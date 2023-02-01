Как одеться для беговых лыж: инструкция и 25 вещей — от термобелья до крутых перчаток

Новички зачастую ошибочно выбирают для этого вида спорта слишком тёплую одежду или выходят в том же, в чём катаются на горных лыжах. На самом деле беговые лыжи — это очень энергозатратно, поэтому лучше, если экипировка будет состоять из двух слоёв, задача которых — защитить от холода и отвести лишние тепло и влагу.
Первый слой
Для базового слоя подойдёт облегающее термобельё из синтетического материала — оно обладает наилучшим влагоотводом. Продвинутым спортсменам следует отдать предпочтение моделям с компрессионным эффектом, которые будут поддерживать мышцы во время гонки.
Существует также нижнее бельё с непродуваемыми вставками. Оно помогает предохранить от переохлаждения паховую область. Это важно при катании в условиях очень низких температур.
Женская термофутболка Craft (с шерстью мериноса), 11 199 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Термобельё может быть с примесью шерсти в случае, если вы планируете неспешную прогулку в парке. Но не рекомендую брать модели с содержанием шерсти более 10–15%. В них уже будет жарко.
Главное — не берите термобельё, которое содержит в своём составе хлопок: он удерживает влагу, что провоцирует переохлаждение.
Второй слой
Его нужно выбирать в зависимости от типа активности. Он может быть:
гоночный,
тренировочный (разминочный),
туристический.
Первый вариант — самый лёгкий. Комбинезон может быть раздельным или цельным. Главное, чтобы он плотно облегал спортсмена, не стесняя движения.
Комплект беговой ODLO Set NORDSETER Blue Jewel / Turkish Tile, 11 990 руб. / КАНТ
Фото: КАНТ
В тёплую погоду для обеспечения максимального влагоотвода спортсмены не используют термобельё. Тренировка подразумевает меньшую активность, поэтому подойдёт одежда свободного кроя и разного состава. Для интенсивных тренировок спортсмены выбирают лёгкие модели с утеплителем. Экипировку при низких температурах дополняют жилетками наверх и шортами (или специальными юбками для девушек.
Спереди одежда для беговых лыж должна быть непродуваемой, а сзади — на спине, ногах и в области подмышек— вентилируемой. Для достижения такого эффекта в этих областях делают вставки из более лёгкой ткани.
Шапки и перчатки
Аксессуары, как и одежда, подбираются в зависимости от вашей активности. Шапочки у профессиональных спортсменов очень тонкие, обеспечивающие отвод тепла и влаги. Это может быть и широкая повязка на уши, если на улице не слишком холодно.
Шапка Madshus, 1299 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Шапки для новичков и любителей должны лучше защищать голову от холода, подойдут вязаные модели с флисовой подкладкой в области ушей. Также популярны банданы-снуды, которые в холодную погоду надевают для защиты горла и шеи.
Повязка SILVINI, 990 руб. / КАНТ
Фото: КАНТ
Задача перчаток — обеспечивать наилучший контакт с рукояткой палки, поэтому они имеют более плотную посадку. Толщину и теплоту перчаток выбирайте по своим ощущениям. У некоторых спортсменов руки мёрзнут больше, чем голова. Существуют специальные трёхпалые варежки — «лобстеры» или «крабы». Они предназначены для катания в условиях очень низких температур.
Перчатки Ziener, 2199 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
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