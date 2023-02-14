Самый сильный человек России Михаил Кокляев. Режим дня и питание легенды тяжёлой атлетики

Михаил Кокляев — восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, которым восхищался сам Арнольд Шварценеггер. Бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге — 417,5 кг. Рефери и ведущий соревнований по силовому экстриму, а также ведущий соревнований по бодибилдингу и пауэрлифтингу.

Михаил Кокляев российский спортсмен силовых видов спорта, тяжелоатлет, пауэрлифтер, ведущий телеканала «Т24» Кто-то думает, что секрет силы в магазине спортивного питания. Нет, друзья, без тренировок и правильного питания ничего не получится, просто так ничего не даётся. Тело ваше, нельзя взять его взаймы, сделать фигуру вы можете только сами, а это пахота.

В 90-е все в районе знали, что в школе я ботаник, а в зале пахарь

В 80-90-х мы с семьей жили в заводском районе Челябинска, на самой его окраине. Кругом я видел рекламу водки, пива, сигарет, чего только там не было. Сейчас я уже понимаю, что наше мировоззрение покупали за побрякушки. А тогда я этого не осознавал, но прекрасно понимал, почему пошёл в спортзал.

Я видел у сверстников и ребят постарше состояние деградации. Подростков уже через пару часов после школы можно было встретить пьяными. У меня была антипатия, появилась мотивация накачать массу, стать большим, стать выше этого всего. И не хотел находиться в этой субкультуре, где царила вечная пятница, вечное настроение взаймы.

Фото: пресс-служба телеканала «Т24»

А ещё у меня была очень низкая самооценка. Никакого чувства собственного достоинства, сам себе казался никому не нужным мальчиком с окраины. Я очень стеснялся разговаривать с девочками, старался не конфликтовать, даже убегать старался, не тогда, конечно, когда кого-то из друзей бьют, первый в компании как раз получал я, так как был самым высоким.

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Все в районе знали, что в школе я ботаник, а в зале пахарь, что хочу быть штангистом, а не бандитом или рэкетиром. При других ситуациях по возможности убегал. Если совсем честно, думаю, что, если бы поступал иначе, вполне возможно, мы бы с вами сегодня уже и не поговорили.

Когда стал кандидатом в мастера спорта и весил 100 кг, мне было 15 лет, вот тогда я уже хорошо осознал, что убегать не стоит. Учился в девятом классе, были старшеклассники вокруг, и я прекрасно понимал, кто сильнее.

Ребята гораздо старше меня из соседних дворов, которые раньше меня пинали, начали орать при встрече: «О, Миха, привет! Как дела?» За руку здороваться начали, туда-сюда. А я подойду и смотрю на них сверху, маленькие все такие (смеётся).

Главной мотивацией тогда было желание — не быть на улице. Я понимал, что чем дальше я от субкультуры того времени, тем больше сделаю для будущего и меньше буду связан с вписками.

Вся эта тяжёлая работа в зале компенсировалась. Уже в возрасте 23-25 лет я мог позволить себе многое, и рестораны, и поездки. К тому времени я уже был женат, ребёнок родился, жили мы в комфортных условиях с точки зрения финансов. Так что сначала ты терпишь и пашешь, много работаешь, а потом всё возвращается к тебе сторицей.

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Как говорит моя мама, я набирал массу «на святом духе»

В моем детстве родители не получали зарплату по два месяца, по три. Где же брали деньги? Мы жили с бабушкой и дедушкой на их пенсию. Разносолов, не было, но у нас был огород, у нас были овощи, фрукты, вишня, яблоки, груши. Продукты добывали всей семьёй, работали на земле, я помогал, и в этом плане мы были обеспечены.

Фото: из личного архива Михаила Кокляева

А вот с белком была проблема. Как бы там ни было, но я верю в миф, что мой организм синтезировал его из каши! (смеётся). Но у меня и правда было такое огромное желание быть сильным и могучим! Не то что я из-за стола не вылезал ради этого, нет, питался три раза в день и приучил себя к этому режиму. Но вырос же.

Спортивное питание тогда только начало появляться, было очень много контрафакта.

Кто-то думал, что секрет силы в магазине спортивного питания. Нет, братцы, секрет был в жёстком режиме моей жизни: я учился в школе хорошо, сразу после ходил в зал. Дом-школа, дом-зал, такая буковка V, Виктория – победа – вот такую тропинку протоптал тогда для себя.

Помню, пошли мы с товарищами первый раз в магазин, и я увидел соевый протеин, назывался он «Олимпик». Расфасован по мешкам, а них распечатанные на тех старинных принтерах наклейки и надпись: белок 90% О! А это был соевый протеин для корма крупного рогатого скота, дополнительное белковое питание.

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Думаю, кто-то из ловких предприимчивых ребят просто расконсервировал запасы с этим кормом и вытащил на рынок для спортсменов.

