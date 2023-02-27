Нейропсихолог назвал 5 условий продления молодости без ботокса и эликсиров

Человечество постоянно ищет чудодейственные средства продления жизни. Эликсиры, кремы, разнообразные практики… Хочется получить «волшебную таблетку», приняв которую вы вдруг станете кем-то вроде Киану Ривза – «законсервированным» нестареющим красавцем.

Кстати, актёру уже 58 лет! Думаете, он всё-таки нашёл то самое дерево с молодильными яблоками или изобрёл эликсир?

Возможно, сейчас нам удастся коснуться каких-то секретов Киану и взять их на вооружение. Едва ли он делает что-то экстраординарное. Всем известно, насколько просто актёр относится к своей внешности, славе и т. п. Кто знает, может, именно эта лёгкость и есть его секрет…

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Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог Не нужно изобретать велосипед. Всё гениальное, как известно, просто. Продлить молодость можно без сложных оперативных вмешательств и других дорогостоящих техник, где весь фокус внимания смещён на внешние изменения. Предлагаю обратить его на внутренние процессы.



Работайте с мышлением и начните по-настоящему о себе заботиться.



Эти советы могут показаться наивными. Вы ведь знаете, что нужно высыпаться. Не правда ли? Но… Легко ли вы сегодня оторвали себя от подушки? Предлагаю разобрать очень простые вещи, которые мы сбрасываем со счетов, думая, что маскировка проблемы – ботокс и т. п. – это её решение.

1. Полноценный сон

Итак, продолжим тему вашего тяжёлого утреннего пробуждения. Почему она так важна, когда мы говорим о молодости? Качество сна – это то, от чего напрямую зависит наше здоровье. Он должен быть достаточным по длительности, глубоким и осуществляемым по режиму. Оптимальная продолжительность – 7-9 часов в сутки.

Фото: istockphoto.com

Да, в современном мире многим не удаётся соблюдать чёткий распорядок. Но этот пункт стоит того, чтобы ввести его в привычку. Помните – всё ради крепкого здоровья, хорошего настроения и продления молодости.

Дайте себе возможность высыпаться. Не забывайте поговорку: «На свежую голову и мысли легче».

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2. Медитации

Кстати, о мыслях! С ними обязательно нужно работать. Проверенный инструмент — медитации. Они позволяют настроиться на положительную волну и взглянуть на свою жизнь под другим углом. Сегодня есть масса исследований о пользе медитативных техник для здоровья.

Также они важны, если есть проблемы с принятием и любовью к себе. Без проработки этих моментов жить долго и счастливо удастся едва ли.

Фото: istockphoto.com

3. Тренировки для мозга

Здоровый активный мозг — это бесценно. Чтобы он был таким, важно формировать новые нейронные связи. Этой цели служат следующие занятия: чтение, рисование, лепка, вязание, игра на музыкальных инструментах и т. п. В общем, речь про любые творческие начинания.

Начните с малого. Дальше хобби вас затянет и добавит приятностей в серые дни. Эта опция тоже важна в борьбе за хорошее настроение и молодость.

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4. Сбалансированное питание

Перекусы на ходу и фастфуд не полезны для здоровья. Они не только вредят фигуре, но влияют на состояние в целом. Организму ежедневно требуются запас белков, жиров и углеводов, различные микроэлементы, витамины, клетчатка и вода для осуществления нормальной жизнедеятельности. Все это можно получить только при сбалансированном питании.

Необходимо, чтобы в каждом приёме пищи содержались все вышеперечисленные элементы. Тогда и здоровье будет в норме, и настроение хорошим. Еда — это топливо, источник энергии. Чем заправишь свой организм, так он и «поедет».

Если питаться чем попало (и на ночь) вошло у вас в привычку, ловите СОВЕТЫ , которые помогут от неё избавиться.

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5. Физические упражнения

Даже 20 минут спортивных нагрузок в день прекрасно повлияют на настроение и здоровье в целом. В современных условиях жизни сложно выделить время на зал, но можно найти другие способы держать себя в форме. Какие?

Ходите с работы до дома пешком. Поднимайтесь не на лифте, а по лестнице. С утра до дома пешком после работы, поднимайтесь до квартиры не на лифте, а по ступенькам. Выполняйте с утра лёгкую гимнастику.

Если вы готовы добавить в жизнь чуть больше спорта, но не знаете, что именно нужно делать, ловите ИНСТРУКЦИЮ по йоге для начинающих. Там всего 10 базовых асан, но они позволят проработать все мышечные группы.