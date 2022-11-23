Какие продукты снижают выработку тестостерона у мужчин. Список запрещённых

Некоторые из них могут снизить активность гормона на четыре часа.

Тестостерон — один из главных мужских половых гормонов. Он отвечает за либидо, регулирует многие биохимические процессы в организме, которые напрямую влияют на качество жизни мужчины.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Низкий уровень этого гормона провоцирует ожирение, депрессивные состояния, развитие сахарного диабета и другие проблемы со здоровьем, которых можно избежать, если вести здоровый образ жизни и полноценно питаться. Расскажу, какие продукты нужно ограничить в мужском рационе, чтобы избежать проблем с тестостероном.

Тестостерон отвечает за многие важные функции, поэтому необходимо следить за его уровнем.

Нормальный показатель гормона обеспечивает:

выработку жиров в печени;

синтез эндорфинов;

выработку инсулина;

развитие скелета и мышц;

либидо и мужскую потенцию.

Если уровень тестостерона в норме, мужчина полон сил, физически активен, стрессоустойчив и целеустремлён.

При снижении уровня тестостерона возникает ряд проблем со здоровьем:

снижение либидо;

потеря мышечной массы (саркопения) и выносливости;

эректильная дисфункция и проблемы с зачатием;

инсулинорезистентность;

сердечно-сосудистые заболевания;

снижение прочности костей (остеопороз).

Полноценный рацион — важнейший элемент образа жизни мужчины, который заботится о своём здоровье.

Мужчинам тоже важно полноценно питаться и не сидеть на ограничительных диетах. Низкая калорийность ежедневного рациона снижает активность ферментов семенников (мужские половые железы), которые выступают катализаторами выработки тестостерона.

Чтобы поддерживать уровень тестостерона в норме, советую ограничить в рационе ряд продуктов

Поваренная соль

Соль нужна организму человека, но не в избыточном количестве. Избыточное употребление соли провоцирует угнетение синтеза тестостерона и сперматозоидов.

Кроме того, натрий повышает давление, снижает эластичность сосудистых стенок, что пагубно сказывается на эрекции. Чтобы не нанести вреда здоровью и уровню тестерона в том числе, съедайте 5–7 г соли в сутки (учитывайте, что эта специя входит в состав почти всех продуктов нашего рациона).

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Отмечу, что сильная тяга к солёному может свидетельствовать о дефиците натрия. Для восполнения объёма этого вещества рекомендую есть кабачки, капусту, огурцы.

Сахар

Сахар вреден не только в избытке, но и при употреблении ежедневной нормы. Максимальная суточная норма сахара для мужчины — шесть чайных ложек. Сахар и сладкие продукты провоцируют выброс инсулина, который конкурирует с тестостероном за рецепторы. То есть гормон не синтезируется до тех пор, пока рецепторы обрабатывают инсулин.

Здесь рассказали, какой сахар менее вредный.

Негативное влияние на синтез тестостерона также оказывают сладкие напитки. Употребление сахара часто становится причиной лишнего веса и развития сахарного диабета II типа, на фоне которого снижается уровень тестостерона и ухудшается потенция. При ожирении жировая ткань превращает тестостерон в эстроген (женский гормон), что создаёт дисбаланс гормонов в мужском организме.

Фастфуд

Это главный источник огромного количества соли, сахара, консервантов, трансжиров, вкусовых и ароматических добавок. При злоупотреблении «быстрой едой» у мужчин быстро развиваются ожирение и импотенция. Австралийские учёные из Университета Флиндерса доказали, что в течение часа после употребления бургеров и картофеля фри уровень тестостерона падает на 25% и остаётся сниженным на протяжении четырёх часов.

Пиво

Самый вредный напиток для тестостерона. В составе этого продукта есть фитоэстрогены, которые провоцируют ожирение по женскому типу, угнетают тестостерон, снижают либидо. Остальной алкоголь содержит этанол, который негативно влияет на ткани яичек и нарушает выработку гормонов.

Копчёности и колбасы

Во-первых, магазинные «деликатесы» содержат большое количество соли, о вреде которой мы уже рассказали. Во-вторых, такие продукты готовят с использованием коптильных жидкостей, в которых превышена допустимая концентрация токсичных веществ. Токсины проникают в ткани яичек и провоцируют нарушение процесса синтеза тестостерона.

Колбасные изделия могут вызывать «сосисочную» головную боль. Подробнее об этом читайте по ссылке

Чтобы сохранить мужское здоровье и быть в прекрасном настроении, добавьте в ежедневное меню полезные продукты. Например, источники белка и «полезного» холестерина: говядину, жирные сорта рыбы, креветки.

В качестве полезных жиров, которые помогают усвоению холестерина (из него синтезируется тестостерон), используйте оливковое масло, авокадо, орехи.

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Чтобы улучшить синтез мужских половых гормонов и повысить уровень тестостерона, ешьте шпинат и листья зелёного салата — они богаты магнием и цинком, выводят из организма шлаки и токсины.

Избыток женских гормонов в организме мужчины помогут снизить брокколи и белокочанная капуста — источники клетчатки.

Подробнее о том, сколько клетчатки нужно есть в день и в каких продуктах её искать, читайте здесь

Теперь вы знаете, что не стоит есть, чтобы уровень тестостерона был в норме, и как поддерживать мужское здоровье с помощью полезных продуктов. Помните, что регулярные занятия спортом, полноценный сон, минимум стресса и сбалансированное питание — вот идеальная схема для сохранения и приумножения мужского здоровья и сил.