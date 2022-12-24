Почему футболисты жуют жвачку во время матча? Неожиданные ответы врача и тренера

Эквадорский нападающий Джереми Сармиенто на ЧМ-2022 во время матча жевал резинку. Нам стало интересно: зачем? Поговорили на этот счёт с тренером по футболу и врачом.

Слава Катуев старший тренер футбольной школы Kidian Таких примеров много. Сэр Алекс Фергюсон, легендарный тренер, самый титулованный в истории британского футбола, постоянно жевал жвачку во время матчей. Говорят, что за всю карьеру в манчестерском клубе он использовал примерно 3 тыс. пачек. И тому есть несколько объяснений.

Наиболее простое объяснение привычки: чтобы бороться со стрессом и концентрироваться на игре. Японские учёные в своей работе, опубликованной в журнале Brain and Cognition, отметили, что жевание жвачки повышает уровень возбуждения и бдительности.

Это приводит к улучшению когнитивных показателей. Кроме того, увеличивается частота сердечных сокращений и улучшается моторика кишечника.

Фото: Francois Nel/Getty Images

Также существует теория о том, что многие футболисты жуют жвачку перед игрой и во время матча с целью предотвратить сухость во рту. Это связано с тем, что жевательная резинка механически раздражает рецепторы, заставляя организм производить больше слюны.

Плюс когда жуёшь жевательную резинку, гораздо проще дышать через нос, что позволяет стабилизировать сердечный ритм.

В предыдущем материале рассказали, чем опасно жевание жвачки во время занятий спортом.

Но врачи утверждают, что занятия спортом с жевательной резинкой во рту небезопасны, поскольку есть риск подавиться. Кроме того, постоянное жевание сбивает дыхание, а избыточное слюноотделение может привести к обезвоживанию организма.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог Как долго можно жевать жевательную резинку и опасна ли она для здоровья при регулярном использовании?



В целях гигиены оптимально жевать резинку не дольше 15 минут после приёма пищи, но только если нет возможности воспользоваться зубной щёткой или прополоскать рот. Хотя это не заменит полноценную чистку, но может помочь очистить полость рта от кусочков еды и профилактировать кариес.

Чистка зубов или завтрак — в каком порядке нужно делать утреннюю рутину? Подробнее об этом читайте по ссылке

Однако, если ежедневно жевать жвачку дольше нормы, можно спровоцировать развитие различных синдромов.

Жевание жвачки может спровоцировать развитие дисфункции челюстных суставов. Если жевать резинку один-два часа в день, может возникнуть мышечная боль, а при жевании в течение трёх часов — суставная.

Через час после использования жевательной резинки может появиться головная боль. Это связано с чрезмерной нагрузкой на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Такое чаще возникает у людей со склонностью к мигреням.

Фото: istockphoto.com

Из-за постоянного выделения слюны и ферментов без поступления пищи при жевании жвачки возможны сбои в работе ЖКТ – пищеварительный тракт долгое время обманывается, ожидая пищу.

Жвачка может повысить аппетит. Постоянное жевание (два и более часов в день) даёт сигнал организму, что скоро поступит еда. Тогда начинают вырабатываться пищеварительные соки и ферменты, помогающие переваривать пищу.

Жвачки, содержащие сахар, разрушают зубную эмаль. На это влияют красители, консерванты и стабилизаторы. При частом жевании также возрастает риск появления кариеса.

О других продуктах, которые могут испортить зубы, читайте здесь

Важно выбирать жевательную резинку без сахара и с максимально натуральным составом. Отдавайте предпочтение жевательным смолкам или натуральным жвачкам на основе прополиса (пчелиный клей).

Употребляйте продукт только как вспомогательное средство для поддержания чистоты зубов. В случае злоупотребления и неприятных из-за этого ощущений в челюсти, животе или головной боли стоит пересмотреть привычку и, возможно, обратиться к стоматологу.