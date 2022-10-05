«Дьяволы» вернули не только чемпионский титул, но и интерес мировых брендов.

«‎Милан»‎ и Off-White™ официально объявили о партнёрстве. Результаты увидим уже сегодня

Слухи о союзе двух итальянских брендов ходили ещё летом, но уже сегодня футболисты прибыли на предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов с «‎Челси»‎ в новых стильных бомберах.

Официальное партнерство началось ожидаемо ярко – итальянский клуб приехал на стадион на новом брендированном автобусе с надписью Players inside и логотипами брендов.

Фото: AC Milan

Итальянский клуб не просто представил нового партнёра, «Милан» объявил, что Off-White™ становится официальным куратором стиля и культуры клуба.

Дизайнеры Off-White разработают новую форму для мужской и женской команд, будут заниматься производством костюмов для публичных мероприятий и выездов. Партнёрство также будет включать общественные мероприятия и специальные проекты в поддержку Fondazione Milan, благотворительного фонда футбольного клуба.

Наряду с официальным заявлением клуб также представил тизер первого предмета одежды Off-White™ x AC Milan. Уже на игре с «‎Челси» и‎тальянские спортсмены появятся в костюмах с красной нашивкой на рукавах и надписью «I support sport for change» («Я поддерживаю спорт ради перемен»).

Фото: AC Milan

«Это партнёрство — амбициозный проект, в котором участвуют два инновационных и глобальных бренда. Как у клуба, у нас есть чётко определённые принципы. Культурная инклюзивность и равенство лежат в основе нашего бизнеса. Поэтому мы гордимся тем, что начинаем этот путь с Off-White™. Новое партнёрство является ещё одним свидетельством способности «Милана» взаимодействовать с молодым поколением», — заявили представители клуба.

Фото: AC Milan

Это сотрудничество – не просто очередная коллаборация из мира моды и спорта. Это союз двух миланских историй. Off-White™ был основан в Милане, где до сих пор и базируется. Это очень важная деталь, которая стала ключевой для двух брендов. К тому же вот-вот истечёт контракт клуба с нынешним экипировщиком, который отвечает за одежду за пределами поля.

Фото: AC Milan

И главное — это партнёрство обладает огромной потенциальной маркетинговой силой для двух брендов. Помимо общих идеалов, компании объединяет международное наследие и охват: Off-White™ – американский бренд, родившийся в Италии и известный по всему миру, «‎Милан»‎ – итальянский футбольный клуб с мировым именем, принадлежащий американцам.

Для Off-White™ эта сделка — первое сотрудничество с футбольной командой. Ранее бренд выпускал футбольные атрибуты, но это были дизайнерские фантазии Вирджила Абло, ставшие визитной карточкой. Познакомиться с первой футбольной коллекцией бренда и узнать, как футбольные джерси интегрировались в высокую моду, можно в нашем материале.