Почему кажется, что все вокруг лучше и счастливее вас? Так ли это на самом деле

«У коллеги зарплата выше, у соседа машина круче, а у подруги муж красивее», — такие мысли ставят крест на попытках наслаждаться жизнью.

Сравнение – бич современности. Увы, обычно оно работает не в вашу пользу, ведь выводы чаще всего делаются по рассказам и картинкам в соцсетях. Там, разумеется, всё приукрашено. Стоит ли верить? Да, и нужно ли вообще всем этим заниматься?

Валерий Гут психолог, разработчик теории адаптивного интеллекта Сравнивать себя с другими – нормально. Проблемы начинаются, когда вместо радости и благодарности фокус внимания смещается на отрицательные моменты своей жизни. Происходит обесценивание личных заслуг. Старайтесь снизить время наблюдения за чужими успехами, сконцентрируйтесь на собственных достижениях.

В век популярности социальных сетей, когда почти в каждом профиле демонстрируется «успешный успех», сложно сохранить объективный взгляд на свою жизнь. Известен пример простого парня, который собирал компьютеры в гараже, а потом стал лидером индустрии. Кто мы после этого?

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Но важно понимать, что Стив Джобс – образ, созданный маркетологами для повышения лояльности бренда. Трудности, которые он преодолел, добиваясь высоких результатов, не показаны ни в экранизациях биографии, ни в сети.

Не смотрите на чужие успехи, цените свои. Оценивайте личный рост. Только вы знаете, через какие трудности пришлось пройти ради достижения этих результатов. Чтобы научиться себя ценить, важно разобраться в причинах, которые побуждают постоянно повышать планку.

Почему мы себя обесцениваем?

1. Негативные стратегии воспитания

Ребёнок с детства слышит: «Ты мог бы сделать лучше», «Сразу было понятно, что ты опять всё сделаешь кое-как». Эти фразы снижают волю к победе, заставляют сомневаться в своих силах. Во взрослой жизни они превращаются в психологические установки, принуждающие фокусироваться на личных промахах и неудачах.

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2. Токсичное окружение

Американский социолог Чарльз Кули разработал теорию «зеркального Я», согласно которой мы составляем мнение о себе на основании обратной связи, которую получаем от окружающих. Если начальник срывается на крик, партнёр игнорирует, а друзья отпускают обидные шуточки, мы делаем вывод, что являемся не слишком успешной личностью.

Неудачник по определению не может быть счастливее других, поэтому психика начинает искать подтверждения того, что у вас нет никаких поводов для радости.

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3. Нежелание брать ответственность

Счастьем и удачей нужно уметь распорядиться, грамотно поддерживать и приумножать их. Человек может тешить себя грёзами о будущем успехе, но реально не иметь желания что-то менять в своей жизни. Тогда кажется, что проще «сбить цену» заслугам, чтобы со спокойной совестью оставить всё как есть.

4. Страх всё потерять

«Не смейся – потом плакать будешь», — ещё одна негативная установка, привитая обществом. Если признать счастье и порадоваться удаче, то потом обязательно случится что-то плохое. Так бывает, если мышлению не хватает гибкости, чтобы адаптироваться к новым, пусть даже хорошим, условиям.

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Как научиться радоваться успехам

Найти и проанализировать свои негативные установки. Возможно, некоторые из них себя изжили.

Выстроить личные границы.

Начать общаться с успешными и позитивными людьми. Знакомство с близкого расстояния позволит рассмотреть стратегии их поведения, покажет способы преодоления проблем.

Работать над самооценкой.

Учиться адаптироваться под внешние изменения.

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Чтобы научиться замечать своё счастье, нужно сместить фокус внимания с окружающих на развитие и совершенствование собственной личности. Тогда сравнения из поводов для расстройства превратятся в инструмент, позволяющий лучше понимать истинные желания и открывать точки роста.

Никак не можете перестать обесценивать свои заслуги? Возможно, проблема в отсутствии внутренних опор. Что это такое и как их укреплять? Читайте ЗДЕСЬ.