В честь 14 февраля узнаём, как появилась одна из самых романтичных загадок этого вида спорта.

Почему матчи по теннису начинаются со слов о любви? Разбираем забавную традицию

Теннис сегодня очень популярен. Большая заслуга в этом принадлежит и российским спортсменам, которые успешно выступают на международной арене. Мы с гордостью следим за их матчами, которые происходят в разных странах, но порой недоумеваем…

Нет, дело вовсе не в самой игре, а в её оформлении. По ходу трансляции у болельщиков зачастую возникают вопросы. Самый часто задаваемый — почему для обозначения нулевого счёта в теннисе используется слово «любовь»?

Фото: istockphoto.com

Уникальность тенниса

Теннис — удивительный вид спорта. Счёт здесь ведётся нестандартно. Очки такие: 0 («love»), 15, 30 и 40. Как так получилось? Существует легенда, что изначально счёт вёлся по часам, и каждое заработанное очко фиксировалось поворотом стрелок на 1/4 оборота. Это равнялось: 15, 30 и 45. Но последняя цифра была сокращена для комфортного произношения.

Есть и другая версия. В Средневековье во Франции и Германии были популярны ставки. Однако законы не позволяли, чтобы их сумма была более 60 динаров. Монеты имели стоимость 15 динаров, то есть по 15 за выигранное очко.

Фото: istockphoto.com

Но и это ещё не всё. В XIX веке во время суда в Англии перед салютами стреляли из 15-фунтовых орудий основной палубы. После — из 30-фунтовых. В конце — из самых тяжёлых — 40-фунтовых пушек с нижней палубы корабля.

Итак, мы поняли, что с теннисом всё очень интересно. Теперь пойдём дальше. Станет ещё интереснее! Ведь добавится секретный ингредиент — любовь…

«Love» в теннисе

Счёт в теннисном сете начинается с нуля. Правда, вместо «zero», британцы говорят «любовь» («love»). Поэтому в трансляции часто можно услышать «40—love». Что означает «40:0». Используется это преимущественно у иностранцев. В России же — крайне редко.

Теннис в 1920-е Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Откуда пошла эта «любовь»

1. Считается, что во всём виноваты французы. Теннис зародился именно там. Поэтому большинство терминов в этом виде спорта французские. «L'oeuf», созвучное с «love», означает «яйцо». Оно похоже на «ноль». Есть устойчивое выражение «out for a duck's egg». Так говорили в крикете, и оно тоже имело значение «ноль».

2. Термин «love» произошёл от слова «lof». С нидерландского переводится как «честь». Когда игрок не мог набрать ни одного очка, то говорили, что он «играл за свою честь».

Фото: istockphoto.com

3. «Любовь» («love») воспринимается в прямом смысле. Тут имеется в виду, что в самом начале игры два теннисиста ещё «с любовью» относятся друг к другу. Пока причин для ненависти у соперников нет. В процессе игры они появляются.

4. В спорте есть важный принцип «to play for love». Дословно это переводится — играть ради удовольствия. Именно оттуда и берёт свои истоки теннисная «любовь».

Фото: istockphoto.com

5. Историки утверждают, что всё это идёт ещё с XVI века. Почему? Тогда в теннис играли рукой. Подсчёт очков делался с использованием символов и цифр. Ноль обозначали «О». Однако позже её заменили на «любовь».

Как было на самом деле — неизвестно. Но сейчас называть нулевой счёт словом «любовь» — это уже теннисная традиция. Согласитесь, очень красивая?

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