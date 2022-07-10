Как увеличить выработку гормонов счастья? Помогут несложные рекомендации специалиста

Гормоны — незаменимые помощники организма, на каждый из которых возлагается огромная ответственность. Так, есть гормоны, которые помогают нам переживать трудности, сохранять мотивацию и наслаждаться жизнью. О них и пойдёт речь.

Гузель Лихтина врач-терапевт, интегративный нутрициолог, IV-специалист (внутривенная терапия) Сегодня поговорим про гормоны счастья или биологические активные вещества, которые вызывают у нас ощущение радости и счастья. Среди них – серотонин, эндорфины, дофамин, окситоцин.

Серотонин — гормон хорошего настроения

Достаточная секреция этого гормона в организме приводит к улучшению настроения, а недостаток – к депрессивным состояниям. Кстати, препараты от депрессии как раз направлены на увеличение количества серотонина путем подавления активности вещества (моноаминооксидазы), который разрушает серотонин. Но такие серьёзные препараты назначает только врач строго по показаниям.

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Как увеличить его выработку?

Употреблять продукты, богатые триптофаном, так как именно из этой аминокислоты и синтезируется серотонин. В большом количестве триптофан содержится в твëрдых сортах сыров (пармезан, чеддер, швейцарский), красной икре, яйцах, мясе (особенно индейке и цыплёнке), орехах и рыбе.

Добавлять в рацион триптофан в виде БАДов, например, 5-НТР (5-гидрокситриптофан).

Также серотонин увеличивается от яркого солнечного света и физических упражнений.

Съесть что-нибудь сладкое. Однако не стоит этим злоупотреблять, так как это приводит к избыточному весу и проблемам с углеводным обменом.

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Эндорфины

Эндорфины – это гормоны, которые вырабатываются организмом в ответ на стресс с целью уменьшения боли. Они связываются с опиатными рецепторами, подавляют боль и вызывают эйфорию. Например, если вы бегали и получили травму, уровень эндорфинов повысится, что поможет вам выбраться из леса в безопасное место, несмотря на травму. Эндорфины адаптируют реакции организма на боль, являясь естественными обезболивающими.

Как увеличить их выработку?

Многие научные исследования показывают, что секрецию эндорфинов увеличивают физические упражнения и секс.

Дофамин

Дофамин – гормон, который является важной частью системы вознаграждения мозга. Когда вы добиваетесь поставленной цели и завершаете задуманное, вы получаете приятную награду – молекулы дофамина — осознание того, что вы отлично поработали, вы – молодец. Организм запоминает это приятное чувство и посредством этого гормона формирует мотивацию на следующие свершения.

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Как увеличить синтез этого гормона?

Добавляйте в рацион БАДы – L-тирозин.

Регулярно тренируйтесь и высыпайтесь.

Благотворительность, волонтёрство также увеличивают синтез этого гормона.

Поскольку он синтезируется из аминокислоты тирозин, употребляйте больше продуктов, богатых тирозином: твëрдые сорта сыров, мясо и печень, говядина, орехи, яйца.

Подробнее о том, как именно здоровая еда улучшает настроение, читайте здесь.

Окситоцин — гормон любви и привязанности

Благодаря этому гормону формируются тëплые и крепкие отношения между людьми разного пола, между детьми и родителями.

Что повышает уровень окситоцина?

Общение.

Забота о близких.

Объятия.

Поцелуи.

Доверительные отношения.

Грудное вскармливание.

Наше настроение и ощущение счастья зависит не только от гормонов, но и от общего состояния организма. Например, дефицит витамина Д может заметно приводить к депрессивным состояниям, дефицит железа и витаминов группы В — к апатии, бессилию и к повышенной усталости или, иначе говоря, — к астеническому синдрому, магния – к излишней раздражительности, плаксивости и проблемам со сном.

Поэтому наравне с повышением гормонов счастья рекомендую вам тщательно следить за дефицитом витаминов в организме и проводить своевременные чекапы своего физического состояния.