Некоторые кадры вызывают улыбку, а какие-то — недоумение… Реально ли в такой экипировке ставить рекорды?

Как изменилась спортивная одежда за 100 лет: 22 фото тогда и сейчас

Начать хочется с тенниса. Сразу показать, как выглядели сексуальные теннисистки 100 лет назад. Хотя фигуристки, современные наряды которых — произведения искусства — могут впечатлить не меньше. И, кстати, в 1920-е вид этих спортсменок тоже был из категории «секси». Просто всё меняется.

Итак, как выглядела экипировка в 20-е годы прошлого века? Смотрим на картинки и узнаём интересные факты из истории моды и спорта.

Теннис

Сенсацией в мире спорта стало выступление на Уимблдоне в 1921 году француженки Сюзанн Ленглен. Теннисистка вышла на корт в лёгком платье без рукавов с плиссированной юбкой по колено. Его создателем был модельер Жан Пату.

Двукратная олимпийская чемпионка вдохновила остальных теннисисток забыть о длинных юбках и корсетах. Также француженка впервые надела трикотажную повязку на голову. И этот тренд актуален по сей день.

Тогда Фото: Getty Images

Сейчас Фото: Cameron Spencer/Getty Images

26-кратная победительница Уимблдонского турнира Элизабет Райан после сказала: «Все теннисистки должны встать на колени перед Сюзанн и благодарить её за избавление от тирании корсетов».

У мужчин тоже было с кого брать пример. Им был 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рене Лакост. Да, сегодня он известен широкому кругу как основатель бренда Lacoste. Именно он ввёл в моду рубашки-поло. Они стали особенно популярны среди теннисистов и гольфистов.

Если женщины в 1920-е уже играли в коротких юбках, то мужчины сменили брюки на шорты лишь в 1940-е годы.

Фигурное катание

В 1924 году на Олимпиаде в Шамони (Франция) фигуристки выступали в длинных юбках, свитерах (ранее и вовсе были шубы) и даже в головных уборах! Неудивительно, ведь катались они на открытых катках. В 20-е годы мода стала меняться, и даже холод не помешал укоротить юбки до колен.

Тогда Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Сейчас Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Первое короткое платье на одиночнице появилось только в 1936 году. Надев его для выступления на Олимпийских играх, норвежка Соня Хени произвела революцию. Кстати, она же ввела в моду белые коньки. До 1920-х годов таких в распоряжении фигуристов не было.

Тогда Фото: Soibelman Syndicate Collection/Visual Studies Workshop/Getty Images

Сейчас Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Мужчинам-фигуристам в 1920-е годы тоже важно было утепляться, но реформы в области экипировки всё равно не обошли их стороной. Брюки стали шире и заметно укоротились. Цвет выбирался либо чёрный, либо тёмно-синий.

Кстати, одним из обязательных требований для мужчин было ношение колгот. Красивые шарфы и ремни судьями поощрялись. Но условия продолжали диктовать свои правила. Некоторые открытые катки предполагали использование пальто.

Футбол

Футбольная форма 100 лет назад не имела ничего общего с современной. Игроки носили свитера и длинные шорты. Такая одежда доставляла большие неудобства. Резинок не было, шорты держались на ремнях. Как результат – спортсмены регулярно их теряли. Укоротить шорты решили лишь в середине XX века.

Тогда Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Сейчас Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Также из отличий с современными реалиями можно выделить отсутствие у игроков номеров. Эта традиция появилась лишь в 1930-е годы.

Хоккей

С 1917 года в НХЛ было правило, согласно которому хоккеисты должны были иметь комплект одежды, состоящий только из двух вещей: свитера и гетр. Сейчас в это трудно поверить! Краг тогда не было. Их стали носить лишь в конце 1930-х.

В 1920-е вратарям стали выдавать защитные маски. Правда, брали они их у фехтовальщиков или бейсболистов.

