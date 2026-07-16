Что делать, если вы оказались в уличной драке? Советы и приёмы от профессионального бойца

Стать жертвой уличного нападения, к сожалению, может каждый, поэтому всегда нужно знать, как действовать. Сразу оговоримся, что засмотренные до дыр сцены из боевиков вряд ли помогут вам в драке. Даже не пытайтесь повторять приёмы киногероев в жизни, это очень опасно и может стоить вам здоровья. О том, что делать, если на вас напали, рассказал профессиональный боец.

Как защититься от удара противника

Эдуард Кузьминов профессиональный боец лиги «Наше дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО Первое, что нужно сделать, если вы оказались в уличной драке – это прижать подбородок к телу, посмотреть на соперника исподлобья и стиснуть зубы. Если вы будете прямо смотреть на неприятеля и разговаривать с ним, он сможет даже не очень сильным ударом сломать вам челюсть.

Старайтесь на любых тренировках отрабатывать вашу реакцию. Если у вас хорошо развит этот навык, вы сможете сгруппироваться и нанести ответный удар. Когда соперник на вас нападает, подставьте руки к голове, закройте лицо и шею, напрягите корпус. Сделайте пару шагов на неприятеля, чтобы сбить его инерцию удара. Противник не сможет разогнуть руку полностью, и его атака будет погашена вашим движением вперёд. После этого вы можете контратаковать.

При этом все движения должны быть максимально короткими и простыми — в стрессовой ситуации сложные комбинации обычно срабатывают хуже. Поэтому в уличной драке особенно важно сохранять устойчивость и контроль над положением корпуса.

Как и куда лучше бить

В уличной драке вам не нужно стесняться запрещённых приёмов, которые очень не любят в спорте. В этом случае на кону будут ваше здоровье и даже жизнь. Если на вас нападает мужчина, не бойтесь бить в пах. Чтобы нанести этот удар правильно, сначала нужно выдвинуть колено, а потом резким движением выпрямить остальную часть ноги вверх.

Есть правило, о котором мне рассказывали в детстве на уроках самообороны – ногами выше пояса лучше никогда не бить. Если вы будете атаковать соперника по корпусу, вашу ногу, скорее всего, захватят, а вы окажетесь на земле. На соревнованиях позиция снизу – полезная, а вот в уличных драках при нескольких противниках – это провал. Вы окажетесь на спине, и вас смогут добить вдвоём. В потасовке старайтесь удерживаться в боевой стойке и не падать. Если вы собираетесь бить ногами, цельтесь в голень или в колено соперника.

Что делать, если вас повалили на землю

Уличная драка чаще всего заканчивается борьбой. Если соперник всё-таки вас повалил и оказался над вами, захватите его ногами и потяните вниз. После этого замахнитесь локтем, подтяните соперника ногами к вашему лицу и наносите режущие удары локтями в область ключицы или по глазам.

Главный навык, который пригодится в драке

Один из самых важных навыков, который пригодится вам в потасовке – это умение быстро бегать. Регулярные беговые тренировки помогут вам избежать травм и других пагубных последствий. Бегайте чаще и тренируйте ускорение. Если на вас напали, бегите со всех ног при любой удобной возможности.

Подробные комментарии Эдуарда и технику приёмов смотрите в видео.

В любом поединке важна не только сила удара, но и его точность. Даже слабая атака сможет вывести соперника из строя, если она будет сделана чётко в цель. Подробнее о том, как развить точность удара, читайте здесь.