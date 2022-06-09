Что делать, если таблетки от аллергии не помогают. Рассказывает врач

Что делать, если не помогают таблетки от аллергии? Чем их можно заменить?
Сегодня на рынке существует масса препаратов от аллергии. Зачастую пациенты, сталкивающиеся с аллергическими реакциями, не ходят к врачу каждый раз во время обострения. Вместо этого следуют в аптеку, где приобретают знакомый им препарат. Но что делать, если таблетки не блокируют действие аллергена?
Фото: istockphoto.com
Антигистаминные препараты предназначены для достижения единой цели: препятствия выброса аллергических субстанций в кровь (гистамин, брадикинин), запускающих реакцию. Есть также стабилизаторы клеточных мембран, которые используются в более тяжёлых случаях. Их применяют для предотвращения развития клинических реакций.
Опасно ли самим выбирать противоаллергенные препараты
Когда мы говорим о сезонной аллергии, аллергии на пыль, шерсть, пыльцу — препараты на 100% безопасны. Неправильно подобранное лекарство в таком случае навредить не может. Так как все препараты этой группы (антигистаминные) предназначены для достижения единой цели — не позволять аллергическим субстанциям попадать в кровь и запускать реакцию.
Если аллергия пищевая и серьёзная (отёк Квинке, приступы астмы и т.д.), в таком случае необходима работа с врачом, чтобы подобрать препарат-блокатор.
Фото: istockphoto.com
Почему могут не работать таблетки от аллергии
Во-первых, препарат может быть неправильно подобран. Одному может подходить одно лекарство, а другому — другое.
Во-вторых, может быть запущенная «матёрая» аллергия, серьёзное обострение, в случае с которым помогают только полная изоляция от аллергена и стабилизаторы клеточных мембран (их самостоятельно принимать не следует — только по назначению врача).
Зачем идти к аллергологу
Если пациент приходит в аптеку с жалобой на насморк, зуд и слезливость глаз, фармацевт предложит препарат первой, описанной выше, группы. И в большинстве случаев он будет безопасен и, скорее всего, подойдёт. Если препарат не подходит, не помогает, не снимает симптомы — следует обратиться к аллергологу.
Фото: istockphoto.com
Для чего нужен поход к аллергологу в таком случае? Опытные клинические специалисты могут предположить, какая из групп препаратов поможет конкретному пациенту эффективнее. Но если человек, который привык пользоваться одной группой лекарств, сталкивается с обострением реакции, а препарат не действует, следует выбрать вариант из другой группы. И наоборот.
Что делать, если никакие лекарства от аллергии не помогают
Соблюдать диету
В первую очередь обращаемся к специалисту — аллергологу-иммунологу. Врач порекомендует диету, которая поможет «разгрузить» иммунную систему, исключающую воспалительные продукты.
Фото: istockphoto.com
Интересно, что для каждого, в зависимости от аллергена, диета будет своя. Например, при аллергии на берёзовую пыльцу вы будете реагировать на яблоко и морковь. Почему? Эти растения не родственны, но антигены, которые выделяют эти аллергены, примерно схожи своими поверхностями, из-за чего иммунная система распознаёт их как одинаковые. Такие реакции называют перекрёстными.
Минимизировать взаимодействие с аллергеном
По возможности — избавиться от него. Только изоляция поможет побороть симптомы на 100%. Также стоит напомнить, что любая аллергия — частный случай иммунодефицитного состояния.
Фото: istockphoto.com
К запуску аллергических реакций приводят:
- снижение выработки клеток, отвечающих за борьбу с аллергией;
- снижение уровня иммуноглобулина А, который вырабатывается в стенках тонкого кишечника;
- снижение нормальной микрофлоры в кишечнике, которая отвечает за иммунитет слизистых.
Поэтому для борьбы с аллергией необходимо улучшить работу иммунной системы.
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