Как я нормализовала режим сна за месяц и стала ложиться спать до 22:00 каждый день

Александра Авдеева персональный PR-менеджер, основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ» Вот уже на протяжении трёх лет я ложусь спать до 22:00. И вот почему.

Как я себя к этому приучила

Изменение образа жизни связано с тем, что, во-первых, мой муж – жаворонок. Он всегда вставал в пять утра. Когда мы начали жить вместе, мне пришлось скорректировать свой график, чтобы совпадать с ним по ритмам. Если раньше я просыпалась в девять-десять утра, то теперь мне было проще лечь спать пораньше вместе с мужем и вставать в восемь утра.

Во-вторых, с появлением сына в июне 2022 года мы стали ложиться спать ещё раньше. С самых первых дней жизни ребёнок просыпается в пять утра, поэтому к восьми вечера мы уже устаём и с удовольствием готовимся ко сну. Укладываем ребёнка спать в интервале с 19:30 до 20:30. Через полтора-два часа засыпаю я.

Фото: istockphoto.com

К чему это привело

Я ощущаю, что теперь мой пик бодрствования сместился на утро. Раньше были проблемы с засыпанием, потому что я ходила на вечерние тренировки: занималась волейболом по два часа в день три-четыре раза в неделю. Занятия проходили до девяти вечера, и потом на приливе эмоций было сложно уснуть.

Кроме того, был подъём сил и энергии для решения незавершённых задач по работе. Время отхода ко сну сдвигалось. Однако это была ложная продуктивность, потому что в вечернее время организм расходует больше ресурсов для поддержания энергии.

Фото: istockphoto.com

Когда мы переместили режим дня на более ранний подъём, то начала успевать делать определённое количество важных задач в интервале с пяти до девяти утра. Иногда даже удаётся ещё один час «доспать».

Соответственно, день получается более продуктивный, интересный и насыщенный. И к 13:00 ощущаю существенный прогресс по рабочим задачам. Кроме того, самочувствие тоже улучшилось, потому что стало легче засыпать.

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Многие мамы с маленькими детьми жалуются на недосыпание. Но, несмотря на такой ранний подъём, я практически всегда высыпаюсь и чувствую себя хорошо.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Не зря дети просыпаются и ложатся рано. Это наши естественные биоритмы, к которым приспособлен организм.

Биоритмы человека — это паттерны физиологической активности, которые циклически изменяются в течение дня. Эти паттерны контролируются гормонами, и они могут влиять на настроение, энергию и бдительность.

Такие гормоны, как кортизол и мелатонин, играют важную роль в регулировании часов нашего организма. Уровень первого наиболее высок утром и постепенно снижается в течение дня. Этот гормон помогает нам проснуться и стать бдительными. С другой стороны, уровень мелатонина наиболее высок ночью и помогает нам заснуть.

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Другие гормоны, такие как серотонин, тестостерон и гормон роста, также играют определённую роль в наших биоритмах. Они колеблются в течение дня, помогая нам чувствовать себя энергичными, расслабленными и бодрыми в течение всего дня.

Фото: istockphoto.com

Сдвигая жизнь на ночное время, мы серьёзно мешаем продукции гормонов, не говоря уже о продукции желчи (пик которой приходится на 11–12 ночи) или иммунных клеток. Поэтому важно не только спать достаточно (около семи-восьми часов), но и спать в то время, которое для этого отведено (после заката солнца).