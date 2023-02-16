10 признаков, что у вас нет сильных внутренних опор, и советы по их укреплению

Физически опорой для человека служит скелет. Психика устроена по такому же принципу — у неё должен быть стержень. Увы, часто его не оказывается…

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог, специалист по работе с тревогой «Внутренняя опора — это способность человека оставаться неуязвимым и неповреждённым в стрессовых ситуациях. Речь про определённый набор навыков, характеристик и способностей. Они применяются для того, чтобы снизить воздействие стрессового фактора. Если опоры сильны, внешние обстоятельства не способны нанести сильных повреждений.



Почему их может не быть?

Самое важное здесь — чтобы человек с раннего детства формировался в безопасной эмоциональной среде. Что это значит? Ребёнок должен знать, что может ошибиться и его не будут за это ругать. У него уверенность, что за спиной стоят два крепких родителя. Он не сомневается, что мама и папа любят, принимают и всегда защитят.

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Родители обязаны создать благоприятную эмоциональную среду для своего чада. Это их долг. Что нужно делать?

Устранить крик как форму общения. В доме, где есть ребёнок, его быть не должно. Это всегда ломает внутреннюю опору. Исключить телесные наказания. Соблюдать личные границы всех членов семьи. Заниматься собственным образованием и развитием, чтобы иметь возможность показать позитивный пример. Не ссориться при ребёнке. Дома должно быть безопасно.

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Если опоры сильны

Такой человек имеет позитивный образ мышления. Он знает, что любим и ценен. Ошибки его не пугают, ведь нет страха потерять чьё-то расположение. Такой человек знает, что любовь не нужно заслуживать.

Ещё 5 признаков:

эмпатично считывает окружающих, не повреждая себя;

имеет крепкую внутреннюю целостность;

легко общается, у него хорошо подвешен язык;

без проблем решает сложные задачи;

самодостаточен.

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Если опор нет

Какие черты характера и особенности поведения говорят о том, что в данном направлении не всё гладко? Человек без внутренней опоры имеет следующие признаки:

Повышенная восприимчивость. Уязвимость. Его разрушает любая критика. Развитие психосоматических заболеваний. Низкая стрессоустойчивость. Непринятие себя. Нарушение самоценности. Непонимание своих сильных качеств. Отсутствие талантов. Повышенная тревожность. Низкая стрессоустойчивость.

Всё это значительно снижает качество жизни.

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Как обрести опоры

Увы, большинство людей имели негативный детский опыт. Но взрослый человек имеет потенциал для того, чтобы себя исцелить. Как?

Развить эмоциональный интеллект.

Повышать самоценность.

Работать с тревогой.

Практиковать медитацию.

Обратиться к психологу.

Что даст восстановление внутренней опоры? Это однозначно повысит качество жизни. Если вам кажется, что самостоятельно её не обрести, то стоит обратиться за помощью к психологу.

Чтобы укрепить вашу решимость, мы собрали список самых вдохновляющих цитат из фильма «Тренер Картер». Это не просто красивые слова, а настоящие инструкции по укреплению воли к победе.