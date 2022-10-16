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13 признаков недостатка магния в организме человека — как понять

Врач назвала 13 признаков того, что вам не хватает магния
Нурия Гатаулина
13 признаков того, что вам не хватает магния
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<a href="https://www.championat.com/authors/6165/1.html">Нурия Гатаулина</a>
Нурия Гатаулина
врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf

Как понять, что вам не хватает магния?

В организме содержится около 25 г магния. Этот минерал занимает четвёртое место по распространённости в организме человека. Так, 99% магния находится в костях, мышцах и мягких тканях. Важнейшим депо (запасом) при его истощении будет костная ткань, так как в ней содержится более половины всего магния. Кровь выполняет роль переносчика элемента между тканями. А его баланс контролируется почками.

Зачем нужен магний

Магний участвует практически во всех обменных процессах в организме. Вот лишь небольшая часть его функций:

  • формирует формы витаминов В1, В2, В3, В5, В6;
  • участвует в реакциях метилирования, синтезе ДНК и РНК;
  • обеспечивает нормальное функционирование нервной системы ребёнка на всех этапах развития;
  • участвует в синтезе антиоксидантов;
  • отвечает за мышечное сокращение и расслабление;
  • участвует в структурном развитии костей;
  • контролирует уровень глюкозы;
  • улучшает проводимость импульсов в нервной ткани.

В рационе большинства современных людей магния не хватает. Связано это с истощением запасов питательных веществ в почве и с обилием рафинированных (то есть обработанных) продуктов (к ним относятся, например, колбасы и сосиски). Кроме того, негативно на уровне магния сказывается и образ жизни в крупных городах: хронический стресс, избыток простых сахаров, употребление кофе и алкоголя.

К дефициту этого элемента могут приводить не только вредная пища и напитки. Например, избыточное потребление пищевых волокон снижает усваивание магния на 60% из-за содержания фитиновой кислоты. При установленном дефиците магния следует избегать продуктов с повышенным содержанием оксалатов — они в меньшей степени, но также ухудшают усвоение (шпинат, бобы, сладкий картофель и т. п.).

Признаки дефицита магния

Ранние признаки дефицита магния не всегда могут быть распознаны даже специалистами. Дело в том, что симптомы не специфичны и их легко спутать с другими расстройствами.

Наиболее чувствительна к изменениям нервная система, поэтому дефицит в первую очередь проявляется неврологическими симптомами:

  • слабость, апатия;
  • потеря аппетита;
  • сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение;
  • головная боль;
  • нарушения памяти;
  • тремор.

Нехватка магния может проявляться и другими симптомами:

  • мышечные спазмы или подёргивания (особенно в икроножных мышцах);
  • мышечные боли, слабость;
  • учащённое сердцебиение;
  • одышка при физической нагрузке;
  • склонность к отёкам;
  • болезненные менструации;
  • мигрень;
  • храп.

Из-за особенностей организма даже врач может перепутать дефицит магния с дефицитом внутриклеточного калия. Такой вариант нехватки элемента проявляется в нарушениях сердечного ритма и повышенном артериальном давлении.

Кстати, о признаках недостатка калия можно прочитать в статье по ссылке.

Чем опасен дефицит калия и как его распознать? Проверяем себя по списку Чем опасен дефицит калия и как его распознать? Проверяем себя по списку

Также дефицит магния в тканях может возникнуть при таких состояниях, как:

  • ишемическая болезнь сердца (атеросклероз);
  • стенокардия;
  • заболевания периферических сосудов;
  • острый инфаркт миокарда.

Кроме того, нехватка элемента наблюдается и при некоторых психических расстройствах:

  • депрессия;
  • бессонница;
  • гиперактивность;
  • беспокойство;
  • судороги.

Исследования показали, что приём 150–300 мг глицината или таурата магния в течение семи дней вызывает уменьшение симптомов депрессии. А добавки магния в течение шести месяцев уменьшают признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Не занимайтесь самолечением. Если заметили у себя симптомы дефицита магния, обратитесь к врачу — он проведёт необходимые анализы, поставит диагноз и назначит корректное лечение.

Недостаток магния в организме повышает вероятность возникновения сахарного диабета. Чем меньше уровень магния, тем выше уровень глюкозы в крови и её сложнее контролировать. О том, как понять, что у вас сахарный диабет, рассказали в статье по ссылке.

Как понять, что у вас сахарный диабет. 10 симптомов от врача Как понять, что у вас сахарный диабет. 10 симптомов от врача
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