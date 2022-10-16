Врач назвала 13 признаков того, что вам не хватает магния

Как понять, что вам не хватает магния?
В организме содержится около 25 г магния. Этот минерал занимает четвёртое место по распространённости в организме человека. Так, 99% магния находится в костях, мышцах и мягких тканях. Важнейшим депо (запасом) при его истощении будет костная ткань, так как в ней содержится более половины всего магния. Кровь выполняет роль переносчика элемента между тканями. А его баланс контролируется почками.
Зачем нужен магний
Магний участвует практически во всех обменных процессах в организме. Вот лишь небольшая часть его функций:
- формирует формы витаминов В1, В2, В3, В5, В6;
- участвует в реакциях метилирования, синтезе ДНК и РНК;
- обеспечивает нормальное функционирование нервной системы ребёнка на всех этапах развития;
- участвует в синтезе антиоксидантов;
- отвечает за мышечное сокращение и расслабление;
- участвует в структурном развитии костей;
- контролирует уровень глюкозы;
- улучшает проводимость импульсов в нервной ткани.
В рационе большинства современных людей магния не хватает. Связано это с истощением запасов питательных веществ в почве и с обилием рафинированных (то есть обработанных) продуктов (к ним относятся, например, колбасы и сосиски). Кроме того, негативно на уровне магния сказывается и образ жизни в крупных городах: хронический стресс, избыток простых сахаров, употребление кофе и алкоголя.
К дефициту этого элемента могут приводить не только вредная пища и напитки. Например, избыточное потребление пищевых волокон снижает усваивание магния на 60% из-за содержания фитиновой кислоты. При установленном дефиците магния следует избегать продуктов с повышенным содержанием оксалатов — они в меньшей степени, но также ухудшают усвоение (шпинат, бобы, сладкий картофель и т. п.).
Признаки дефицита магния
Ранние признаки дефицита магния не всегда могут быть распознаны даже специалистами. Дело в том, что симптомы не специфичны и их легко спутать с другими расстройствами.
Наиболее чувствительна к изменениям нервная система, поэтому дефицит в первую очередь проявляется неврологическими симптомами:
- слабость, апатия;
- потеря аппетита;
- сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение;
- головная боль;
- нарушения памяти;
- тремор.
Нехватка магния может проявляться и другими симптомами:
- мышечные спазмы или подёргивания (особенно в икроножных мышцах);
- мышечные боли, слабость;
- учащённое сердцебиение;
- одышка при физической нагрузке;
- склонность к отёкам;
- болезненные менструации;
- мигрень;
- храп.
Из-за особенностей организма даже врач может перепутать дефицит магния с дефицитом внутриклеточного калия. Такой вариант нехватки элемента проявляется в нарушениях сердечного ритма и повышенном артериальном давлении.
Кстати, о признаках недостатка калия можно прочитать в статье по ссылке.
Также дефицит магния в тканях может возникнуть при таких состояниях, как:
- ишемическая болезнь сердца (атеросклероз);
- стенокардия;
- заболевания периферических сосудов;
- острый инфаркт миокарда.
Кроме того, нехватка элемента наблюдается и при некоторых психических расстройствах:
- депрессия;
- бессонница;
- гиперактивность;
- беспокойство;
- судороги.
Исследования показали, что приём 150–300 мг глицината или таурата магния в течение семи дней вызывает уменьшение симптомов депрессии. А добавки магния в течение шести месяцев уменьшают признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Недостаток магния в организме повышает вероятность возникновения сахарного диабета. Чем меньше уровень магния, тем выше уровень глюкозы в крови и её сложнее контролировать. О том, как понять, что у вас сахарный диабет, рассказали в статье по ссылке.