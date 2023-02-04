Как создать образ в стиле спорт-шик: 6 наглядных формул с конкретными вещами

Здесь важен один момент. Выбранный стиль должен советовать вашим запросам – внутренним (вкус, представления о себе) и внешним – образ жизни, работа. Итак, что из себя представляет спорт-шик и кому он подходит? Разобравшись с этим, можно переходить к практической части – учиться комбинировать элементы.
Что это за стиль
По сути, речь про сочетание деловых (стильных офисных) и спортивных вещей. Главное удобство в том, что каждую из частей этого стиля реально эксплуатировать по отдельности. Деловые элементы могут работать по прямому назначению – в офисе, на переговорах и т. п. Спортивные без проблем впишутся в нерабочие моменты.
Когда две части – спорт и офис – совмещаются, мы получаем современный модный микс. Важно понимать, что к таким экспериментам нужно быть готовым. Морально и технически.
В первом случае речь о том, что окружающие могут не разделять вашей модной прогрессивности. Во втором – про то, что для его успешной реализации важно знать кучу нюансов. Не любой «спорт» и не со всяким «шиком» способны создать адекватный тандем.
Платье O'STIN
Фото: сайт O'STIN
Приметы стиля и вещи
Три принципа
1. Вещи подбираем актуальные. Это либо база (современная), либо острые тренды. Никаких старых фасонов, иначе никакого волшебства не получится.
2. Не используем ультраспортивную обувь. Кроссовки для бега и фитнеса используем там, где им самое место. Наша обувь будет иметь приметы спорта, но функционально – это городские модели.
3. Два элемента спорта — предел для образа. В противном случае есть риск выглядеть так, будто вы вышли из фитнес-клуба, не переодевшись.
Бомбер Lime
Фото: сайт Lime
Обувь и одежда в спортивном стиле:
- кроссовки, кеды;
- брюки с резинкой на талии или завязками;
- брюки, зауженные книзу на резинках;
- брюки с лампасами;
- спортивный костюм;
- худи, свитшот;
- модификации поло;
- олимпийка;
- спортивный топ;
- шорты с завязками (кулисками);
- бомбер;
- укороченный свободный пуховик;
- леггинсы;
- яркие цвета (неоны), принты;
- логотипы;
- колорблок.
Значит ли это, что адепты стиля спорт-шик должны забыть про каблуки? Конечно, нет. В нашем распоряжении две по-разному настроенные части гардероба. Мы можем позаимствовать обувь из деловой. Если она будет нейтрального цвета, то образ получится спокойный.
Внимание! Сейчас зима, поэтому, говоря про кроссовки и кеды, мы имеем в виду зимние (на байке, меху, с объёмной подошвой). Также держим в уме тот факт, что скоро весна. Запоминаем все формулы, чтобы буквально через пару месяцев включить опцию – полная свобода модного самовыражения (без меха, байки, шубки и шапки).
1-я формула
Юбка + худи + обувь на каблуке
Фото: сайты O'STIN, Lime, Be free, Zarina, Mascotte
В данном случае в качестве верхней одежды можно взять тёплое пальто, экошубу или пуховик. Также хорошо здесь будет смотреться бомбер.
2-я формула
Рубашка + деловой костюм + актуальные кеды или кроссовки
Фото: сайты O'STIN, Lime, Zarina, Mascotte
Из верхней одежды выбирайте классическое тёплое пальто, чтобы поддержать деловой настрой образа.
3-я формула
Платье + кроссовки
Фото: сайты O'STIN, Sela, Mascotte
Платье здесь может быть любым – от делового до свободного трикотажного.
4-я формула
Флисовый костюм + кроссовки
Так может выглядеть расслабленный весенний образ. На фото — кроссовки «Эконика»
Фото: сайт «Эконика»
Пальто, экошуба, плащ свободного кроя отлично впишутся в данный ансамбль. Весной худи можно будет заменить на что-то менее тёплое. Например, надеть под тренч простую базовую футболку
5-я формула
Джинсы + кеды
Фото: сайты O'STIN, Lime, Be free, Sela, Mascotte
Очень лаконично в таком образе смотрится пальто. Не забывайте о головных уборах и длинных шарфах. Яркость аксессуаров не навредит, а, наоборот, добавит изюминку.
6-я формула
Деловые брюки + трикотаж + кроссовки
Фото: сайты O'STIN, Lime, Zarina, Mascotte
Трикотаж здесь главным образом для тепла (вместо рубашки). Если предстоит рабочая встреча, лучше брать нейтральную вещь – базового цвета, без принтов и логотипов.