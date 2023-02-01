Как одеться для беговых лыж: инструкция и 25 вещей — от термобелья до крутых перчаток

Сергей Склизков PRO-эксперт Спортмастер PRO Новички зачастую ошибочно выбирают для этого вида спорта слишком тёплую одежду или выходят в том же, в чём катаются на горных лыжах. На самом деле беговые лыжи — это очень энергозатратно, поэтому лучше, если экипировка будет состоять из двух слоёв, задача которых — защитить от холода и отвести лишние тепло и влагу.

Первый слой

Для базового слоя подойдёт облегающее термобельё из синтетического материала — оно обладает наилучшим влагоотводом. Продвинутым спортсменам следует отдать предпочтение моделям с компрессионным эффектом, которые будут поддерживать мышцы во время гонки.

Существует также нижнее бельё с непродуваемыми вставками. Оно помогает предохранить от переохлаждения паховую область. Это важно при катании в условиях очень низких температур.

Женская термофутболка Craft (с шерстью мериноса), 11 199 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Термобельё может быть с примесью шерсти в случае, если вы планируете неспешную прогулку в парке. Но не рекомендую брать модели с содержанием шерсти более 10–15%. В них уже будет жарко.

Главное — не берите термобельё, которое содержит в своём составе хлопок: он удерживает влагу, что провоцирует переохлаждение.

Второй слой

Его нужно выбирать в зависимости от типа активности. Он может быть:

гоночный, тренировочный (разминочный), туристический.

Первый вариант — самый лёгкий. Комбинезон может быть раздельным или цельным. Главное, чтобы он плотно облегал спортсмена, не стесняя движения.

Комплект беговой ODLO Set NORDSETER Blue Jewel / Turkish Tile, 11 990 руб. / КАНТ Фото: КАНТ

В тёплую погоду для обеспечения максимального влагоотвода спортсмены не используют термобельё. Тренировка подразумевает меньшую активность, поэтому подойдёт одежда свободного кроя и разного состава. Для интенсивных тренировок спортсмены выбирают лёгкие модели с утеплителем. Экипировку при низких температурах дополняют жилетками наверх и шортами (или специальными юбками для девушек.

Спереди одежда для беговых лыж должна быть непродуваемой, а сзади — на спине, ногах и в области подмышек— вентилируемой. Для достижения такого эффекта в этих областях делают вставки из более лёгкой ткани.

Шапки и перчатки

Аксессуары, как и одежда, подбираются в зависимости от вашей активности. Шапочки у профессиональных спортсменов очень тонкие, обеспечивающие отвод тепла и влаги. Это может быть и широкая повязка на уши, если на улице не слишком холодно.

Шапка Madshus, 1299 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Шапки для новичков и любителей должны лучше защищать голову от холода, подойдут вязаные модели с флисовой подкладкой в области ушей. Также популярны банданы-снуды, которые в холодную погоду надевают для защиты горла и шеи.

Повязка SILVINI, 990 руб. / КАНТ Фото: КАНТ

Задача перчаток — обеспечивать наилучший контакт с рукояткой палки, поэтому они имеют более плотную посадку. Толщину и теплоту перчаток выбирайте по своим ощущениям. У некоторых спортсменов руки мёрзнут больше, чем голова. Существуют специальные трёхпалые варежки — «лобстеры» или «крабы». Они предназначены для катания в условиях очень низких температур.

Перчатки Ziener, 2199 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

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