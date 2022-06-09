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Таблетки от аллергии не помогают — что делать, советы врача

Что делать, если таблетки от аллергии не помогают. Рассказывает врач
Татьяна Шарковская
Что делать если таблетки от аллергии не помогают
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Есть несколько причин, почему лекарства перестают работать.
<a href="https://www.championat.com/authors/5915/1.html">Татьяна Шарковская</a>
Татьяна Шарковская
к.м.н., аллерголог-иммунолог, эксперт Академии врачей UniProf

Что делать, если не помогают таблетки от аллергии? Чем их можно заменить?

Сегодня на рынке существует масса препаратов от аллергии. Зачастую пациенты, сталкивающиеся с аллергическими реакциями, не ходят к врачу каждый раз во время обострения. Вместо этого следуют в аптеку, где приобретают знакомый им препарат. Но что делать, если таблетки не блокируют действие аллергена?

Фото: istockphoto.com

Антигистаминные препараты предназначены для достижения единой цели: препятствия выброса аллергических субстанций в кровь (гистамин, брадикинин), запускающих реакцию. Есть также стабилизаторы клеточных мембран, которые используются в более тяжёлых случаях. Их применяют для предотвращения развития клинических реакций.

Опасно ли самим выбирать противоаллергенные препараты

Когда мы говорим о сезонной аллергии, аллергии на пыль, шерсть, пыльцу — препараты на 100% безопасны. Неправильно подобранное лекарство в таком случае навредить не может. Так как все препараты этой группы (антигистаминные) предназначены для достижения единой цели — не позволять аллергическим субстанциям попадать в кровь и запускать реакцию.

Если аллергия пищевая и серьёзная (отёк Квинке, приступы астмы и т.д.), в таком случае необходима работа с врачом, чтобы подобрать препарат-блокатор.

Фото: istockphoto.com

Почему могут не работать таблетки от аллергии

Во-первых, препарат может быть неправильно подобран. Одному может подходить одно лекарство, а другому — другое.

Во-вторых, может быть запущенная «матёрая» аллергия, серьёзное обострение, в случае с которым помогают только полная изоляция от аллергена и стабилизаторы клеточных мембран (их самостоятельно принимать не следует — только по назначению врача).

Зачем идти к аллергологу

Если пациент приходит в аптеку с жалобой на насморк, зуд и слезливость глаз, фармацевт предложит препарат первой, описанной выше, группы. И в большинстве случаев он будет безопасен и, скорее всего, подойдёт. Если препарат не подходит, не помогает, не снимает симптомы — следует обратиться к аллергологу.

Фото: istockphoto.com

Для чего нужен поход к аллергологу в таком случае? Опытные клинические специалисты могут предположить, какая из групп препаратов поможет конкретному пациенту эффективнее. Но если человек, который привык пользоваться одной группой лекарств, сталкивается с обострением реакции, а препарат не действует, следует выбрать вариант из другой группы. И наоборот.

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Что делать, если никакие лекарства от аллергии не помогают

Соблюдать диету

В первую очередь обращаемся к специалисту — аллергологу-иммунологу. Врач порекомендует диету, которая поможет «разгрузить» иммунную систему, исключающую воспалительные продукты.

Фото: istockphoto.com

Интересно, что для каждого, в зависимости от аллергена, диета будет своя. Например, при аллергии на берёзовую пыльцу вы будете реагировать на яблоко и морковь. Почему? Эти растения не родственны, но антигены, которые выделяют эти аллергены, примерно схожи своими поверхностями, из-за чего иммунная система распознаёт их как одинаковые. Такие реакции называют перекрёстными.

Минимизировать взаимодействие с аллергеном

По возможности — избавиться от него. Только изоляция поможет побороть симптомы на 100%. Также стоит напомнить, что любая аллергия — частный случай иммунодефицитного состояния.

Фото: istockphoto.com

К запуску аллергических реакций приводят:

  • снижение выработки клеток, отвечающих за борьбу с аллергией;
  • снижение уровня иммуноглобулина А, который вырабатывается в стенках тонкого кишечника;
  • снижение нормальной микрофлоры в кишечнике, которая отвечает за иммунитет слизистых.

Поэтому для борьбы с аллергией необходимо улучшить работу иммунной системы.

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