Врач назвала 13 признаков того, что вам не хватает магния

Нурия Гатаулина врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf Как понять, что вам не хватает магния?

В организме содержится около 25 г магния. Этот минерал занимает четвёртое место по распространённости в организме человека. Так, 99% магния находится в костях, мышцах и мягких тканях. Важнейшим депо (запасом) при его истощении будет костная ткань, так как в ней содержится более половины всего магния. Кровь выполняет роль переносчика элемента между тканями. А его баланс контролируется почками.

Зачем нужен магний

Магний участвует практически во всех обменных процессах в организме. Вот лишь небольшая часть его функций:

формирует формы витаминов В1, В2, В3, В5, В6;

участвует в реакциях метилирования, синтезе ДНК и РНК;

обеспечивает нормальное функционирование нервной системы ребёнка на всех этапах развития;

участвует в синтезе антиоксидантов;

отвечает за мышечное сокращение и расслабление;

участвует в структурном развитии костей;

контролирует уровень глюкозы;

улучшает проводимость импульсов в нервной ткани.

В рационе большинства современных людей магния не хватает. Связано это с истощением запасов питательных веществ в почве и с обилием рафинированных (то есть обработанных) продуктов (к ним относятся, например, колбасы и сосиски). Кроме того, негативно на уровне магния сказывается и образ жизни в крупных городах: хронический стресс, избыток простых сахаров, употребление кофе и алкоголя.

К дефициту этого элемента могут приводить не только вредная пища и напитки. Например, избыточное потребление пищевых волокон снижает усваивание магния на 60% из-за содержания фитиновой кислоты. При установленном дефиците магния следует избегать продуктов с повышенным содержанием оксалатов — они в меньшей степени, но также ухудшают усвоение (шпинат, бобы, сладкий картофель и т. п.).

Признаки дефицита магния

Ранние признаки дефицита магния не всегда могут быть распознаны даже специалистами. Дело в том, что симптомы не специфичны и их легко спутать с другими расстройствами.

Наиболее чувствительна к изменениям нервная система, поэтому дефицит в первую очередь проявляется неврологическими симптомами:

слабость, апатия;

потеря аппетита;

сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение;

головная боль;

нарушения памяти;

тремор.

Нехватка магния может проявляться и другими симптомами:

мышечные спазмы или подёргивания (особенно в икроножных мышцах);

мышечные боли, слабость;

учащённое сердцебиение;

одышка при физической нагрузке;

склонность к отёкам;

болезненные менструации;

мигрень;

храп.

Из-за особенностей организма даже врач может перепутать дефицит магния с дефицитом внутриклеточного калия. Такой вариант нехватки элемента проявляется в нарушениях сердечного ритма и повышенном артериальном давлении.

Кстати, о признаках недостатка калия можно прочитать в статье по ссылке.

Также дефицит магния в тканях может возникнуть при таких состояниях, как:

ишемическая болезнь сердца (атеросклероз);

стенокардия;

заболевания периферических сосудов;

острый инфаркт миокарда.

Кроме того, нехватка элемента наблюдается и при некоторых психических расстройствах:

депрессия;

бессонница;

гиперактивность;

беспокойство;

судороги.

Исследования показали, что приём 150–300 мг глицината или таурата магния в течение семи дней вызывает уменьшение симптомов депрессии. А добавки магния в течение шести месяцев уменьшают признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Не занимайтесь самолечением. Если заметили у себя симптомы дефицита магния, обратитесь к врачу — он проведёт необходимые анализы, поставит диагноз и назначит корректное лечение.

Недостаток магния в организме повышает вероятность возникновения сахарного диабета. Чем меньше уровень магния, тем выше уровень глюкозы в крови и её сложнее контролировать. О том, как понять, что у вас сахарный диабет, рассказали в статье по ссылке.