Продавали и аминокислоты, ну как, на самом деле это были пивные дрожжи, но стоили гораздо дороже. Я купил, пришёл домой, а мама и говорит: «Сынок, так это же пивные дрожжи!» Вот так и питались кормовым протеином с пивными дрожжами (смеётся). Сейчас я понимаю, ну что было за время…

Я потреблял протеин с отвратным вкусом, потому что была мотивация стать сильнее. Хотя, может, это было и вредно. Благо в раннем возрасте, в 15 лет, я стал кандидатом в мастера спорта, в нашей области таких ребят было немного, я начал получать зарплату, причём чаще, чем родители. Часть отдавал маме, а на другую покупал что-то себе — кроссовки, спортпитание, одежду.

Чуть попозже появилось импортное спортивное питание, но очень дорогое. Банка рассчитана на неделю, а я растягивал её на целый месяц. Экономишь, потому что это дорого для школьника, а у родителей деньги брать не комильфо.

В возрасте 15 лет мой рост был 177 см, а вес 59 кг, как фэшн-модель

Соотношение роста и веса было неправильным, я должен был весить гораздо больше. Сейчас я слышу иногда: «Буду есть спортивное питание, стану большим». Нет, друзья, в зале был ад, без тренировок ничего не получится, просто так ничего не даётся.

Тело ваше, нельзя взять его взаймы, сделать фигуру вы можете только сами, а это пахота.

В 2008 году были соревнования в Финляндии в городе Коккола. Участвовали 12 человек. Нужно было сдвинуть двухпалубный пароход. Сел и сидя за канат отбуксировал, ничего сложного, я не считаю это достижением.

А достижение — это 6 тысяч 500 тонн, когда я кран «Волгарь» тянул в Астрахани. Вот это было дело, протащил 10 метров! Когда пришлось устанавливать рекорд, приехала комиссия, зрители собрались, кран перегнали в более живописное место, и он стрелой смотрел в сторону воды, ветер дул встречный.

Я сделал две попытки — 2 м 20 см и во второй раз — 2 метра 50 см. Представитель рекордов России спросил, какой из показателей фиксируем? Мне цифра 2.20 понравилась, её и записали.

Сейчас продолжаю тренироваться и пробую новые направления

Вешу около 150 кг. Но уже занимаюсь для души, никуда не готовлюсь. Сегодня я ни с кем не соревнуюсь, только со своим возрастом, а мне 44 года. Мне это доставляет удовольствие и радость, спорт приносит дофамин. Всей проделанной работой доволен. Знаете, как художник радуется своей законченной работе, так и я радуюсь. Для меня это лучший антистресс.

Недавно дебютировал в качестве ведущего. Сейчас снимаюсь в передаче «Всемогущий» на телеканале «Т24» в качестве ведущего. Сначала меня одолели сомнения, а рассуждал я так: как будет выглядеть дядька за 40 и весом почти 150 кг в этих гаджетах?

Мы сели на кухне с женой, и она меня убедила, что программа меня никак не дискредитирует, а кроме того, людей в мире фитнеса много, а вести передачу предложили мне, это значит возможность, шанс. Почитав сценарии, понял, что история референсом напоминает мне передачу, которая шла в СССР, — «Хочу все знать».

Фото: пресс-служба телеканала «Т24»

В мире медиа надо продвигать спортивное воспитание молодёжи. Съёмки в этом помогут. Её посмотрят и взрослые, и дети, узнают обо мне, узнают о спорте, о тренировках, о дофамине, гормоне счастья, который несёт в нашу жизнь спорт. Ну и перспектива получить опыт ведущего — особый бонус. Не попробуешь, не узнаешь, лучше попробовать, чтобы не жалеть об упущенных возможностях, я согласился и сказал себе: «Давай, Миха, пробуй, вперёд!»

Когда был в своей пиковой форме, ел много

В плане завтраков придерживался диеты от российского бодибилдера Сергея Шелестова. Бутерброды с сыром, геркулесовая каша, яичница из четырёх яиц с одним белком. Суть такого питания проста – в нём нет ничего лишнего: жареного, сладкого, нет ничего такого, что может нагрузить желудок, особенно утром.

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Кстати, многие не обращают внимание на такое блюдо, как пельмени, а ведь это самый сбалансированный продукт. Только надо брать нежирное мясо, и никаких соусов.

После завтрака обычно шёл на первую тренировку, в спортзале закрывал «углеводное окно». Ел яйца, рыбу, рис или гречку, перловку с овощами, огурец или капусту. Дома обед, уже по накатанной – первое, второе, компот. Вторая тренировка и опять перекус в зале, дома на ужин мясо или рыба и овощи.

Фото: из личного архива Михаила Кокляева

Обязательными были пять приёмов, когда пахал и делал две тренировки в день. Любой бодибилдер – это уже готовый нутрициолог. Тот, кто занимается серьёзно, любой 20-летний паренёк, может грамотно рассказать про КБЖУ (калории/белки/жиры/углеводы).

