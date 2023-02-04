Готовы вообще не вылезать из худи? Тогда учимся делать это красиво и опциями под разные поводы.

Как создать образ в стиле спорт-шик: 6 наглядных формул с конкретными вещами

Индира Фаттахова персональный стилист, основатель женского клуба INclub Здесь важен один момент. Выбранный стиль должен советовать вашим запросам – внутренним (вкус, представления о себе) и внешним – образ жизни, работа. Итак, что из себя представляет спорт-шик и кому он подходит? Разобравшись с этим, можно переходить к практической части – учиться комбинировать элементы.

Что это за стиль

По сути, речь про сочетание деловых (стильных офисных) и спортивных вещей. Главное удобство в том, что каждую из частей этого стиля реально эксплуатировать по отдельности. Деловые элементы могут работать по прямому назначению – в офисе, на переговорах и т. п. Спортивные без проблем впишутся в нерабочие моменты.

Когда две части – спорт и офис – совмещаются, мы получаем современный модный микс. Важно понимать, что к таким экспериментам нужно быть готовым. Морально и технически.

В первом случае речь о том, что окружающие могут не разделять вашей модной прогрессивности. Во втором – про то, что для его успешной реализации важно знать кучу нюансов. Не любой «спорт» и не со всяким «шиком» способны создать адекватный тандем.

Платье O'STIN Фото: сайт O'STIN

Приметы стиля и вещи

Три принципа

1. Вещи подбираем актуальные. Это либо база (современная), либо острые тренды. Никаких старых фасонов, иначе никакого волшебства не получится.

2. Не используем ультраспортивную обувь. Кроссовки для бега и фитнеса используем там, где им самое место. Наша обувь будет иметь приметы спорта, но функционально – это городские модели.

3. Два элемента спорта — предел для образа. В противном случае есть риск выглядеть так, будто вы вышли из фитнес-клуба, не переодевшись.

Бомбер Lime Фото: сайт Lime

Обувь и одежда в спортивном стиле:

кроссовки, кеды;

брюки с резинкой на талии или завязками;

брюки, зауженные книзу на резинках;

брюки с лампасами;

спортивный костюм;

худи, свитшот;

модификации поло;

олимпийка;

спортивный топ;

шорты с завязками (кулисками);

бомбер;

укороченный свободный пуховик;

леггинсы;

яркие цвета (неоны), принты;

логотипы;

колорблок.

Значит ли это, что адепты стиля спорт-шик должны забыть про каблуки? Конечно, нет. В нашем распоряжении две по-разному настроенные части гардероба. Мы можем позаимствовать обувь из деловой. Если она будет нейтрального цвета, то образ получится спокойный.

Внимание! Сейчас зима, поэтому, говоря про кроссовки и кеды, мы имеем в виду зимние (на байке, меху, с объёмной подошвой). Также держим в уме тот факт, что скоро весна. Запоминаем все формулы, чтобы буквально через пару месяцев включить опцию – полная свобода модного самовыражения (без меха, байки, шубки и шапки).

1-я формула

Юбка + худи + обувь на каблуке

Фото: сайты O'STIN, Lime, Be free, Zarina, Mascotte

В данном случае в качестве верхней одежды можно взять тёплое пальто, экошубу или пуховик. Также хорошо здесь будет смотреться бомбер.

2-я формула

Рубашка + деловой костюм + актуальные кеды или кроссовки

Фото: сайты O'STIN, Lime, Zarina, Mascotte

Из верхней одежды выбирайте классическое тёплое пальто, чтобы поддержать деловой настрой образа.

3-я формула

Платье + кроссовки

Фото: сайты O'STIN, Sela, Mascotte

Платье здесь может быть любым – от делового до свободного трикотажного.

4-я формула

Флисовый костюм + кроссовки

Так может выглядеть расслабленный весенний образ. На фото — кроссовки «Эконика» Фото: сайт «Эконика»

Пальто, экошуба, плащ свободного кроя отлично впишутся в данный ансамбль. Весной худи можно будет заменить на что-то менее тёплое. Например, надеть под тренч простую базовую футболку

5-я формула

Джинсы + кеды

Фото: сайты O'STIN, Lime, Be free, Sela, Mascotte

Очень лаконично в таком образе смотрится пальто. Не забывайте о головных уборах и длинных шарфах. Яркость аксессуаров не навредит, а, наоборот, добавит изюминку.

6-я формула

Деловые брюки + трикотаж + кроссовки

Фото: сайты O'STIN, Lime, Zarina, Mascotte

Трикотаж здесь главным образом для тепла (вместо рубашки). Если предстоит рабочая встреча, лучше брать нейтральную вещь – базового цвета, без принтов и логотипов.

Хотите при помощи одежды скорректировать фигуру? Тогда ловите советы от стилиста.