Рассказываем, к чему может привести применение лекарств не по назначению.

Что будет, если мужчина выпьет женские противозачаточные таблетки? Отвечает врач

Интересная и интригующая тема, что же произойдёт с мужским организмом после приёма лекарств (намеренно или нет), считающихся исключительно женскими. А именно — гормональных противозачаточных средств. Чем это грозит?

Прежде чем принимать какие-либо медикаменты, проконсультируйтесь с врачом, который может составить идеальную для вас схему лечения, исходя из симптомов или состояния.

Как работают контрацептивы

Противозачаточные таблетки содержат два гормона, эстроген и прогестин, которые женский организм вырабатывает естественно.

При приёме контрацептивов эти вещества регулируют менструальный цикл женщины и предотвращают имплантацию оплодотворённой яйцеклетки в матку, тем самым предотвращая беременность.

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Эти гормоны также вырабатываются в меньших количествах и в мужском организме. Эстроген используется в процессе выработки спермы, а прогестин производит тестостерон.

Что произойдёт, если мужчина примет противозачаточные таблетки

Приём одной или двух противозачаточных таблеток никакого эффекта на организм иметь не будет. Однако их использование в течение более длительного периода времени может привести к изменению внешнего вида организма по женскому типу.

А именно — увеличению тканей грудных желёз, отложению жировой ткани по женскому типу (например, в зоне бёдер), сокращению общего количества волос, в частности, на лице, и даже уменьшению в объёме яичек.

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Несмотря на то что разовый приём таблеток ничего не сделает, не стоит забывать, что они предназначены для работы с женской репродуктивной системой.

Противозачаточные таблетки — это лекарства, отпускаемые по рецепту, и они должны приниматься только тем человеком, которому они были назначены, в соответствии с назначенным планом приёма.

При длительном приёме возможно появление нескольких вероятных симптомов, связанных с феминизирующей гормональной терапией:

бесплодие;

эректильная дисфункция;

снижение полового влечения;

увеличение веса;

образование камней в желчном пузыре;

высокое артериальное давление;

развитие диабета 2-го типа;

увеличение риска тромбоза.

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Гормональная терапия также может увеличить риск развития некоторых видов рака, например, грудной железы (да, мужчины тоже не застрахованы от этого заболевания).

Почему нет мужских противозачаточных таблеток

По ряду биологических причин женские контрацептивы не имеют таких же распространённых и эффективных аналогов для мужчин.

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Одна из них — сложность в подавлении активности огромного количества сперматозоидов, в сравнении с активностью одной яйцеклетки, и не ограниченный менопаузой возраст фертильности у мужчин. Исторически сложилось так, что медикаментозная контрацепция рассматривалась как женский вопрос.

Уже разрабатывается множество мужских противозачаточных средств, включая таблетки и уколы. Но они ещё не одобрены для широкого использования. Ни один из препаратов не появился на рынке.

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