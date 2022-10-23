5 интересных и неожиданных фактов о Грузии, которые вы могли не знать

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Страна души» – этот комплимент в адрес Грузии звучит настолько часто, что вызывает с ней многовековую устойчивую ассоциацию. Однако список грузинских эпитетов можно продолжать ещё очень долго. Собрал самые яркие из них в душевной подборке.

Одна из самых музыкальных стран мира

Если бы критики составляли рейтинг самых «музыкальных» наций, грузины заняли бы в нём одно из первых мест. Легендарное грузинское многоголосие звучит далеко за пределами страны – настолько, что застольная хоровая песня «Чакруло» даже вошла в список нематериального наследия ЮНЕСКО и в числе 27 композиций была отправлена на межпланетную станцию «Вояджер-2» для знакомства обитателей Вселенной со звуками нашей планеты.

Впрочем, чтобы услышать «Чакруло» и другие великолепные образцы грузинской полифонии, не обязательно лететь в космос: достаточно зайти на любое застолье, супру. В 100 случаях из 100 оно закончится на торжественной ноте народных песен, вызывающих неподдельно сильные эмоции.

Родина вина

Вино в Грузии – часть культуры. Благодаря найденным на территории страны древним черепкам винных кувшинов и виноградной лозе страна претендует на статус родины культурного виноделия. При этом грузины не злоупотребляют, а наслаждаются – очень тонко чувствуют грань между удовольствием и опивством.

Самые популярные и ценные коллекционные вина выдерживают в особых глиняных сосудах, закопанных в землю – квеври. Это позволяет говорить об их исключительно натуральном происхождении.

А вот рекомендовать конкретные сорта и регионы я бы не стал: тут всё зависит от вкуса. Лучше отправиться на дегустацию в крафтовый винный подвал в Тбилиси или Батуми или на одну из кахетинских виноделен. И уже там, в процессе неспешной вдумчивой дегустации, определиться с предпочтениями.

Все грузины знают русский – миф

Популярное у туристов мнение, что каждый грузин непременно знает русский, но старательно это скрывает, – не более чем заблуждение. С момента выхода Грузии из состава СССР прошло более 30 лет. За эти годы выросли как минимум два поколения, использующие в быту родной грузинский, а в качестве иностранного выбирающие английский.

Даже топонимам в Грузии постепенно возвращают исторические «несоветские» формы, а локальные сайты и социальные сети наполнены преимущественно грузиноязычным контентом. Но русский язык помнит старшее поколение и факультативно изучает молодёжь. Так что при желании без собеседника вы точно не останетесь.

Отдых не хуже, чем в Турции

Многие, кто приезжают в Грузию, предпочитают останавливаться в Тбилиси. При этом даже до легендарных Казбеги, Мцхеты и Боржоми добираются далеко не все – стоит ли говорить о менее известных, но столь же интересных Раче или Сванетии? А между тем Грузия располагает не только культурными и гастрономическими достопримечательностями, но и всем тем, что мы привыкли обозначать словом «отдых».

Пляжи Батуми и окрестностей мало чем уступают соседней Турции, а горнолыжный курорт Гудаури считается одним из самых комфортных и обустроенных на Кавказе. С apres ski здесь тоже всё в порядке: работают рестораны грузинской и европейской кухни, а в отелях предусмотрены развлекательные программы.

Казбеги Фото: unsplash.com/@mike_swigunski

Платный лифт и непривычные числа

Одними из самых ярких впечатлений о Грузии становятся характерные бытовые особенности, которые не встретишь ни в одной другой стране мира. Они не бросаются в глаза, но если вдруг обращают на себя внимание, то вызывают как минимум удивление. Так, подъём на лифте в грузинских многоэтажках может быть платным – на уровне двух-трёх рублей. И по негласной договорённости тот, что едет выше всех, платит за всю компанию – остальные просто спускаются с верхнего этажа пешком.

А числа в грузинском языке называются по количеству входящих в них «двадцаток»: например, 58 – это «два-двадцать-восемнадцать», а 83 – «четыре – двадцать – три». Начало учебного года в Тбилиси плавающее и зависит от температуры на улице.

И, наконец, жители Грузии приходят в неподдельный ужас, если спросить, давали ли они когда-нибудь взятки: считается, что в середине нулевых страна полностью победила коррупцию. Хорошо, если это действительно так.

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