Завтрак — всему голова, а других принципов питания не всегда придерживаюсь

Жена на завтрак жарит два яйца в хлебе. Есть огурец, чёрный хлеб с плавленым сыром — три бутербродика и геркулесовая каша с ежевикой. В 90-х слово такого зимой никто не произносил, а сейчас могу себе позволить. Ещё чай, вот такой мой завтрак.

Фото: Из личного архива Михаила Кокляева

На обед у меня, как правило, салат, первое, второе и компот. Всё как в фильме про приключения Шурика.

Как говорят в бодибилдинге, чтобы накачаться, надо съедать 2 г белка на 1 кг веса, но я честно скажу, что не всегда придерживаюсь этих заповедей.

Я же в школе работаю физруком. Так вот, позавтракал, а в школе не успел пообедать. И вот мой обеденный рацион на заправке: два хот-дога, бутылка томатного сока, 400 мл капучино и батончик с орехами шоколадный.

С точки зрения сбалансированного питания ничего правильного в таком обеде не было, но мощной тренировкой я это всё неправильное компенсировал.

На ужин ем мясо. Например, в столовой у меня была гречневая каша, гуляш. Ещё взял три котлетки говяжьи, салат и две кружки кефира. Дома лёг спать, а в час ночи пошёл и еще съел йогурт и немного орехов. Вот так.

Самое главное – это отсутствие жира, его совсем не рекомендуют при построении тела. Не следует есть простые углеводы, острое, жареное. Лучше есть варёное или на пару, иногда гриль. Вот основные постулаты правильного питания от бодибилдеров.

Надо мучного поменьше, булок, хлеба. Всё это замедляет пищеварение. Поэтому и говорят: ешь с хлебом, сытнее будет.

Также следует отказаться от соусов. Возьмите просто кусок мяса на гриле и с соусом, получите совершенно два разных продукта. А тот же рис отварной и он же с молоком, с маслом и просто подсоленный – разные продукты и влияние на организм окажут различное.

Спортивный девиз, который попал в цитатник современных атлетов

Дело было в США, там у меня состоялся конфликтный разговор с соотечественниками. Только я попрощался, буквально закрыл рот, тут же появился человек с камерой и спрашивает: «Дядь Миш, как стать таким сильным?»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А я такой злой был и выдал: «Пахать надо каждый день и в спортзале, и в столовой! И Родину любить, и семью. И друзей не предавать». Вот такой мой спортивный девиз, ролик, кстати, набрал миллион просмотров, разлетелся по всем пабликам и не только спортивным. Ролик легко найти в интернете.

Сила — это не просто физиологическое качество или генетическое

В понятие я вкладываю гораздо больше. Сила – это когда ты живёшь, никого не тревожишь, созидаешь, любишь свой могучий, великий русский народ, живёшь счастливой и правильной жизнью.

И вдруг, допустим, наступает такая ситуация, что ты попадаешь, предположим, в плен, и тебя заставляют отрекаться от всего, что ты любишь, бьют, пытают. Вот в этот момент нужна силища, чтобы не дать никакого шанса врагу и выстоять.

Фото: из личного архива Михаила Кокляева

А ещё сила в моём понимании заключается в том, чтобы быть не потребителем, а созидателем, человеком, который не ждёт чего-то, а тем, кто делится, отдаёт.

Сила – это когда ты несёшь ответственность за своих близких, за семью. Ты не можешь предать родных ради яркого нового интересного и молодого, ты нужен своим, ты нужен семье, в этом тоже нужна сила. Это ещё умение бороться со своими страхами.

О физической силе я знаю всё. Да, я не олимпийский чемпион, но ни один олимпийский чемпион не повторит моего пути. Не хочешь поднимать камень, не называй себя самым сильным, будь уважителен ко мне, потому что ты не делаешь в силе то, что делаю я. Так же и в остальных видах спорта, у меня есть достижения в пауэрлифтинге, хотя я тяжелоатлет, есть достижения в силовом экстриме.

Некоторые достижения в России пока никто не превзошёл. Есть рекорд мира по метанию гири 25 кг на высоту 5 метров 81 см, потом я этот же рекорд побил и перекинул на 5 метров 84 см. До сих пор рекорд России стоит – по поднятию бревна — 210 кг, никто не поднимал больше.

Учу школьников, а они меня

Мне кажется, что я и сам до сих пор учусь у детей чему-то. Школьников стараюсь научить тому, что движение — это жизнь. Школа частная, есть возможность уделять внимание каждому, учитывать интересы, темперамент в спорте и так далее.

На уроках важно не быть душным, во время игр порой рассказываю о важных вещах в жизни и в спорте.

Я выступаю модератором на уроках физкультуры, который всё придумывает и играет в команде. Пытаюсь подстраиваться под каждый класс, в 4-5-х классах веду себя больше как Дед Мороз, в 6-7-8-х уже надо включить папку, в девятом классе – я уже как старший брат, а в 10-11-м — друг. Ребята взрослые, есть свои шутки и приколы, но, конечно, всё в границах «праведного юмора», как я это называю, и без панибратства.