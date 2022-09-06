4 полезных гаджета для тех, кто ведёт активный образ жизни

Технологии шагают семимильными шагами, и каждый день на рынке появляются новости о создании устройств и умных гаджетов, призванных облегчить нашу жизнь. Мы нашли четыре гаджета, которые всё ещё кажутся удивительными, но уже доступны для каждого.

Вращающиеся ящики для кроссовок

На выставке потребительской электроники IFA, которая прошла в августе 2022-го в Берлине, компания LG представила необычное устройство для хранения обуви ShoeCare — умный шкаф для ухода за спортивной, замшевой и кожаной обувью.

Фото: lgnewsroom.com

Кроссовки обрабатываются паром, высушиваются и обеззараживаются. На весь процесс ухода потребуется около 37 минут, и ваши кроссовки с тренировки – как новенькие. Кроме этого, внутри блока установлены вращающееся основание и подсветка, что позволит сделать дома настоящую витрину из своих любимых пар.

Когда устройство поступит в продажу, пока не сообщается.

Машина для складывания одежды

В 2019 году компания FoldiMate представила гаджет, который складывает и освежает одежду после стирки. Устройство было создано ещё в 2012 году и в следующем году было неудачно выставлено на Kickstarter. Ещё три года понадобилось, чтобы превратить машину в утончённую версию размером 71х81х79 см, которая может аккуратно сложить большую часть предметов одежды.

Фото: FoldiMate

Вы просто подвешиваете 15–20 вещей на зажимах на передней части машины, которая затем выбирает их по одной и в конечном итоге выводит стопку аккуратно и равномерно сложенного белья на выдвижном лотке. Он может вмещать до 10–30 вещей в зависимости от их толщины. Гаджет справится с рубашками, брюками, полотенцами и наволочками, но не сможет обрабатывать большие вещи, такие как постельное бельё или маленькие, например, нижнее бельё или носки.

Стоимость устройства составляет около $ 980.

Для всех, кто не хочет тратить время на глажку одежды после тренировок, мы собрали пять способов этого избежать.

Кондиционер для тела

Охлаждающий жилет с встроенным кондиционером от компании Ucoolity — это решение для любителей спорта и рабочих, которое помогает поддерживать необходимую температуру тела в условиях высоких температур в окружающей среде. Жилет рассчитан на 10 часов на одном заряде, что позволяет легко использовать его в течение всего дня.

Фото: Ucoolity

Вес устройства составляет всего 460 граммов, а цена – около $ 100.

«Успокоительный» камень

Устройство для снятия тревоги и подавления панических атак — это инновация для людей, которые хотят справляться со своими ежедневными стрессами простым и удобным способом.

Фото: getsensate.com

Устройство помещается на грудную кость и активирует специальные вибрации, которые помогают повысить устойчивость организма к стрессу. Пользователям нужно включать устройство всего на 10 минут в день, чтобы почувствовать, как тревога отступает.

Стоит такое около $ 220.

О том, как помочь организму справиться с негативом без помощи гаджетов, мы писали в материале по ссылке.