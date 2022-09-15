У любых процедур есть противопоказания, даже у расслабляющих.

Кому нельзя делать массаж? Врач назвала 6 случаев, когда он может навредить

Нурия Гатаулина врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf При каких заболеваниях нельзя делать массаж и почему?

Цель получения процедуры массажа может быть разной. Кто-то проходит сеансы расслабляющего массажа ради удовольствия, для других это может быть жизненно необходимой процедурой. Но, несмотря на существование различных видов и техник, существуют определённые противопоказания, связанные с риском для здоровья.

Наиболее очевидные – это наличие ран, острое воспаление, инфекционные и кожные заболевания, недавние травмы или операции. Но есть и менее явные. Разберём их подробнее.

Лихорадка

Любой вид массажа может повлечь изменение внутренней среды. А это увеличивает риск ухудшений.

Снижение тромбоцитов в крови

При выраженном снижении уровня тромбоцитов противопоказаны техники глубокого массажа. Они могут спровоцировать не только кровоподтёки, но и сильные гематомы.

Венозные заболевания

Для этой категории пациентов глубокий массаж тканей очень опасен, поскольку увеличивает риск высвобождения тромба. Чем это опасно и как этого избежать, читайте в материале по ссылке.

Выраженный остеопороз

При такой патологии снижается плотность костей, и они становятся достаточно хрупкими. Возникает большая вероятность переломов, особенно у пожилых людей.

Печёночная недостаточность

Во время массажа увеличивается количество жидкости, возвращаемой в кровь из-за отёков. Это усиливает нагрузку на печень, вызывая ещё бóльшие нарушения в её работе.

Приём препаратов, разжижающих кровь

Пациентам, которые принимают такие лекарства, массаж проводить нельзя. Помимо образования гематом и кровоподтёков, есть вероятность, что неопытный массажист может спровоцировать внутреннее кровотечение.

Существуют и другие противопоказания к проведению процедуры, например, беременность с осложнениями. Это далеко не исчерпывающий список.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется:

проконсультироваться с лечащим врачом относительно вашего состояния и возможности посещения процедур;

выбирать сертифицированных массажистов с соответствующим образованием;

перед сеансом предупредить специалиста о наличии хронических заболеваний, перенесённых травмах, аллергических реакциях на лекарства, пищевые продукты (чтобы снизить вероятность аллергии на масла и другие средства).

Эта информация поможет массажисту подобрать индивидуальный подход при работе с вами — локально избегать травмированных участков, использовать более щадящие техники и специальные средства. Подробнее о том, чем полезен массаж, читайте в статье по ссылке.