Тогда Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Сейчас Фото: Xavier Laine/Getty Images

Из нововведений десятилетия – эксперименты с цветом формы. До этого шорты хоккеистов были в основном коричневыми. Когда в 1926 году команда «Детройта» вышла на матч в белых укороченных моделях, болельщики испытали шок.

Решение оказалось слишком смелым. Уж очень это напоминало трусы. Из-за потока недовольств белый цвет заменили на красный.

Кёрлинг

В 1920-е в кёрлинг играли на замерзших водоёмах, поэтому и щётка была другой. Тогда она использовалась для очистки поверхности. Сегодня её задача – свип. Перчатки изготавливались из оленьей или телячьей кожи.

Тогда Фото: Brooke/Topical Press Agency/Getty Images

Сейчас Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Тогда были популярны клубы для кёрлинга. Их особенность – каждый клуб имел свою отличительную форму. Игроки в кёрлинг наряжались. Женщины – в шубы поверх пышных платьев и шляпы. Мужская экипировка: высокие шляпы, пальто и брюки.

Кстати, впервые брюки с цветным принтом стали носить спортсмены из Норвегии. Если сейчас обувь больше похожа на кроссовки, то тогда это было что-то наподобие ботинок тёмного цвета.

Сёрфинг

В 1923 году молодёжь массово стала заниматься сёрфингом из-за появления Ассоциации любителей данного вида спорта. Именно в это время начала зарождаться культура «beach boys».

Тогда Фото: Jim Heimann Collection/Getty Images

Сейчас Фото: Matt King/Getty Images

В свободное время сёрферы носили яркие рубашки с цветочными принтами. Волны они покоряли в скромной экипировке – простых трусах тёмного цвета.

В начале XX века доски изготавливались из сосны, красного дерева или бальза. Их вес был 50 кг, а длина – пять метров. В 1930-е годы это уже была конструкция из бальзы, шпангоутов, шпонок, водонепроницаемого клея и лака. Доски стали более лёгкими, но трудноуправляемыми. До создания совершенных моделей было ещё далеко.

Бег

И тогда, и сейчас одежда для бега напоминает бельё – майка и коротенькие шорты. Но разница есть. Причём дело не только в технологиях. Для 1920-х годов такой уровень обнажения – революция. Особенно если речь о демонстрации женского тела.

Тогда Фото: George Rinhart/Corbis via Getty Images

Сейчас Фото: Elianto/Getty Images

В 1928 году в Амстердаме состоялся первый олимпийский старт по бегу для женщин. На тот момент мужская форма претерпела изменения. Если ранее одежда для участия в Олимпиаде должна была закрывать руки по локти и ноги по колено, то теперь её укоротили. Женщинам разрешили одеться аналогичным образом.

Лыжи

1920-е годы – это время расцвета лыжного спорта. В 1924 году он стал олимпийским видом.

Экипировка лыжника была шерстяной. Использовались такие ткани, как коверкот, габардин. Также в ходу были шерстяные трико. Выбор материала определялся не только потребностью в утеплении. К подобным тканям не липнет снег, и они позволяют добиться облегания.

Тогда Фото: Getty Images

Сейчас Фото: Adam Pretty/Getty Images

Лыжники носили верхнюю одежду. Она шилась из плотного хлопка. Цвета выбирались тёмные, чтобы маскировать грязь. Минусом было то, что на палящем солнце в горах они выгорали.

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Плавание

1920-е годы – время женских гардеробных революций. Одна из них – появление купальников. Их изготавливали из трикотажа. Самой популярной моделью были костюмы-трико от французского модельера Жана Пату.

Тогда Фото: Hewerdine/Getty Images

Сейчас Фото: Tony Duffy/Getty Images

Мужчины также сменили комбинезоны на укороченные квадратные шорты. Они позволяли быстрее набирать скорость. Правда, цвет был всегда тёмный. Яркие плавательные трусы появились лишь в 1940-е годы.