы с питанием тканей, в частности, кожи. Больше всего она страдает на конечностях, особенно нижних, реже — верхних. Поэтому тату связано с риском развития серьёзной инфекции кожи, длительным заживлением и осложнениями. В ситуациях, когда иммунитет сильно снижен, повышается риск образования трофических язв в месте тату, микробное инфицирование и нагноение места нанесения рисунка.

Перед нанесением татуировки обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом о ваших возможных индивидуальных противопоказаниях. У некоторых пациентов могут быть проблемы со свёртыванием крови или реакцией на пигмент. Важно проверить состояние здоровья и кожи, чтобы оценить возможность безопасного заживления рисунка.

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Тату могут помочь в диагностике заболеваний

Сообщается, что исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) в Тэджоне, Южная Корея, разработали электронные чернила для татуировок, которые могут автоматически предупреждать людей о потенциальных проблемах со здоровьем.

По сообщению Reuters, чернила изготовлены из жидкого металла и углеродных нанотрубок, которые работают как биоэлектроды. По словам исследователей, татуировка, нарисованная этими чернилами, может помочь отслеживать частоту сердечных сокращений, поскольку она создаёт электрическую цепь на коже.

Татуировку можно подключить к устройству электрокардиограммы или другим биосенсорам для контроля частоты сердечных сокращений пациента, а также других показателей жизнедеятельности, таких как уровень глюкозы.

Это предоставит отдельным лицам и врачам персонализированный способ мониторинга состояния здоровья людей.

Фото: unsplash.com/@sabrinamay

Тату могут помочь воссоздать внешность

Уже многие годы тату-мастера успешно помогают клиентам перекрывать рубцы и шрамы, пигментные пятна, маскировать проблему потери волос. Чернила подбираются под необходимую зону по цвету (например, под цвет кожи или волос), а различный размер игл позволяет сделать любую линию от очень тонкой, похожей на человеческий волос, до тотальной заливки цветом.

Среди мастеров перманентного макияжа в социальных сетях набрал популярность тренд на восстановление рисунка бровей и ресничного ряда у молодых людей и девушек, лишившихся волос по тем или иным причинам. Этот вид татуировок особенно широко распространён среди онкологических больных, пациентов с алопецией (потерей волос из-за повреждения волосяных фолликулов) и жертв чрезвычайных ситуаций, например, пожаров или аварий. Такие рисунки выглядят очень естественно и помогают сделать собственный облик более комфортным для человека. Некоторые мастера бесплатно проводят процедуры эстетического перманентного макияжа, которые могут сильно укрепить самооценку в сложный период принятия изменений во внешности.